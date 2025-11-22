David Benavidez es el favorito indiscutible en la pelea de hoy contra Anthony Yarde por los títulos mundiales AMB y CMB en Arabia Saudita, avalado por su récord invicto y su alta capacidad de presión y volumen de golpes. Los analistas y las casas de apuestas lo respaldan, destacando que Benavidez, apodado “The Mexican Monster”, cuenta con el ritmo y la constancia necesarios para dominar el combate y desgastar a sus rivales en los asaltos finales. Yarde, aunque poderoso y explosivo, parte como retador y tendrá que apostar a una ejecución perfecta o buscar un golpe decisivo al inicio para sorprender.​

¿Quién ganó la pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde en vivo? Resultado de la cartelera en directo

Sigue los resultados en vivo y en directo de la cartelera de The Ring IV con la pelea estelar entre David Benavidez y Anthony Yarde.

¿Quién es la favorito para ganar la pelea de boxeo?

Ambos llegan en excelente estado físico y sumamente motivados, aunque Benavidez destaca con 30 victorias (24 por KO) y su consolidación en el peso semipesado tras años como campeón supermedio. Su capacidad para lanzar combinaciones y mantener una presión constante ha sido clave en sus victorias, algo que podría definir el rumbo del combate ante un Yarde resistente pero que ha sufrido desgaste en enfrentamientos previos ante campeones de alto calibre. Por su parte, Yarde acumula 27 triunfos (24 por KO) y experiencia frente a figuras como Beterbiev y Kovalev, aunque sus derrotas ante estos plantean dudas sobre su capacidad de resistencia ante la insistencia de Benavidez.​

El británico intentará generar peligro desde el comienzo, buscando frenar el avance de su rival con potencia y precisión. Sin embargo, los expertos coinciden en que, si la pelea se alarga y Benavidez logra imponer su ritmo, las opciones de un KO técnico o una victoria a los puntos para el estadounidense aumentan, especialmente entre los asaltos siete y diez. Las apuestas reflejan este panorama, mostrando cuotas que lo favorecen ampliamente y relegan a Yarde como un claro underdog.​

Se espera un duelo vibrante, con intercambios de alto voltaje y pocas pausas, gracias al carácter ofensivo de ambos púgiles. La gran incógnita será si Yarde logra sorprender y aguantar la presión constante, o si Benavidez confirmará su condición de favorito y defenderá sus títulos, afianzando su estatus en la división. El entorno en Riad y la magnitud del evento prometen un espectáculo inolvidable.​

Cartelera completa “The Ring IV: Night of Champions” Arabia Saudita

David Benavidez vs Anthony Yarde (Títulos mundiales semipesado CMB y AMB)

Brian Norman Jr. vs Devin Haney (Título mundial welter OMB)

Jesse “Bam” Rodríguez vs Fernando “Puma” Martínez (Unificación títulos supermosca AMB, CMB y OMB)

Sam Noakes vs Abdullah Mason (Título ligero vacante OMB)

Vito Mielnicki vs Samuel Nmomah (Peso medio)

Sultan Almohammed vs Umesh Chavan (Peso ligero)

Julio Porras vs Pius Penda (Peso supermedio)

Mohammed Alakel vs Jiaming Li (Peso superpluma)​