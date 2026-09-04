Andy Ruiz Jr. regresa al cuadrilátero este viernes 4 de septiembre para enfrentar al polaco Damian Knyba en el combate estelar de una cartelera de peso pesado que se realizará en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El excampeón mundial unificado buscará dejar atrás una prolongada inactividad frente a un rival que llega con mayor ritmo competitivo y una importante ventaja física.

Ruiz presenta un récord de 35-2-1, con 22 nocauts, y no pelea desde el empate mayoritario ante Jarrell “Big Baby” Miller en agosto de 2024. El estadounidense de ascendencia mexicana, que conquistó los títulos IBF, WBA y WBO de los pesos pesados en 2019, vuelve ahora bajo la promoción de Matchroom Boxing y con Manny Robles nuevamente en su esquina.

¿Quién ganó la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO hoy? Resultados de la cartelera

El evento se actualizará en tiempo real con cada uno de los combates de la función en Newark. La tabla mostrará el resultado de cada pelea a medida que finalicen los enfrentamientos.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO FINAL Peso pesado Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — Peso mediano Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams — Peso ligero Alan Chaves vs. Eridson García Eridson García venció a Alan Chaves por decisión unánime (99-87, 99-88, 98-88) Peso superpluma Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras Zaquin Moses venció a Angel Antonio Contreras por nocaut técnico (TKO) en el quinto asalto, tras detención de la esquina Peso superpluma Dennis Thompson vs. Jose Casillas Dennis Thompson venció a Jose Casillas por decisión unánime (80-72, 79-73, 77-75) Peso superwelter Kahshad Elliott vs. Jean Pierre Valencia Kahshad Elliott venció a Jean Pierre Valencia por decisión dividida (60-54, 55-59, 58-56) Peso ligero Brooke Mullen vs. Bria Miller Brooke Mullen venció a Bria Miller por decisión unánime (60-53, 60-53, 59-54) Peso superligero Jordan Simpson vs. Michael McDonald Jordan Simpson venció a Michael McDonald por nocaut técnico (TKO) en el cuarto asalto

Knyba llega con marca de 17-1 y 11 nocauts. El polaco de 30 años, de 6 pies y 7 pulgadas, sufrió en enero la primera derrota de su carrera al caer por nocaut técnico en el tercer asalto ante Agit Kabayel, en una pelea por el título interino del CMB. El combate en Newark supone su cuarta presentación en el Prudential Center, donde espera contar con un importante respaldo de la comunidad polaca de Nueva Jersey y Nueva York.

La principal incógnita estará en determinar cuánto puede ofrecer Ruiz después de más de dos años sin competir. Su velocidad de manos y experiencia en peleas de campeonato son argumentos de peso, pero tendrá enfrente a un rival mucho más alto y con alcance suficiente para mantenerlo alejado. Para Knyba, la clave será utilizar el jab y controlar la distancia; para el excampeón, entrar a la corta distancia puede ser el camino para imponer su boxeo.

Cartelera completa de la pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba

Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — peso pesado

Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams — peso mediano

Alan Chaves vs. Eridson García — peso ligero

Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras — peso superpluma