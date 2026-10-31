Este sábado 31 de octubre, Saúl «Canelo» Álvarez vuelve a los cuadriláteros después de su derrota ante Terence Crawford, con el objetivo de recuperar protagonismo en la división supermediana. El boxeador mexicano se mide con Christian Mbilli en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, en un combate por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La cartelera también incluye dos peleas de campeonato: Jaime Munguía defenderá su cinturón mundial supermediano de la AMB frente a Nikita Tszyu, mientras que Rafael Espinoza expondrá el título mundial pluma de la OMB ante Ricardo Blandon.

¿Quién ganó la pelea Canelo vs. Mbilli EN VIVO hoy por boxeo en Arabia Saudita?

Peleas Categoría Resultados Canelo Álvarez vs. Christian Mbili Mundial WBC del peso supermedio -- Jaime Munguia vs. Nikita Zon Mundial WBA del supermedio -- Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon Mundial WBO del peso pluma -- David Picasso vs. Carl Jammes Martin Peso supergallo Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93). Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas Peso superpluma Derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto. Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea Peso medio Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto. Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre Peso supermedio Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2). Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina Peso superpluma Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2). Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez Peso supermedio Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).

Canelo Álvarez: Record

Peleas totales: 68

Victorias: 63

Por nocaut (KO/TKO): 39

Por decisión: 24

Derrotas: 3 (todas por decisión)

Empates: 2

País: México

Edad: 36 años

Álvarez ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes: peso superwélter (154 lb), peso mediano (160 lb), peso supermediano (168 lb) y peso semipesado (175 lb).

Christian Mbili: Record

Peleas totales: 30

Victorias: 29

Por nocaut (KO/TKO): 24

Por decisión: 5

Derrotas: 0

Empates: 1 (decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025)

Edad: 31 años

País: Camerún/Francia

Entre sus triunfos más destacados se encuentran victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Carlos Góngora y Rohan Murdock.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)