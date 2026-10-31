Este sábado 31 de octubre, Saúl «Canelo» Álvarez vuelve a los cuadriláteros después de su derrota ante Terence Crawford, con el objetivo de recuperar protagonismo en la división supermediana. El boxeador mexicano se mide con Christian Mbilli en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, en un combate por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La cartelera también incluye dos peleas de campeonato: Jaime Munguía defenderá su cinturón mundial supermediano de la AMB frente a Nikita Tszyu, mientras que Rafael Espinoza expondrá el título mundial pluma de la OMB ante Ricardo Blandon.
¿Quién ganó la pelea Canelo vs. Mbilli EN VIVO hoy por boxeo en Arabia Saudita?
|Peleas
|Categoría
|Resultados
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbili
|Mundial WBC del peso supermedio
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|Jaime Munguia vs. Nikita Zon
|Mundial WBA del supermedio
|--
|Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon
|Mundial WBO del peso pluma
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|David Picasso vs. Carl Jammes Martin
|Peso supergallo
|Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
|Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas
|Peso superpluma
|Derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto.
|Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea
|Peso medio
|Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
|Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre
|Peso supermedio
|Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
|Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina
|Peso superpluma
|Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
|Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez
|Peso supermedio
|Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
Supergallo: Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
Superpluma: Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
Supermediano: Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
Mediano: Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
Supermediano: Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
¿Quién es Christian Mbilli y de dónde es?
Christian Mbilli es un boxeador profesional nacido en Yaundé, Camerún, el 26 de abril de 1995. Desarrolló su carrera amateur representando a Francia y posteriormente estableció su base profesional en Montreal, Canadá.
¿Cuándo perdió Canelo Álvarez sus títulos mundiales supermedianos?
Canelo perdió sus cinturones de la AMB, CMB, FIB y OMB el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas.
¿Cómo consiguió Christian Mbilli el campeonato mundial del CMB?
Mbilli conquistó el título interino supermediano del CMB en junio de 2025, al derrotar a Maciej Sulecki. Posteriormente empató con Lester Martínez en septiembre de ese año. En enero de 2026 fue elevado a campeón absoluto después de que el organismo retirara el cinturón a Terence Crawford.
¿Quién es el favorito para ganar Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
Canelo Álvarez aparece como favorito en las cuotas de apuestas proporcionadas, con una línea de -330, frente a las opciones de victoria de Mbilli. Sin embargo, el campeón francés cuenta con ventajas estadísticas en alcance, volumen de golpes y porcentaje de nocaut.
Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentan este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea que enfrenta la experiencia del excampeón mexicano con el poder de nocaut del invicto púgil camerunés nacionalizado francés. El combate, que será transmitido por DAZN PPV en Estados Unidos, marca el regreso de Canelo a una disputa por un título mundial desde su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Mbilli, quien llega como campeón absoluto del CMB con un récord de 29 victorias, 24 por nocaut y un empate, buscará defender su corona ante un Álvarez que registra 63 triunfos, 39 nocauts, tres derrotas y dos empates. Sigue aquí el minuto a minuto de Canelo vs. Mbilli, con los resultados de cada asalto, los golpes más importantes, las incidencias del combate, las estadísticas y el desenlace de la pelea por el título mundial supermediano.
Canelo Álvarez: Record
- Peleas totales: 68
- Victorias: 63
- Por nocaut (KO/TKO): 39
- Por decisión: 24
- Derrotas: 3 (todas por decisión)
- Empates: 2
- País: México
- Edad: 36 años
Álvarez ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes: peso superwélter (154 lb), peso mediano (160 lb), peso supermediano (168 lb) y peso semipesado (175 lb).
Christian Mbili: Record
- Peleas totales: 30
- Victorias: 29
- Por nocaut (KO/TKO): 24
- Por decisión: 5
- Derrotas: 0
- Empates: 1 (decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025)
- Edad: 31 años
- País: Camerún/Francia
Entre sus triunfos más destacados se encuentran victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Carlos Góngora y Rohan Murdock.
Superpluma: Reito Tsutsumi derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto