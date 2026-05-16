Las artes marciales mixtas han vivido otro gran evento organizado por la empresa de Jake Paul en conjunto con la transmisión de Netflix, donde Francis Ngannou y Philipe Lins protagonizaron uno de los mejores combates de esta velada de MMA. El senegalés volvió a las MMA luego de un paso por boxeo, mientras que Lins volvió a la actividad tras casi dos años sin pelear en la UFC. Aquí te dejo con el resultado de la pelea.

¿Quién ganó la pelea de Francis Ngannou vs. Philipe Lins hoy?

Este sábado 16 de mayo de 2026 se ha llevado a cabo la pelea de Francis Ngannou vs. Philipe Lins, un combate de MMA de la categoría de peso pesado. Cabe señalar que Ngannou cuenta con amplio historial y es considerado de los mejores peleadores que han pasado por los pesos pesados en la UFC, aunque su estadía fue breve en dicha categoría por diferencias con Dana White.

Pelea Resultado final

Récord de Francis Ngannou y Philipe Lins por MMA

Francis Ngannou presenta un récord de 18 victorias y 3 derrotas en MMA, mientras que Philipe Lins tiene un récord de 18 victorias y 5 derrotas en artes marciales mixtas. Cabe señalar que Francis Ngannou ha sido campeón de la categoría de peso pesado de la UFC, mientras que Philipe Lins solo tuvo presencia en un evento enumerado de la UFC (9 de marzo de 2024 en el UFC 299)

Cartelera completa del evento Ronda Rousey vs. Gina Carano

Cartelera estelar

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Cartelera preliminar

Jefferson Creighton vs. Jason Jackson

Namo Fazil vs. Jake Babian

David Mgoyan vs. Albert Morales

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Chris Avila vs. Brandon Jenkins