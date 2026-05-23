Glory in Giza un evento de boxeo que se ha llevado a cabo desde las Pirámides de Giza en Egipto, se ha desarrollado este sábado 23 de mayo de 2026 y ha tenido como evento estelar el combate de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoven, por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A continuación, te dejaré con el resultado final de este combate y quién ha ganado el cinturón en dicha categoría .

¿Quién ganó la pelea Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven hoy por boxeo?

La pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven se desarrolló desde las Pirámides de Giza en Egipto, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 23 de mayo y aquí te dejo con el ganador absoluto en la categoría de los pesos pesados. Cabe destacar que hubo cierta polémica por la realización de este combate, debido a que Rico Verhoeven viene del kickboxing y ha tenido un breve paso por boxeo, mientras que Usyk es el actual monarca absoluto de los pesos pesados.

Pelea de boxeo Resultado final Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven

Récord de Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven en boxeo

Oleksandr Usyk: 24 victorias - 0 derrotas - 0 empates y 15 triunfos por nocaut.

24 victorias - 0 derrotas - 0 empates y 15 triunfos por nocaut. Rico Verhoeven: 1 victoria - 0 derrotas - 0 empates y 1 triunfo por nocaut.