Ring Royale 2026 llega este domingo 15 de marzo al Arena Monterrey con una cartelera tan excéntrica como explosiva, donde la farándula, las redes sociales y el mundo del freestyle se mezclan con el boxeo de exhibición. La función tendrá como gran atractivo el esperado choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que saltó de la pantalla a los encordados y que promete morbo, espectáculo y muchos reflectores. A su vez, la presencia de figuras mediáticas y polémicas garantiza un ambiente de show total para el público regio.

La velada también contará con duelos que apuntan directamente al público joven: Karely Ruiz se medirá a Marcela Mistral en uno de los combates más comentados en redes, mientras que Aldo de Nigris se enfrentará a Nicola Porcella en un cruce de exfutbolista contra estrella de realities. Completan la cartelera nombres como El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada, Abelito vs. Bull Terrier y la lucha de parejas La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine, encuentros que mezclan espectáculo, personaje y mucho showtime.

Además del boxeo, el rap tendrá su momento estelar con dos enfrentamientos de freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky, duelos que prometen barras, punchlines y la energía propia de las batallas de plazas ahora llevadas a un escenario masivo. La jornada se cierra con el combate entre José Toporek y Ronaldo López “Ronny”, poniendo el toque competitivo a una función que busca ser el gran show de entretenimiento combativo del año en Monterrey.

Todos los resultados de las peleas del Ring Royale 2026: lista de ganadores

PELEAS RESULTADO FINAL Alfredo Adame vs. Carlos Trejo — Karely Ruiz vs. Marcela Mistral — Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella. — El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada. — Abelito vs. Bull Terrier. — La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine La Kyliezz y Georgiana ganan la pelea de parejas Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky. — José Toporek vs Ronaldo López “Ronny” Ronaldo López “Ronny” venció al Yoiker

Cartelera del Ring Royale 2026

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella.

El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada.

Abelito vs. Bull Terrier.

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky.

José Toporek vs Ronaldo López “Ronny”

El evento se transmite en las redes sociales de Kick, TikTok y YouTube.