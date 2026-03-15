Ring Royale 2026 llega este domingo 15 de marzo al Arena Monterrey con una cartelera tan excéntrica como explosiva, donde la farándula, las redes sociales y el mundo del freestyle se mezclan con el boxeo de exhibición. La función tendrá como gran atractivo el esperado choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que saltó de la pantalla a los encordados y que promete morbo, espectáculo y muchos reflectores. A su vez, la presencia de figuras mediáticas y polémicas garantiza un ambiente de show total para el público regio.
La velada también contará con duelos que apuntan directamente al público joven: Karely Ruiz se medirá a Marcela Mistral en uno de los combates más comentados en redes, mientras que Aldo de Nigris se enfrentará a Nicola Porcella en un cruce de exfutbolista contra estrella de realities. Completan la cartelera nombres como El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada, Abelito vs. Bull Terrier y la lucha de parejas La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine, encuentros que mezclan espectáculo, personaje y mucho showtime.
Además del boxeo, el rap tendrá su momento estelar con dos enfrentamientos de freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky, duelos que prometen barras, punchlines y la energía propia de las batallas de plazas ahora llevadas a un escenario masivo. La jornada se cierra con el combate entre José Toporek y Ronaldo López “Ronny”, poniendo el toque competitivo a una función que busca ser el gran show de entretenimiento combativo del año en Monterrey.
Todos los resultados de las peleas del Ring Royale 2026: lista de ganadores
|PELEAS
|RESULTADO FINAL
|Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
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|Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
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|Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella.
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|El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada.
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|Abelito vs. Bull Terrier.
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|La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine
|La Kyliezz y Georgiana ganan la pelea de parejas
|Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky.
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|José Toporek vs Ronaldo López “Ronny”
|Ronaldo López “Ronny” venció al Yoiker
Cartelera del Ring Royale 2026
- Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
- Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella.
- El Patrón (Alberto del Río) vs. Chuy Almada.
- Abelito vs. Bull Terrier.
- La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine
- Freestyle: RC vs. Ghetto Living y Aczino vs. Azuky.
- José Toporek vs Ronaldo López “Ronny”
El evento se transmite en las redes sociales de Kick, TikTok y YouTube.