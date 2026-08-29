Umar Nurmagomedov tuvo en Song Yadong una prueba diferente a cualquiera de las que ha enfrentado en su camino dentro del peso gallo. El ruso se midió con el peleador chino en el combate estelar de UFC Shanghai, una pelea de cinco asaltos en la que su capacidad para controlar los intercambios desde la lucha se enfrentó a la velocidad y potencia de un rival que contó con el respaldo del público local.

Nurmagomedov llega con la responsabilidad de mantenerse entre los principales nombres de una división en la que una victoria puede volver a acercarlo a la pelea por el campeonato. Song, en cambio, afrontará una de las oportunidades más importantes de su carrera y tendrá delante a un rival con un estilo especialmente difícil de resolver, capaz de convertir una posición aparentemente favorable en una secuencia de agarres, derribos y control.

La clave estará en quién consigue imponer las condiciones del combate. Nurmagomedov buscará reducir la distancia, llevar a Song contra la jaula y utilizar su lucha para desgastar al peleador chino antes de buscar posiciones de control en el suelo. Song necesita evitar que esos intercambios se repitan, trabajar con rapidez desde la distancia y aprovechar los momentos en los que el ruso tenga que entrar para conectar sus golpes más peligrosos.

El resultado también puede cambiar la posición de ambos dentro del peso gallo. Una victoria de Nurmagomedov reforzaría su condición de aspirante en una categoría especialmente competitiva; para Song, derrotar al ruso en Shanghái representaría el triunfo más importante de su trayectoria y le permitiría avanzar con fuerza dentro de la carrera por una futura oportunidad titular.

¿Quién ganó la pelea Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong por el UFC Shanghai? Resultados en directo

El resultado de Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong y todos los combates de UFC Shanghai se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera.

UFC Shanghai: resultados completos

Pelea Categoría Resultado Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong Peso gallo Ganador: Song Yadong Yan Xiaonan vs. Denise Gomes Peso paja femenino Ganadora: Denise Gomes Aori Qileng vs. Kai Asakura Peso gallo Ganador: Kai Asakura Alex Perez vs. Sumudaerji Peso mosca Ganador: Sumudaerji Ce Liu vs. Levi Rodrigues Jr. Peso semipesado Ganador: Ce Liu Bilal Hasan vs. Nilson Rojas Peso mosca Ganador: Bilal Hasan Namsrai Batbayar vs. Andre Lima Peso mosca Ganador: Andre Lima Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas Peso mosca Ganador: Rei Tsuruya Jack Jenkins vs. Sean Woodson Peso pluma Ganador: Sean Woodson Xiao Long vs. Francesco Nuzzi Peso gallo Ganador: Francesco Nuzzi Lawrence Lui vs. Hector Santiago Peso gallo Ganador: Hector Santiago Jingnan Xiong vs. Julia Polastri Peso paja femenino Ganadora: Julia Polastri Ding Meng vs. Cameron Nelson Peso wélter Ganador: Cameron Nelson

Nurmagomedov parte con la ventaja de haber construido su carrera alrededor de una de las herramientas más difíciles de neutralizar dentro de las artes marciales mixtas: su capacidad para encadenar ataques de lucha. No depende necesariamente de un primer derribo para establecer su dominio; puede insistir en los agarres, cambiar de posición y convertir la defensa inicial de su rival en una nueva oportunidad para llevar el combate al suelo.

Song tendrá que evitar que la pelea se convierta en una sucesión de intercambios contra la reja. Su velocidad y potencia pueden darle oportunidades para castigar a Nurmagomedov en los momentos en que el ruso intente cerrar la distancia, pero también necesitará reaccionar rápidamente cuando pierda el centro del octágono. Defender el primer ataque será importante, aunque todavía más lo será evitar que Nurmagomedov convierta una situación de presión en varios minutos de control.

UFC Shanghai tendrá además una pelea coestelar entre Yan Xiaonan y Denise Gomes en el peso paja femenino. Kai Asakura volverá al octágono para enfrentarse a Aori Qileng, mientras que Alex Perez se medirá ante Sumudaerji en un combate de peso mosca. La cartelera contará con 13 peleas en total y comenzará con las preliminares desde las 3:00 a. m. ET, mientras que la cartelera principal está programada para las 6:00 a. m. ET.

Todas las peleas de la cartelera del UFC Shanghai: Nurmagomedov vs. Song

Cartelera principal

Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong — Peso gallo.

Yan Xiaonan vs. Denise Gomes — Peso paja femenino.

Aori Qileng vs. Kai Asakura — Peso gallo.

Alex Perez vs. Sumudaerji — Peso mosca.

Ce Liu vs. Levi Rodrigues Jr. — Peso semipesado.

Bilal Hasan vs. Nilson Rojas — Peso mosca.

Cartelera preliminar

Namsrai Batbayar vs. Andre Lima — Peso mosca.

Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas — Peso mosca.

Jack Jenkins vs. Sean Woodson — Peso pluma.

Xiao Long vs. Francesco Nuzzi — Peso gallo.

Lawrence Lui vs. Hector Santiago — Peso gallo.

Jingnan Xiong vs. Julia Polastri — Peso paja femenino.

Ding Meng vs. Cameron Nelson — Peso wélter.