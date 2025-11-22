Este sábado 22 de noviembre, el ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudi, será el escenario de una de las mejores carteleras de boxeo del año. En la coestelar, tendremos el combate de Devin Haney vs. Brian Norman Jr. que lucharán por el título wélter de la OMB. Norman Jr. viene invicto en la categoría y chocará ante un Haney que tiene sed de gloria. Aquí te dejo con el resultado de este combate y todos los detalles sobre cómo finalizó la pelea .

¿Quién ganó la pelea Devin Haney vs. Brian Norman Jr?

Aquí te dejo con el resultado completo de la cartelera, así como también quién se llevó el combate estelar de la noche entre Devin Haney y Brian Norman Jr., donde está en disputa el título mundial wélter de la OMB.

Pelea de boxeo Resultado final Devin Haney vs. Brian Norman Jr.

La información se actualizará una vez finalizado el combate coestelar de la noche.

Cartelera completa Devin Haney vs. Brian Norman Jr.

David Benavidez vs. Anthony Yarde: en juego los campeonatos mundiales semipesados del CMB y la AMB.

en juego los campeonatos mundiales semipesados del CMB y la AMB. Brian Norman Jr. vs. Devin Haney: disputa por el título mundial wélter de la OMB.

disputa por el título mundial wélter de la OMB. Sam Noakes vs. Abdullah Mason: combate por el campeonato mundial ligero de la OMB.

combate por el campeonato mundial ligero de la OMB. Jesse “Bam” Rodríguez vs. Fernando “Puma” Martínez: se unifican los títulos mundiales del peso supermosca del CMB, AMB y OMB.

se unifican los títulos mundiales del peso supermosca del CMB, AMB y OMB. Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah: pelea en la categoría de peso medio.

pelea en la categoría de peso medio. Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan: enfrentamiento en el peso ligero.

enfrentamiento en el peso ligero. Julio Porras vs. Pius Penda: combate en el peso supermedio.

combate en el peso supermedio. Mohammed Alakel vs. Jiaming Li: pelea correspondiente al peso superpluma.