Dmitry Bivol regresa al cuadrilátero este sábado 30 de mayo para defender sus títulos mundiales de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente al alemán Michael Eifert en el UMMC Arena de Ekaterimburgo, Rusia. El campeón ruso vuelve a pelear en casa como amplio favorito después de consolidarse durante los últimos años como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Sin embargo, Eifert llega con la oportunidad de su vida y con la misión de sorprender en territorio rival para convertirse en nuevo monarca mundial.

¿Quién ganó la pelea Dmitry Bivol vs. Michael Eifert en vivo hoy por boxeo en Rusia? Resultados en directo

Los resultados de la cartelera se actualizarán en tiempo real conforme vayan terminando los combates programados en el UMMC Arena de Ekaterimburgo. Aquí podrás consultar quién ganó cada pelea, nocauts, decisiones y cualquier cambio importante durante el desarrollo del evento.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso semipesado Dmitry Bivol vs. Michael Eifert — Peso pesado Evgeny Romanov vs. Georgiy Yunovidov — Peso supermediano Pavel Silyagin vs. Robert Talarek — Peso ligero Vsevolod Shumkov vs. Hovhannes Bachkov —

Aunque las apuestas favorecen claramente a Bivol, la presión de volver a pelear frente a su público podría añadir un componente extra de tensión al combate estelar. El ruso posee ventajas evidentes en experiencia, técnica defensiva, manejo de distancia y control de ritmo, factores que suelen marcar diferencia en peleas de campeonato. Por su parte, Eifert intentará aprovechar cualquier espacio para conectar golpes de poder y cambiar el rumbo de una pelea que, en el papel, parece inclinada hacia el campeón.

El pronóstico de especialistas y casas de apuestas apunta a una victoria de Dmitry Bivol por decisión unánime o incluso por detención en los asaltos finales si logra desgastar progresivamente al retador alemán. La clave estará en la movilidad del campeón, su precisión con el jab y la capacidad de neutralizar la ofensiva de Eifert. Una victoria consolidaría nuevamente a Bivol como una de las máximas figuras de las 175 libras y abriría la puerta a futuros combates de unificación o grandes superpeleas internacionales.

Cartelera completa de la pelea Dmitry Bivol y Michael Eifert

Peso semipesado: Dmitry Bivol vs. Michael Eifert

Peso pesado: Evgeny Romanov vs. Georgiy Yunovidov

Peso supermediano: Pavel Silyagin vs. Robert Talarek

Peso ligero: Vsevolod Shumkov vs. Hovhannes Bachkov