El campeón mundial de peso mediano de UFC, Dricus “Stillknocks” Du Plessis (23-2-0), defenderá su cinturón por tercera ocasión ante el invicto checheno-sueco Khamzat “Borz” Chimaev (14-0-0) en el combate estelar del UFC 319, programado para este sábado 16 de agosto de 2025, a partir de las 10 pm ET (7 pm PT) , en el United Center de Chicago, Illinois (EE. UU.). ¿Quieres saber quién ganó la pelea estelar? Aquí te contamos todos los resultados durante el desarrollo de la cartelera desde las preliminares y cómo que el ‘main card’.

A sus 31 años, Du Plessis llega con una racha de 11 victorias consecutivas, consolidada por dos defensas exitosas del título: primero frente a Israel Adesanya en UFC 305 y posteriormente en la revancha contra Sean Strickland en UFC 312. El sudafricano se ha establecido como un campeón resistente y versátil.

Chimaev, por su parte, mantiene un récord impecable en su carrera profesional, con 14 victorias sin derrotas. Sus victorias sobre excampeones como Robert Whittaker y Kamaru Usman han aumentado su reputación como una de las mayores amenazas de la división. Con su agresivo estilo de lucha y presión constante, el checheno buscará destronar al campeón y coronarse por primera vez en la categoría de las 185 libras.

¿Quién ganó la pelea Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev por el UFC 319? Resultados de la cartelera

Consulta los resultados de la cartelera del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en vivo y en directo desde la jaula de acero del United Center de Chicago:

División / Categoría Peleas de hoy Resultados del UFC 319 Peso mediano Dricus Du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev - Peso pluma Lerone Murphy vs. Aaron Pico - Peso wélter Geoff Neal vs. Carlos Prates - Peso mediano Jared Cannonier vs. Michael Page - Peso mosca Tim Elliott vs. Kai Asakura - Peso ligero Bobby Green vs. Diego Ferreira - Peso mediano Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk - Peso paja Jéssica Andrade vs. Loopy Godínez - Peso ligero Chase Hooper vs. Alexander Hernández - Peso ligero Edson Barboza vs. Drakkar Klose - Peso mediano Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev - Peso mosca Karine Silva vs. JJ Aldrich -

Cartelera completa del UFC 319

Cartel principal (ESPN+ PPV, 10 p.m. ET)

Campeonato peso mediano : Dricus Du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev

: Dricus Du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev Peso pluma : Lerone Murphy vs. Aaron Pico

: Lerone Murphy vs. Aaron Pico Peso wélter : Geoff Neal vs. Carlos Prates

: Geoff Neal vs. Carlos Prates Peso mediano : Jared Cannonier vs. Michael Page

: Jared Cannonier vs. Michael Page Peso mosca: Tim Elliott vs. Kai Asakura

Preliminares (ESPN Deportes / ESPN+ / Disney+, 8 p.m. ET)

Peso ligero : Bobby Green vs. Diego Ferreira

: Bobby Green vs. Diego Ferreira Peso mediano : Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk

: Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk Peso paja : Jéssica Andrade vs. Loopy Godínez

: Jéssica Andrade vs. Loopy Godínez Peso ligero: Chase Hooper vs. Alexander Hernández

Preliminares iniciales (ESPN+ / Disney+, 6 p.m. ET)

Peso ligero : Edson Barboza vs. Drakkar Klose

: Edson Barboza vs. Drakkar Klose Peso mediano : Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev

: Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev Peso mosca: Karine Silva vs. JJ Aldrich