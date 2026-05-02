El esperado combate entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez promete paralizar Las Vegas este sábado 2 de mayo en la majestuosa T-Mobile Arena. Tras años de buscar una oportunidad de esta magnitud, Benavídez sube a la división de peso crucero para desafiar al actual monarca de la AMB y la OMB. Ambos peleadores llegan con la intención de demostrar su supremacía en una noche que definirá el rumbo de la categoría de las 200 libras en lo que se espera que sea una verdadera guerra sobre el cuadrilátero entre dos de los exponentes más talentosos que ha dado rercientemente el deporte de los puños.

La trayectoria de David Benavídez ha estado marcada por un innegable talento deportivo que a menudo se vio eclipsado por problemas fuera del ensogado. El mexicoamericano perdió dos veces el campeonato supermediano del CMB en los despachos, primero por una prueba antidopaje fallida y luego por no dar el peso reglamentario. A pesar de mantenerse como un peleador de élite, la aparente negativa de Saúl “Canelo” Álvarez para unificar los títulos lo obligó a buscar nuevos horizontes. Su ascenso al peso semicompleto fue meteórico, coronándose campeón absoluto y defendiendo el cinturón exitosamente al noquear a Anthony Yarde en siete asaltos. Ahora asume el mayor riesgo de su carrera al subir al peso crucero para medirse ante un rival consolidado que posee una ventaja natural en tamaño.

Por su parte, Gilberto Ramírez llega a este compromiso en el mejor momento de su carrera dentro de la competitiva categoría de los pesos cruceros. Tras reponerse de una derrota ante Dmitry Bivol en el peso semicompleto, el “Zurdo” unificó los cinturones de su actual división venciendo a Arsen Goulamirian y Chris Billam-Smith. El campeón defensor mexicano ya demostró su solidez en las 200 libras al retener sus títulos frente a Yuniel Dorticos en su última presentación oficial. La cartelera en Las Vegas también ofrecerá un excelente combate coestelar en la división supermediana protagonizado por el popular Jaime Munguía contra Armando Reséndiz. Además, los seguidores latinos podrán disfrutar del regreso a la acción de Óscar Duarte, quien enfrentará a Ángel Fierro en un atractivo choque de peso superligero.

¿Quién ganó la pelea Gilberto Ramírez vs. David Benavídez? Resultados en directo

Sigue todos los resultados en vivo y en directo de la cartelera y la pelea estelar que encabezan Gilberto Ramírez y David Benavídez:

Categoría / División Pelea Resultado final Peso crucero – campeonato mundial OMB/AMB Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez -- Peso supermediano – campeonato mundial AMB José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía -- Peso superligero Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera -- Peso superwélter Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez -- Peso supergallo Jorge Chávez vs. Tito Sánchez -- Peso supermediano Daniel Blancas vs. Raúl Salomón -- Peso semipesado Juan Carrillo vs. Marlon Delgado -- Peso ligero Dylan Capetillo vs. James William Pierce III -- Peso mediano Petr Khamukov vs. Bernard Joseph -- Peso ligero Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis -- Peso superligero Javier Meza vs. Damonte Smith --

Cartelera completa del evento Gilberto Ramírez vs. David Benavídez

Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez - Pelea de 12 rounds por los títulos peso crucero OMB/AMB

José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía - Pelea de 12 rounds por el título supermediano AMB

Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera - Pelea de 10 rounds de peso superligero

Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez - Pelea de 10 rounds de peso superwelter

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez - Pelea de peso supergallo

Daniel Blancas vs. Raúl Salomón - Pelea de 10 rounds de peso supermediano

Juan Carrillo vs. Marlon Delgado - Pelea de 8 rounds de peso semipesado

Dylan Capetillo vs. James William Pierce III - Pelea de 4 rounds de peso ligero

Petr Khamukov vs. Bernard Joseph - Pelea de 10 rounds de peso mediano

Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis - Pelea de 6 rounds de peso ligero

Javier Meza vs. Damonte Smith - Pelea de 6 rounds de peso superligero