Este sábado 14 de noviembre, el mítico Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, albergará uno de los eventos más esperados por los amantes de las artes marciales mixtas (MMA). UFC 334 (oficialmente conocido como Polymarket UFC 334) tendrá dos peleas por el título. En la coestelar, Kayla Harrison defenderá su campeonato de Peso Gallo Femenino contra Amanda Nunes. Y Ciryl Gane pondrá su campeonato peso pesado ante Josh Hokit en la estelar.

¿Quién ganó la pelea de UFC 334: Harrison vs. Nunes?

El resultado de la pelea entre Kayla Harrison vs. Amanda Nunes y todos los combates de UFC 334 se actualizará en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera. La cartera estelar está pactada para empezar a las 21:00 horas (ET de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá).

Resultados completos de UFC 334

Pelea Resultado Ciryl Gane (c) vs. Josh Hokit -- Kayla Harrison (c) vs. Amanda Nunes -- Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui -- Uroš Medić vs. Kevin Holland -- Bilal Hasan vs. Luis Gurule -- Stephen Thompson vs. Charles Radtke -- Drew Dober vs. Chris Duncan -- Jim Miller vs. Terrance McKinney -- Donte Johnson vs. Cesar Almeida -- Jared Gordon vs. Melquizael Costa -- Macy Chiasson vs. Bia Mesquita -- Alatengheili vs. Juan Diaz -- Evan Elder vs. Samuel Sanches --

Kayla Harrison: Record

Kayla Harrison tiene un récord profesional en artes marciales mixtas de 19 victorias y 1 derrota (19-1-0).

País: Estados Unidos

Edad: 36 años

Estilo de lucha: Judo

Alto: 68.00

Peso: 135 LBS

Alcance: 66.00

Alcance de pierna: 37.00

Debut en el octágono: 13 de abril del 2024

Victorias: 19

Por nocaut / nocaut técnico (TKO): 6

6 Por sumisión: 8

8 Por decisión: 5

5 Derrotas: 1 (Por decisión unánime ante Larissa Pacheco en el Campeonato Mundial de PFL de 2022)

Logros destacados

Campeona de peso gallo femenino de UFC (Ganó el título al someter a Julianna Peña en UFC 316).

(Ganó el título al someter a Julianna Peña en UFC 316). Dos veces campeona del torneo de peso ligero de PFL (2019, 2021).

(2019, 2021). Dos veces medallista de oro olímpica en judo (Londres 2012 y Río 2016).

Amanda Nunes: Record

Amanda Nunes tiene un récord profesional en artes marciales mixtas de 23 victorias y 5 derrotas (23-5-0).

País: Brasil

Edad: 38 años

Estilo de lucha: Striker

Alto: 68.00

Peso: 135 LBS

Alcance: 69.00

Alcance de pierna: 41.00

Debut del octágono: 4 de agosto del 2013

Victorias: 23

23

Derrotas: 5

5

Logros destacados

Campeona de peso gallo y peso pluma femenino de UFC (Es la única luchadora en la historia de UFC, hombre o mujer, en defender campeonatos en dos divisiones simultáneamente).

(Es la única luchadora en la historia de UFC, hombre o mujer, en defender campeonatos en dos divisiones simultáneamente). Ampliamente considerada como la mejor luchadora de artes marciales mixtas de todos los tiempos.

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes: pronóstico

Las casas de apuestas actuales sitúan a Harrison como la favorita (con cuotas rondando el -196). Los analistas creen que Nunes no podrá con el estilo de la campeona; consideran que ganará posiblemente por decisión tras dominar los asaltos en la lona.

¿Amanda Nunes favorita?

Para medios especialistas y entrenador, la ventaja de Amanda Nunes pasa por mantener la pelea de pie. Se proyecta que gane por nocaut si logra defender los derribos, aprovechando su mayor alcance y la vulnerabilidad de Harrison en el intercambio de golpes.