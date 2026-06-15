Se acabó el invicto. Se acabó el reinado. Y ocurrió en uno de los escenarios más insólitos que haya visto la UFC. Ilia Topuria perdió el cinturón mundial del peso ligero tras caer frente a Justin Gaethje en la pelea estelar de la histórica función organizada en la Casa Blanca, un evento que reunió deporte, espectáculo y política en una misma noche.

El campeón hispano-georgiano llegó como favorito y con una marca perfecta de 17 victorias, pero se encontró con una versión implacable de Gaethje. El estadounidense impuso un ritmo feroz desde los primeros intercambios, castigó constantemente a Topuria y fue acumulando ventaja en una batalla física que dejó huellas evidentes en el rostro del monarca.

A medida que avanzaban los asaltos, la resistencia de Topuria mantenía viva la incertidumbre del combate, aunque el daño recibido comenzaba a ser irreversible. Con cortes profundos y una visión cada vez más limitada, el campeón afrontó los últimos minutos en condiciones extremadamente adversas. La situación llevó a que su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, decidiera detener la pelea al término del cuarto round pese a la intención del luchador de seguir adelante.

La decisión marcó el final de una era para “El Matador”, quien sufrió la primera derrota de su carrera profesional y perdió el campeonato que lo había convertido en una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas. Su récord quedó en 17 victorias y una derrota, mientras que las preguntas sobre una posible revancha comenzaron a surgir incluso antes de abandonar el octágono.

Para Gaethje, en cambio, la noche representó la recompensa a años de perseverancia. El veterano estadounidense, que ya había rozado la gloria en anteriores oportunidades, completó una actuación memorable para conquistar el título indiscutido del peso ligero y consolidarse entre los peleadores más importantes de su generación.

La rivalidad había alcanzado niveles de máxima tensión durante la semana previa. Declaraciones provocadoras, referencias personales y un tenso cara a cara en Washington alimentaron una expectativa que terminó trasladándose al combate. Cuando la puerta del octágono se cerró, ambos respondieron con una guerra a la altura de la magnitud del evento.

La velada pasará a la historia no solo por el cambio de campeón. También por haber convertido a la Casa Blanca en sede de una función de UFC por primera vez, con Donald Trump observando desde primera fila una noche que terminó con la caída de una estrella y el nacimiento de un nuevo rey en la división ligera.

¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

Los resultados de UFC Freedom 250:

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso ligero (Título) Ilia Topuria vs. Justin Gaethje Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico (detención por parte de la esquina) a los 5:00 del cuarto asalto. Peso completo (Interino) Alex Pereira vs. Ciryl Gane Ciryl Gane derrotó a Alex Pereira por nocaut técnico (golpes) a los 1:27 del segundo asalto. Peso gallo Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi Sean O’Malley derrotó a Aiemann Zahabi por nocaut técnico (golpes) a los 4:02 del segundo asalto. Peso pesado Josh Hokit vs. Derrick Lewis Peso pesado: Josh Hokit derrotó a Derrick Lewis por nocaut técnico (golpes) a los 4:09 del segundo asalto Peso ligero Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler Mauricio Ruffy derrotó a Michael Chandler por TKO (patada giratoria y golpes) a los 4:29 del Ronda 1. Peso medio Bo Nickal vs. Kyle Daukaus Bo Nickal derrotó a Kyle Daukau por TKO (golpes y codos) a los 4:29 del Ronda 1 Peso pluma Diego Lopes vs. Steve García Diego Lopes derrotó a Steve Garcia por KO (golpes) a los 2:42 del Ronda 2

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)