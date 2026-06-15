Washington, DC, (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- La Casa Blanca fue escenario de una cartelera histórica para las MMA. Consulta quiénes salieron victoriosos en UFC Freedom 250 y cómo se resolvió la batalla por el campeonato ligero entre Topuria y Gaethje. FOTO DE SAUL LOEB PARA POOL Y AFP
Washington, DC, (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- La Casa Blanca fue escenario de una cartelera histórica para las MMA. Consulta quiénes salieron victoriosos en UFC Freedom 250 y cómo se resolvió la batalla por el campeonato ligero entre Topuria y Gaethje. FOTO DE SAUL LOEB PARA POOL Y AFP
/ SAUL LOEB
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Se acabó el invicto. Se acabó el reinado. Y ocurrió en uno de los escenarios más insólitos que haya visto la UFC. Ilia Topuria perdió el cinturón mundial del peso ligero tras caer frente a Justin Gaethje en la pelea estelar de la histórica función organizada en la Casa Blanca, un evento que reunió deporte, espectáculo y política en una misma noche.

El campeón hispano-georgiano llegó como favorito y con una marca perfecta de 17 victorias, pero se encontró con una versión implacable de Gaethje. El estadounidense impuso un ritmo feroz desde los primeros intercambios, castigó constantemente a Topuria y fue acumulando ventaja en una batalla física que dejó huellas evidentes en el rostro del monarca.

A medida que avanzaban los asaltos, la resistencia de Topuria mantenía viva la incertidumbre del combate, aunque el daño recibido comenzaba a ser irreversible. Con cortes profundos y una visión cada vez más limitada, el campeón afrontó los últimos minutos en condiciones extremadamente adversas. La situación llevó a que su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, decidiera detener la pelea al término del cuarto round pese a la intención del luchador de seguir adelante.

La decisión marcó el final de una era para “El Matador”, quien sufrió la primera derrota de su carrera profesional y perdió el campeonato que lo había convertido en una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas. Su récord quedó en 17 victorias y una derrota, mientras que las preguntas sobre una posible revancha comenzaron a surgir incluso antes de abandonar el octágono.

Para Gaethje, en cambio, la noche representó la recompensa a años de perseverancia. El veterano estadounidense, que ya había rozado la gloria en anteriores oportunidades, completó una actuación memorable para conquistar el título indiscutido del peso ligero y consolidarse entre los peleadores más importantes de su generación.

La rivalidad había alcanzado niveles de máxima tensión durante la semana previa. Declaraciones provocadoras, referencias personales y un tenso cara a cara en Washington alimentaron una expectativa que terminó trasladándose al combate. Cuando la puerta del octágono se cerró, ambos respondieron con una guerra a la altura de la magnitud del evento.

La velada pasará a la historia no solo por el cambio de campeón. También por haber convertido a la Casa Blanca en sede de una función de UFC por primera vez, con Donald Trump observando desde primera fila una noche que terminó con la caída de una estrella y el nacimiento de un nuevo rey en la división ligera.

¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

Los resultados de UFC Freedom 250:

CATEGORÍA / DIVISIÓNPELEARESULTADO
Peso ligero (Título)Ilia Topuria vs. Justin GaethjeJustin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico (detención por parte de la esquina) a los 5:00 del cuarto asalto.
Peso completo (Interino)Alex Pereira vs. Ciryl GaneCiryl Gane derrotó a Alex Pereira por nocaut técnico (golpes) a los 1:27 del segundo asalto.
Peso galloSean O’Malley vs. Aiemann ZahabiSean O’Malley derrotó a Aiemann Zahabi por nocaut técnico (golpes) a los 4:02 del segundo asalto.
Peso pesadoJosh Hokit vs. Derrick LewisPeso pesado: Josh Hokit derrotó a Derrick Lewis por nocaut técnico (golpes) a los 4:09 del segundo asalto
Peso ligeroMauricio Ruffy vs. Michael ChandlerMauricio Ruffy derrotó a Michael Chandler por TKO (patada giratoria y golpes) a los 4:29 del Ronda 1.
Peso medioBo Nickal vs. Kyle DaukausBo Nickal derrotó a Kyle Daukau por TKO (golpes y codos) a los 4:29 del Ronda 1
Peso plumaDiego Lopes vs. Steve GarcíaDiego Lopes derrotó a Steve Garcia por KO (golpes) a los 2:42 del Ronda 2

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

  • Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.
  • Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.
  • Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.
  • Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.
  • Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.
  • Diego Lopes vs. Steve García.
Paramount Plus EN VIVO y HBOX MAX EN DIRECTO: ¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por UFC Freedon 250 (Casa Blanca)?
Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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