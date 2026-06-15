Se acabó el invicto. Se acabó el reinado. Y ocurrió en uno de los escenarios más insólitos que haya visto la UFC. Ilia Topuria perdió el cinturón mundial del peso ligero tras caer frente a Justin Gaethje en la pelea estelar de la histórica función organizada en la Casa Blanca, un evento que reunió deporte, espectáculo y política en una misma noche.
El campeón hispano-georgiano llegó como favorito y con una marca perfecta de 17 victorias, pero se encontró con una versión implacable de Gaethje. El estadounidense impuso un ritmo feroz desde los primeros intercambios, castigó constantemente a Topuria y fue acumulando ventaja en una batalla física que dejó huellas evidentes en el rostro del monarca.
A medida que avanzaban los asaltos, la resistencia de Topuria mantenía viva la incertidumbre del combate, aunque el daño recibido comenzaba a ser irreversible. Con cortes profundos y una visión cada vez más limitada, el campeón afrontó los últimos minutos en condiciones extremadamente adversas. La situación llevó a que su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, decidiera detener la pelea al término del cuarto round pese a la intención del luchador de seguir adelante.
La decisión marcó el final de una era para “El Matador”, quien sufrió la primera derrota de su carrera profesional y perdió el campeonato que lo había convertido en una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas. Su récord quedó en 17 victorias y una derrota, mientras que las preguntas sobre una posible revancha comenzaron a surgir incluso antes de abandonar el octágono.
Para Gaethje, en cambio, la noche representó la recompensa a años de perseverancia. El veterano estadounidense, que ya había rozado la gloria en anteriores oportunidades, completó una actuación memorable para conquistar el título indiscutido del peso ligero y consolidarse entre los peleadores más importantes de su generación.
La rivalidad había alcanzado niveles de máxima tensión durante la semana previa. Declaraciones provocadoras, referencias personales y un tenso cara a cara en Washington alimentaron una expectativa que terminó trasladándose al combate. Cuando la puerta del octágono se cerró, ambos respondieron con una guerra a la altura de la magnitud del evento.
La velada pasará a la historia no solo por el cambio de campeón. También por haber convertido a la Casa Blanca en sede de una función de UFC por primera vez, con Donald Trump observando desde primera fila una noche que terminó con la caída de una estrella y el nacimiento de un nuevo rey en la división ligera.
¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?
Los resultados de UFC Freedom 250:
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO
|Peso ligero (Título)
|Ilia Topuria vs. Justin Gaethje
|Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico (detención por parte de la esquina) a los 5:00 del cuarto asalto.
|Peso completo (Interino)
|Alex Pereira vs. Ciryl Gane
|Ciryl Gane derrotó a Alex Pereira por nocaut técnico (golpes) a los 1:27 del segundo asalto.
|Peso gallo
|Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
|Sean O’Malley derrotó a Aiemann Zahabi por nocaut técnico (golpes) a los 4:02 del segundo asalto.
|Peso pesado
|Josh Hokit vs. Derrick Lewis
|Peso pesado: Josh Hokit derrotó a Derrick Lewis por nocaut técnico (golpes) a los 4:09 del segundo asalto
|Peso ligero
|Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
|Mauricio Ruffy derrotó a Michael Chandler por TKO (patada giratoria y golpes) a los 4:29 del Ronda 1.
|Peso medio
|Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
|Bo Nickal derrotó a Kyle Daukau por TKO (golpes y codos) a los 4:29 del Ronda 1
|Peso pluma
|Diego Lopes vs. Steve García
|Diego Lopes derrotó a Steve Garcia por KO (golpes) a los 2:42 del Ronda 2
Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje
- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.
- Diego Lopes vs. Steve García.