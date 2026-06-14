Topuria llega a UFC Freedom 250 como favorito para derrotar a Justin Gaethje en la pelea estelar que se celebrará este 14 de junio en la Casa Blanca. El campeón del peso ligero atraviesa el mejor momento de su carrera tras imponerse a rivales de la talla de Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira, resultados que lo han consolidado como una de las principales estrellas de la UFC.

¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

Los resultados de UFC Freedom 250 se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento. Consulta esta cobertura para conocer al ganador de cada combate de la cartelera.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso ligero (Título) Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Peso completo (Interino) Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Peso gallo Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi — Peso ligero Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler — Peso medio Bo Nickal vs. Kyle Daukaus — Peso pluma Diego Lopes vs. Steve García —

Las casas de apuestas sitúan a Topuria como amplio favorito gracias a su poder de nocaut, precisión en los intercambios y capacidad para controlar la distancia. Además, el invicto campeón ha demostrado que puede terminar peleas tanto de pie como en el suelo, convirtiéndose en un rival difícil de descifrar para cualquier contendiente.

Gaethje, sin embargo, sigue siendo uno de los peleadores más peligrosos de la división. El estadounidense basa buena parte de sus opciones en imponer una pelea física, castigar las piernas con low kicks y llevar el combate a terrenos incómodos donde suele destacar su experiencia en guerras largas.

Mi pronóstico apunta a una victoria de Ilia Topuria por nocaut técnico entre el segundo y el tercer asalto. El campeón llega con más recursos, mayor confianza y una versión ofensiva que parece estar varios pasos por delante del resto de la categoría.

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)