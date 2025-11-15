Este sábado 15 de noviembre, a partir de las 10 p.m. ET (7 p.m. PT), el legendario Madison Square Garden será testigo de uno de los duelos más anticipados del año: Jack Della Maddalena desafía a Islam Makhachev por el cinturón del peso wélter en UFC 322. El australiano, conocido como Aussie Assassin, y el Maestro del Dagestán prometen una batalla que puede redibujar el mapa de las artes marciales mixtas.

Della Maddalena se ha consolidado con una mezcla de golpes precisos y contundentes, así como una defensa astuta que neutraliza cualquier amenaza. La serenidad y el instinto que muestra en cada presentación han sido claves para su ascenso en la categoría. Bajo el apodo de Aussie Assassin, el australiano ha convertido el octágono en su escenario predilecto, capitalizando cada apertura con determinación.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 15/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea estelar entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev por el título peso wélter del UFC 322, que se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre en el octágono del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Del otro lado, Islam Makhachev se presenta listo para conquistar una nueva división. El Maestro del Dagestán construye su éxito en base a una estrategia calculada y una presión que asfixia a sus rivales. Su dominio en el grappling y su fortaleza mental han sido fundamentales en su anterior reinado como campeón del peso ligero, rasgos que ahora busca imponer entre los wélters.

¿Quién ganó la pelea Della Maddalena vs. Makhachev en vivo? Resultados del UFC 322 en directo

En este espacio puedes consultar el resultado final de la pelea de Della Maddalena e Islam Makhachev en vivo y en directo por la estelar del UFC 322.

División Pelea Resultado final Peso wélter Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev — Peso mosca femenino Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang — Peso wélter Sean Brady vs Michael Morales — Peso wélter Leon Edwards vs Carlos Prates — Peso ligero Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis — Peso mediano Bo Nickal vs Rodolfo Vieira — Peso mediano Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues — Peso mosca femenino Erin Blanchfield vs Tracy Cortez — Peso pluma Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing — Peso mediano Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert — Peso pluma Pat Sabatini vs Chepe Mariscal — Peso paja femenino Angela Hill vs Fatima Kline — Peso mediano Baisangur Susurkaev vs Eric McConico — Peso ligero Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo —

¿Quién es favorita para ganar la pelea? Pronóstico del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev

El choque entre Aussie Assassin y el Maestro del Dagestán es, ante todo, una confrontación de filosofías de combate: la creatividad y alcance del boxeo australiano enfrenta la precisión táctica y la lucha incesante del representante daguestaní. La clave estará en la gestión de la distancia y la capacidad de imponer el ritmo: si Jack controla la pelea arriba, su boxeo podría marcar el rumbo; si Islam lleva la acción al piso, su control podría ser decisivo.

En una velada plagada de expectativas, la pelea estelar de UFC 322 encierra la promesa de redefinir el legado de ambas divisiones. Dos trayectorias distintas, una misma ambición: dejar una huella imborrable en la historia de las artes marciales mixtas.

Cartelera completa del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev

Cartelera principal (Inicio 10 p.m. ET / 7 p.m. PT - ESPN+ PPV)

Peso wélter — Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título mundial)

Peso mosca femenino — Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título mundial)

Peso wélter — Sean Brady vs Michael Morales

Peso wélter — Leon Edwards vs Carlos Prates

Peso ligero (catchweight) — Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis

Cartelera preliminar (Inicio 8 p.m. ET / 5 p.m. PT - ESPN+ y UFC Fight Pass)

Peso medio — Bo Nickal vs Rodolfo Vieira

Peso medio — Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues

Peso mosca femenino — Erin Blanchfield vs Tracy Cortez

Peso pluma — Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing

Peso medio — Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert

Peso pluma — Pat Sabatini vs Chepe Mariscal

Peso paja femenino — Angela Hill vs Fatima Kline

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs Eric McConico

Peso ligero — Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo

La adrenalina y expectación alcanzan su punto máximo en el Madison Square Garden de Nueva York este sábado 15 de noviembre de 2025, cuando la UFC 322 reúna a las leyendas actuales y emergentes de las artes marciales mixtas en una velada histórica. El monarca welter Jack Della Maddalena se enfrenta al invicto Islam Makhachev en una batalla por dos cinturones, mientras Valentina Shevchenko y Weili Zhang prometen un combate épico por el título mosca femenino. La cartelera, compuesta por duelos estelares y preliminares que destilan técnica, poder y ambición, consolidará a la ciudad como el epicentro mundial del combate, con transmisión global y millones de fanáticos atentos a cada golpe decisivo. La transmisión del evento estará a cargo por ESPN Select, ESPN KnockOut, Disney Plus, HBO Max y FOX Sports Premium.