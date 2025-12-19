La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua ha encendido las alarmas en el mundo del boxeo profesional. El youtuber reconvertido en púgil, de 28 años, llega a este combate apenas un año después de su polémica victoria ante un Mike Tyson de 58 años, y ahora se sube al ring del Kaseya Center de Miami frente a un rival mucho más joven, peligroso y consagrado. Joshua, de 36 años y excampeón mundial de los pesados, representa un salto abismal en nivel, experiencia y riesgo para Paul, que se aventura en un escenario donde cualquier error puede pagarse muy caro.

El combate, respaldado por Netflix y con una bolsa estimada de 184 millones de dólares a repartir, ha sido duramente criticado por figuras y organismos del boxeo. La Junta Británica de Control llegó a afirmar que no habría aprobado la pelea por motivos de seguridad, mientras que otros profesionales remarcan que la diferencia de tamaño, talento y trayectoria supone un riesgo real para la integridad física de Paul. El pesaje del jueves confirmó ese desnivel: Joshua, de 1,98 m, marcó 110 kg, es decir, doce kilos más que los 98 kg de Paul, además de una ventaja de trece centímetros de estatura. No es casual que Eddie Hearn, promotor de Joshua, describiera el duelo como un “desequilibrio catastrófico”.

Categoría / División Pelea de boxeo Resultados Peso pesado Jake Paul vs. Anthony Joshua — Peso superpluma – títulos OMB/FIB/AMB Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin — Peso crucero Anderson Silva vs. Tyron Woodley — Peso superpluma Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes — Peso gallo femenino – título indiscutido Cherneka Johnson vs. Amanda Galle — Peso paja femenino – título CMB Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos Yokasta Valle derrotó a Yadira Bustillos por decisión mayoritaria (95-95, 98-92, 96-94) Peso welter Avious Griffin vs. Justin Cardona Avious Griffin derrotó a Justin Cardona por nocaut en el primer asalto (2:59) Peso crucero Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. Keno Marley derrotó a Diarra Davis Jr. por decisión unánime (40-35 x3) Peso ligero femenino – título CMB Caroline Dubois vs. Camila Panatta —

Voces autorizadas como David Haye y Amir Khan han ido todavía más lejos en sus advertencias. Haye llegó a calificar el combate como posible “último día en la Tierra” para Jake Paul, mientras que Khan señaló que una victoria brutal de Joshua podría marcar el fin de la moda de youtubers enfrentándose a boxeadores de élite. En su opinión, basta una mala noche y un golpe certero para cambiar una vida para siempre, algo que Joshua ya demostró al noquear de forma contundente al novato Francis Ngannou en el segundo asalto el año pasado. Con su potencia, tamaño y técnica, “AJ pega muy fuerte” y “lo tiene todo”, recordó Khan, dejando claro el abismo entre ambos.

¿Cómo llega Jake Paul a la pelea de boxeo?

Jake Paul, que presenta un récord de 12 victorias (7 por nocaut) y una sola derrota, insiste en que está listo para “ir a la guerra” y sorprender al mundo. Reconoce que sus ambiciones son “descabelladas”, pero asegura que su optimismo extremo lo ha llevado hasta este punto y que está dispuesto a medirse con “los mejores”. Joshua, por su parte, ha prometido tomarse la pelea con absoluta seriedad y ha lanzado declaraciones contundentes: afirma que va a “destrozarle la cara, el cuerpo” y “pisotearlo”, un escenario que muchos analistas consideran tristemente plausible si el excampeón sale con mentalidad competitiva.

¿Cómo llega Anthony Joshua a la pelea de boxeo?

De cara al pronóstico, la mayoría de expertos coincide en que Anthony Joshua es amplio y claro favorito. Analistas como Michael Bisping descartan por completo un desenlace estilo David contra Goliat y sostienen que “no hay forma en este mundo” de que la pelea termine con Jake Paul noqueando a Joshua. Argumentan la enorme diferencia de experiencia, pegada, tamaño, alcance y pedigrí olímpico del británico, sumado a su historial frente a los mejores pesos pesados del planeta. Bajo esa óptica, si la pelea es “de verdad” y Joshua cumple su palabra de tomársela en serio, el escenario más probable es una victoria contundente del excampeón y un altísimo riesgo de castigo para Paul, en un recordatorio de que “no se juega al boxeo”.

