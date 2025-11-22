Este sábado 22 de noviembre, Riyadh será el escenario de una de las mejores carteleras de boxeo del año. En lo que será la tercera pelea previa a la estelar, Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez protagonizan un duelo de infarto por la unificación de los títulos mundiales del peso supermosca del CMB, AMB y OMB. ‘Bam’ Rodríguez llega como campeón invicto en su categoría y aquí te cuento quién ganó y el resultado de esta pelea de boxeo .

Jesse Rodríguez y Fernando Martínez cara a cara antes de la esperada pelea de boxeo en noviembre, que será transmitida en vivo para USA, México y España. No te pierdas el combate y revisa horarios y canales oficiales. | Crédito: matchroomboxing.com / Composición Mag

¿Quién ganó la pelea Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez?

Aquí te dejo con el resultado completo de la cartelera, así como también quién se llevó uno de los combates más esperados de la noche en Arabia Saudi: Jesse ‘Bam’ Rodríguez vs. Fernando Martínez, donde se pondrá en juego la unificación de los títulos mundiales del peso supermosca del CMB, AMB y OMB.

Pelea de boxeo Resultado final Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez

Una vez finalizado este combate de Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez, se actualizará el resultado.

Cartelera completa Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez

David Benavidez vs. Anthony Yarde: en juego los campeonatos mundiales semipesados del CMB y la AMB.

en juego los campeonatos mundiales semipesados del CMB y la AMB. Brian Norman Jr. vs. Devin Haney: disputa por el título mundial wélter de la OMB.

disputa por el título mundial wélter de la OMB. Sam Noakes vs. Abdullah Mason: combate por el campeonato mundial ligero de la OMB.

combate por el campeonato mundial ligero de la OMB. Jesse “Bam” Rodríguez vs. Fernando “Puma” Martínez: se unifican los títulos mundiales del peso supermosca del CMB, AMB y OMB.

se unifican los títulos mundiales del peso supermosca del CMB, AMB y OMB. Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah: pelea en la categoría de peso medio.

pelea en la categoría de peso medio. Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan: enfrentamiento en el peso ligero.

enfrentamiento en el peso ligero. Julio Porras vs. Pius Penda: combate en el peso supermedio.

combate en el peso supermedio. Mohammed Alakel vs. Jiaming Li: pelea correspondiente al peso superpluma.