La división de peso semipesado de la UFC arde con un choque de estilos que tiene a todos los aficionados hispanos de las artes marciales mixtas (MMA) en Estados Unidos al borde de sus asientos. Jiří Procházka y Carlos Ulberg se ven las caras en el evento estelar del UFC 327 en un duelo que no solo promete pólvora, sino que definirá el futuro inmediato de la jerarquía en las 205 libras. Mientras Prochazka busca reafirmar su estatus de élite con esa agresividad que lo caracteriza, Ulberg llega con el hambre de quien sabe que esta es su oportunidad de oro para asaltar el top mundial.

Jiří Procházka no es un extraño en las grandes carteleras y llega a este compromiso con la experiencia de haber probado las mieles de la cima absoluta. Su estilo ofensivo y creativo lo convierte en uno de los peleadores más impredecibles y emocionantes de seguir dentro del octágono más famoso del mundo. El guerrero checo representa esa presión constante que suele terminar en finales espectaculares. Su capacidad para improvisar bajo fuego cruzado es, sin duda, su mayor arma para intentar frenar el ascenso meteórico de las nuevas promesas internacionales.

Por otro lado, Carlos Ulberg llega con un perfil mucho más técnico y estructurado, demostrando una evolución táctica que ha sorprendido gratamente a los analistas deportivos más exigentes. El peleador neozelandés ha sabido gestionar las distancias y los ritmos de combate con una maestría que lo ha catapultado rápidamente hacia los puestos de honor de la división. Cada golpe de Ulberg tiene un propósito estratégico claro, y su crecimiento constante sugiere que estamos ante un potencial contendiente al título en el corto plazo. Esta batalla de estrategias será clave para determinar quién posee el arsenal necesario para dominar el octágono hoy.

UFC 327 tendrá lugar el sábado 11 de abril de 2026 con 12 peleas en el Kaseya Center de Miami, Florida. | Crédito: UFC

¿Quién ganó la pelea Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg? Resultados finales del UFC 327

Sigue todos los resultados de la cartelera UFC 327 en vivo y en directo con la pelea estelar Jiří Procházka vs. Carlos Ulberg desde el Kaseya Center de Miami, Florida.

DIVISIÓN PELEA RESULTADO FINAL Peso semipesado Jiří Procházka vs. Carlos Ulberg Peso semipesado Azamat Murzakanov vs. Paulo Costa Peso pesado Curtis Blaydes vs. Josh Jokit Peso semipesado Dominick Reyes vs. Johnny Walker Peso pluma Cub Swanson vs. Nate Landwehr Peso pluma Patricio Pitbull vs. Aaron Pico Peso wélter Kevin Holland vs. Randy Brown Peso ligero Mateusz Gamrot vs. Esteban Ribovics Peso paja femenino Tatiana Suarez vs. Loopy Godinez Peso ligero Chris Padilla vs. Marquel Mederos Peso medio Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque Peso wélter Charles Radtke vs. Francisco Prado

¡Pura adrenalina! Sigue la UFC 327: Prochazka vs. Ulberg EN VIVO por MAX y Eurosport TV. Te decimos dónde televisan la pelea online para que no te pierdas ni un golpe del combate estelar. ¡La jaula está lista para la acción! | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

Cartelera del UFC 327: Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg

Cartelera estelar

Pelea por el título vacante de peso semipesado - Jiří Procházka (32-5-1) vs. Carlos Ulberg (14-1-0)

Peso semipesado - Azamat Murzakanov (16-0-0) vs. Paulo Costa (15-4-0) - Co-estelar

Peso pesado - Curtis Blaydes (19-5-0, 1NC) vs. Josh Jokit (8-0-0)

Peso semipesado - Dominick Reyes (15-5-0) vs. Johnny Walker (22-9-0, 1NC)

Peso pluma - Cub Swanson (30-14-0) vs. Nate Landwehr (18-7-0)

Prelims

Peso pluma - Patricio Pitbull (37-8-0) vs. Aaron Pico (13-5-0)

Peso wélter - Kevin Holland (28-15-0, 1NC) vs. Randy Brown (20-7-0)

Peso ligero - Mateusz Gamrot (24-4-0, 1NC) vs. Esteban Ribovics (15-2-0)

Peso paja femenino - Tatiana Suarez (12-1-0) vs. Loopy Godinez (14-5-0)

Early prelims

Peso ligero - Chris Padilla (17-6-0) vs. Marquel Mederos (11-1-0)

Peso medio - Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque

Peso wélter - Charles Radtke (11-5-0) vs. Francisco Prado (12-4-0)