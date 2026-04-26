El Supernova Génesis 2026 estalló en polémica tras la confirmación del combate más explosivo de la noche: Karely Ruiz vs. Kim Shantal. Lo que parecía ser una simple sustitución de última hora se transformó en una guerra personal después de que Lupita Villalobos tuviera que abandonar el evento por un hematoma subdural diagnosticado por el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la CDMX. Karely, la creadora de contenido de OnlyFans de 25 años, 1.65 metros y 57 kilos, entró como reemplazo para enfrentar a Kim Shantal, la influencer y estrella de reality de 31 años, 1.69 metros y 60 kilos, quien debutará en el ring este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

¿Quién ganó la pelea Karely Ruiz vs. Kim Shantal en vivo hoy por Supernova Génesis 2026?

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Ari Geli — ElAbraham vs. Nando —

¿Cómo llegan Karely Ruiz y Kim Shantal al Supernova Génesis 2026?

La presentación del combate se convirtió en un espectáculo aparte cuando ambas protagonizaron un careo lleno de ofensas y acusaciones directas. Kim no pudo contener su indignación: “Eres una traidora, mentirosa y falsa. No me parece justo, lleva más experiencia haciendo esto... no creí que me pusieran a una persona hipócrita y oportunista, teníamos una colaboración pero se canceló y ahora veo el motivo”, declaró visiblemente molesta. La tensión escaló cuando Shantal agregó: “Gracias a mí estás en Netflix, pero me voy a encargar de que no regreses”. Karely respondió con frialdad calculada: “No me hace sentir nada, miedo ni nada, según yo era la hocicona y mira... las amigas no existen en redes sociales, no es la primera vez que hago esto, yo vine a salvar tu pelea”.

La ventaja física favorece ligeramente a Kim Shantal, con 4 centímetros más de estatura que le otorgan mayor alcance en el cuadrilátero. Sin embargo, Karely llega con experiencia comprobada: su combate más reciente fue contra Marcela Mistral en Ring Royale, donde perdió por decisión unánime pero demostró resistencia y corazón. El peso pactado quedó en 58 kilos, y mientras Kim ya habría cumplido con la marca, Karely debe subir un kilo adicional antes de la pelea. La regiomontana confía en que su preparación reciente y el trabajo de alto impacto que ha mostrado en Instagram serán suficientes para sorprender a quien debuta: “Cuando bajemos del ring, espero que continúe la amistad o una relación cordial, como con Marcela”, sentenció.

Este domingo a las 19:00 horas, con transmisión exclusiva por Netflix para toda América Latina, Karely Ruiz buscará demostrar que su experiencia vale más que la ventaja física de Kim Shantal. Mientras la debutante promete “encargarse” de su rival, la veterana apuesta por su mentalidad de guerrera forjada en peleas anteriores. Lo que comenzó como una amistad en redes sociales terminó en un enfrentamiento personal que promete generar tanto ruido fuera del ring como acción dentro de él. En un evento que ya sufrió múltiples cambios de cartelera, este combate se ha convertido en uno de los más esperados de la noche.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.