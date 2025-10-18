Karina García, influencer colombiana de 25 años en TikTok —también Instagram— y exparticipante del reality La Casa de los Famosos Colombia 2025, y Karely Ruiz, reconocida influencer mexicana con más de 10 millones de seguidores en Instagram, se colocarán los guantes de boxeo para encabezar una de las peleas más esperadas de la velada Stream Fighters 4. El evento se realizará este sábado 18 de octubre desde el Coliseo Medplus en Bogotá, Colombia.

¿Quién ganó la pelea Karina García vs. Karely Ruiz por Stream Fighters 4?

Aquí te contamos el resultado en vivo y en directo del combate entre Karina García y Karely Ruiz por el Streaming Fighters 4:

Previa Karina García vs. Karely Ruiz por Stream Fighters 4

En el pesaje previo al Stream Fighters 4, Karina García registró un peso de 59 kg en la báscula, mientras que Karely Ruiz marcó 57 kg. Ninguna de las dos tiene experiencia previa en el boxeo. Sin embargo, se han preparado por más de cinco meses con el fin de dejar en alto a sus respectivas naciones y complacer a los fanáticos.

“Nunca he peleado antes, pero me estoy preparando con disciplina. Quiero demostrar que no todo es apariencia y que las mujeres también podemos subir al ring”, dijo Karina García.

“Un poquito de nervios, pero vengo con toda la actitud, representando a México… me voy a enfocar en ganar”, expresó Karely Ruiz.

¿Cuántos y qué tiempo de duración tendrá cada round del Stream Fighters 4?

Todas las peleas del Stream Fighters 4 serán de tres rounds de dos minutos cada uno.

¿Cómo ver la pelea Karina García vs. Karely Ruiz en el Stream Fighters 4?

El combate entre Karina García y Karely Ruiz se transmite en vivo, gratis y en directo desde la plataforma Kick de WestCOL a partir de las 16:00 horas de Bogotá (15:00 del Tiempo de Centro).