La noche del UFC 328 se presenta como una de esas funciones que ordenan divisiones y dejan una marca en la memoria del aficionado. En el evento estelar, Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentan por el título de peso mediano en un choque que mezcla presión, oficio y una lectura táctica de alto nivel. Borz llega con el impulso de quien suele imponer fuerza y control desde el inicio, mientras Tarzán aporta la dureza, la disciplina y la resistencia de un peleador que sabe sostener el ritmo incluso cuando la pelea se vuelve incómoda. En el papel, el favorito ligero es Chimaev, pero una pelea de campeonato rara vez se resuelve solo con favoritismos.

¿Quién ganó la pelea del UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO hoy? Resultados de la cartelera en directo

Consulta los resultados en vivo y en directo de toda la cartelera del UFC 328 con la pelea estelar entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. La función está diseñada para avanzar con intensidad desde las primeras preliminares hasta la pelea principal, con varios cruces capaces de alterar el rumbo de la noche. Aquí podrás seguir el desenlace de cada combate conforme se vayan confirmando los resultados.

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC 328 RESULTADOS Título peso medio Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland Por confirmar Título peso mosca Joshua Van vs. Tatsuro Taira Por confirmar Peso pesado Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta Por confirmar Peso wélter Sean Brady vs. Joaquin Buckley Por confirmar Peso ligero King Green vs. Jeremy Stephens Por confirmar Peso medio Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz Por confirmar Peso wélter Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15) Por confirmar Peso ligero Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki Por confirmar Peso ligero Jim Miller vs. Jared Gordon Por confirmar Peso medio Roman Kopylov vs. Marco Tulio Por confirmar Peso pluma Pat Sabatini vs. William Gomis Por confirmar Peso medio Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos Por confirmar Peso mosca Clayton Carpenter vs. José Ochoa Por confirmar

Antesala del UFC 328

La antesala del UFC 328 ofrece una lectura interesante para quienes siguen de cerca la forma en que se construyen las victorias en UFC. Alexander Volkov parte con ventaja por experiencia y alcance frente a Waldo Cortés-Acosta, aunque el poder de nocaut del dominicano siempre obliga a respetar cada intercambio. Sean Brady, por su estilo metódico y su capacidad para controlar el ritmo, suele perfilarse bien ante un rival explosivo como Joaquin Buckley, especialmente si logra llevar la pelea a una secuencia más ordenada.

También hay duelos que pueden dejar una impresión fuerte por su equilibrio. Joshua Van y Tatsuro Taira representan un cruce técnico en el que cada error puede costar muy caro, mientras Grant Dawson suele construir sus victorias desde el control y la presión constante. Jim Miller y Jared Gordon añaden experiencia a una cartelera que combina veteranía, juventud y peligro real en varios rincones del evento. Incluso en las primeras preliminares, peleadores como Roman Kopylov, Pat Sabatini y Clayton Carpenter llegan con argumentos para cambiar la narrativa de la noche.

Pero toda la atención termina regresando al choque principal. Chimaev y Strickland no solo disputan un cinturón; también representan dos formas de entender el combate en peso mediano. Uno busca imponer dominio físico y romper el ritmo desde temprano. El otro apuesta por la resistencia, el volumen y la capacidad de mantener la cabeza fría cuando la presión aprieta. Ahí está el verdadero atractivo de UFC 328: en descubrir qué estilo logra imponerse cuando la jaula se cierra.

Cartelera del UFC 328:

Cartelera completa de UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Cartelera estelar

Título peso medio — Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland.

Título peso mosca — Joshua Van vs. Tatsuro Taira.

Peso pesado — Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta.

Peso wélter — Sean Brady vs. Joaquin Buckley.

Peso ligero — King Green vs. Jeremy Stephens.

Cartelera preliminar

Peso medio — Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz.

Peso wélter — Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15).

Peso ligero — Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki.

Peso ligero — Jim Miller vs. Jared Gordon.

Primeras preliminares

Peso medio — Roman Kopylov vs. Marco Tulio.

Peso pluma — Pat Sabatini vs. William Gomis.

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos.

Peso mosca — Clayton Carpenter vs. José Ochoa.