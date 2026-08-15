Islam Makhachev vuelve a poner a prueba su condición de campeón en una división que todavía está explorando. El ruso defenderá el cinturón wélter frente a Ian Machado Garry en el combate estelar de UFC 330, una pelea de cinco asaltos que enfrenta el control y la lucha del campeón con el juego de distancia del irlandés. El duelo se celebrará este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

Makhachev llega con 16 victorias consecutivas en UFC y tiene la posibilidad de superar el registro que comparte con Anderson Silva. Machado Garry, en cambio, afrontará su primera oportunidad por un título de UFC con una ventaja física evidente: mide 1,91 metros frente a los 1,78 del campeón y cuenta con un alcance considerablemente mayor.

La clave estará en quién consigue imponer el ritmo. Makhachev buscará cerrar espacios, llevar la pelea contra la jaula y encadenar derribos hasta establecer posiciones de control. Machado Garry necesita evitar esos escenarios, trabajar desde la distancia y utilizar su tamaño para mantener al campeón fuera de su zona de mayor comodidad.

El resultado también puede definir el siguiente capítulo para ambos. Una victoria mantendría a Makhachev en la cima de una segunda división y le permitiría establecer un nuevo récord de triunfos consecutivos en UFC; para Machado Garry, derrotar al ruso significaría conquistar el campeonato y confirmar su llegada definitiva a la élite del peso wélter.

¿Quién ganó la pelea Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry por el UFC 330? Resultados en directo

El resultado de Makhachev vs. Machado Garry y todos los combates de UFC 330 se actualizará en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera. La columna de resultado permanecerá con “—” hasta que cada pelea termine y el resultado oficial sea confirmado.

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEA RESULTADO FINAL Peso wélter Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Peso paja femenino Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Peso medio Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso ligero Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso mosca pactado en 130 lb Charles Johnson vs. Eduardo Henrique — Peso wélter Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso ligero Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — Peso medio Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso medio Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso semipesado Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso wélter Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso wélter Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai —

Makhachev parte con la ventaja de haber construido su carrera alrededor de una de las facetas más difíciles de neutralizar en UFC: la capacidad para encadenar ataques de lucha. No necesita que un primer derribo sea definitivo; puede insistir, cambiar el agarre y convertir una defensa en otra oportunidad de control.

Machado Garry tendrá que evitar que la pelea se convierta en una sucesión de intercambios contra la reja. Su tamaño y alcance pueden darle herramientas para mantener al campeón lejos, pero también tendrá que responder cuando Makhachev consiga entrar a las piernas. La defensa del primer ataque será importante, aunque más todavía lo será su capacidad para volver rápidamente al centro del octágono.

UFC 330 tendrá además un segundo campeonato en juego con Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson por el título de peso paja femenino. En las preliminares, uno de los combates que concentra la atención del público español será Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez. La función contará con 12 peleas en total y tendrá sus primeras preliminares desde las 5:30 p. m. ET, las preliminares desde las 7:00 p. m. ET y la cartelera principal desde las 9:00 p. m. ET.

Todas las peleas de la cartelera del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry

Cartelera estelar

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Peso wélter, título en juego.

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Peso paja femenino, título en juego.

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso medio.

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso ligero.

Charles Johnson vs. Eduardo Henrique — Peso mosca pactado en 130 lb.

Cartelera preliminar

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso wélter.

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — Peso ligero.

Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso medio.

Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso medio.

Primeras preliminares

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso semipesado.

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso wélter.

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — Peso wélter.

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)