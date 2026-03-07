Max Holloway y Charles Oliveira protagonizarán una revancha cargada de historia en el evento estelar de UFC 326, donde se enfrentarán por el cinturón BMF en la división de peso ligero desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Más de una década después de su primer enfrentamiento, ambos llegan con trayectorias consolidadas, mayor experiencia en peleas de alto nivel y estilos mucho más refinados, lo que anticipa un combate intenso, con cambios de ritmo constantes y peligro en cada intercambio. En un escenario de cinco asaltos, factores como la durabilidad, el cardio y la toma de decisiones bajo presión podrían ser determinantes para definir al nuevo portador del cinturón simbólico del “peleador más duro” del octágono.

Max Holloway llega con la reputación de ser uno de los strikers más técnicos y constantes de la organización. Su estilo se basa en un volumen de golpes excepcional, combinaciones largas y una capacidad única para mantener un ritmo elevado durante 25 minutos. A lo largo de su carrera ha demostrado una sólida defensa de derribos y un cardio prácticamente inagotable, además de la habilidad para realizar ajustes tácticos durante la pelea. Para el hawaiano, la clave estará en controlar la distancia, castigar a su rival en los intercambios de pie y evitar secuencias prolongadas en el suelo, donde su oponente suele ser más peligroso.

Del otro lado estará Charles Oliveira, uno de los finalizadores más letales en la historia de la UFC. El brasileño combina un jiu-jitsu de élite con un estilo agresivo que mezcla presión constante, rodillazos y trabajo en el clinch para provocar errores defensivos. En los últimos años también ha evolucionado notablemente en el striking, logrando derribar o lastimar a rivales de primer nivel antes de cerrar las peleas con sumisiones rápidas. Sus mejores opciones pasan por acortar la distancia, llevar el combate al caos y aprovechar cualquier descuido en scrambles o transiciones para buscar estrangulaciones o llaves en el suelo.

Las proyecciones previas apuntan a un duelo muy competitivo. Mientras Holloway podría imponerse si consigue establecer su volumen y resistencia a lo largo de los cinco asaltos, Oliveira mantiene una amenaza constante de finalización, especialmente en los primeros rounds. Bajo ese escenario, muchos análisis consideran posible que el hawaiano sobreviva a los momentos más peligrosos del combate y termine inclinando la balanza con su ritmo de golpeo y su control del combate en la larga distancia.

El pronóstico más extendido anticipa una auténtica guerra en el octágono, con una posible victoria de Holloway por decisión tras cinco asaltos de alto desgaste en disputa por el cinturón BMF.

¿Quién ganó la pelea Holloway vs. Oliveira 2 en vivo hoy? Resultados del UFC 326 en directo

Sigue todos los resultados de la cartelera UFC 326 en vivo y en directo con la pelea estelar Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

DIVISIÓN PELEA RESULTADO FINAL Peso ligero Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 (Revancha por el título BMF) — Peso medio Caio Borralho vs. Reinier de Ridder — Peso gallo Rob Font vs. Raul Rosas Jr. — Peso ligero Drew Dober vs. Michael Johnson — Peso medio Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira — Peso gallo Cody Garbrandt vs. Xiao Long — Peso medio Donte Johnson vs. Cody Brundage — Peso pluma Ricky Turcios vs. Alberto Montes — Peso mosca Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel — Peso mosca Sumudaerji vs. Jesus Aguilar — Peso semipesado Rafael Tobias vs. Diyar Nurgozhay — Peso pluma JeongYeong Lee vs. Gaston Bolaños — Peso semipesado Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato —

