La pelea estelar del UFC 323 enfrenta al campeón de peso gallo Merab Dvalishvili contra el ex monarca Petr Yan, en una revancha que se ha cocinado durante dos años y que ahora encabeza la velada en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Dvalishvili ya derrotó por decisión a Yan cuando todavía buscaba su oportunidad por el título, y desde entonces ha consolidado su estatus como uno de los peleadores libra por libra más sólidos del momento. El contexto de revancha y el hecho de que ahora haya un cinturón en juego eleva la tensión deportiva y emocional alrededor del duelo.​

¿Quién ganó la pelea del UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2? Resultados de la cartelera

Consulta los resultados de las peleas del UFC 323:

Categoría / División Peleas Resultados del UFC 323 Peso gallo Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan – Título mundial — Peso mosca Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van – Título mundial — Peso mosca Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira — Peso gallo Henry Cejudo vs. Payton Talbott — Peso semipesado Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov — Peso ligero Grant Dawson vs. Manuel Torres — Peso ligero Terrance McKinney vs. Chris Duncan — Peso mosca femenino Maycee Barber vs. Karine Silva — Peso ligero Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam — Peso mediano Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira — Peso ligero Edson Barboza vs. Jalin Turner — Peso semipesado Iwo Baraniewski vs. İbo Aslan — Peso mediano Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli — Peso pactado en 147.5 lb Muhammad Naimov vs. Mairon Santos – Pelea en catchweight —

El georgiano llega como campeón dominante y atraviesa un momento extraordinario, buscando su cuarta defensa exitosa del título en un lapso de solo doce meses. En este periodo reciente ha superado por puntos a talentos como Umar Nurmagomedov y Cory Sandhagen, además de someter a Sean O’Malley, el campeón al que destronó en 2024. Esa combinación de volumen de ataque, cardio inagotable y lucha sofocante lo presenta como un rival extremadamente complicado para cualquiera en la división, incluido un Yan hambriento de venganza.​

Para Yan, la pelea representa la oportunidad de recuperar el cinturón y corregir el rumbo tras una etapa irregular desde que perdió el título. Su estilo técnico, basado en el boxeo pulido, el control de la distancia y un ritmo que suele ir de menos a más, se enfrenta de nuevo a la presión constante y al grappling insistente de Dvalishvili. La gran incógnita es si el ruso podrá adaptar su estrategia para neutralizar los derribos y el volumen del campeón, o si el georgiano confirmará su hegemonía en la categoría con otra defensa ante uno de los nombres más respetados del peso gallo.​

