La pelea estelar del UFC 323 enfrenta al campeón de peso gallo Merab Dvalishvili contra el ex monarca Petr Yan, en una revancha que se ha cocinado durante dos años y que ahora encabeza la velada en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Dvalishvili ya derrotó por decisión a Yan cuando todavía buscaba su oportunidad por el título, y desde entonces ha consolidado su estatus como uno de los peleadores libra por libra más sólidos del momento. El contexto de revancha y el hecho de que ahora haya un cinturón en juego eleva la tensión deportiva y emocional alrededor del duelo.
¿Quién ganó la pelea del UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2? Resultados de la cartelera
Consulta los resultados de las peleas del UFC 323:
|Categoría / División
|Peleas
|Resultados del UFC 323
|Peso gallo
|Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan – Título mundial
|—
|Peso mosca
|Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van – Título mundial
|—
|Peso mosca
|Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira
|—
|Peso gallo
|Henry Cejudo vs. Payton Talbott
|—
|Peso semipesado
|Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov
|—
|Peso ligero
|Grant Dawson vs. Manuel Torres
|—
|Peso ligero
|Terrance McKinney vs. Chris Duncan
|—
|Peso mosca femenino
|Maycee Barber vs. Karine Silva
|—
|Peso ligero
|Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam
|—
|Peso mediano
|Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira
|—
|Peso ligero
|Edson Barboza vs. Jalin Turner
|—
|Peso semipesado
|Iwo Baraniewski vs. İbo Aslan
|—
|Peso mediano
|Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli
|—
|Peso pactado en 147.5 lb
|Muhammad Naimov vs. Mairon Santos – Pelea en catchweight
|—
UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2
El georgiano llega como campeón dominante y atraviesa un momento extraordinario, buscando su cuarta defensa exitosa del título en un lapso de solo doce meses. En este periodo reciente ha superado por puntos a talentos como Umar Nurmagomedov y Cory Sandhagen, además de someter a Sean O’Malley, el campeón al que destronó en 2024. Esa combinación de volumen de ataque, cardio inagotable y lucha sofocante lo presenta como un rival extremadamente complicado para cualquiera en la división, incluido un Yan hambriento de venganza.
Para Yan, la pelea representa la oportunidad de recuperar el cinturón y corregir el rumbo tras una etapa irregular desde que perdió el título. Su estilo técnico, basado en el boxeo pulido, el control de la distancia y un ritmo que suele ir de menos a más, se enfrenta de nuevo a la presión constante y al grappling insistente de Dvalishvili. La gran incógnita es si el ruso podrá adaptar su estrategia para neutralizar los derribos y el volumen del campeón, o si el georgiano confirmará su hegemonía en la categoría con otra defensa ante uno de los nombres más respetados del peso gallo.
Cartelera completa del UFC 323
- Peso gallo — Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan – Título mundial
- Peso mosca — Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van – Título mundial
- Peso mosca — Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira
- Peso gallo — Henry Cejudo vs. Payton Talbott
- Peso semipesado — Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov
- Peso ligero — Grant Dawson vs. Manuel Torres
- Peso ligero — Terrance McKinney vs. Chris Duncan
- Peso mosca femenino — Maycee Barber vs. Karine Silva
- Peso ligero — Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam
- Peso mediano — Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira
- Peso ligero — Edson Barboza vs. Jalin Turner
- Peso semipesado — Iwo Baraniewski vs. İbo Aslan
- Peso mediano — Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli
- Peso pactado en 147.5 lb — Muhammad Naimov vs. Mairon Santos – Pelea en catchweight