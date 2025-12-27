Este sábado 27 de noviembre, Naoya Inoue vs. Alan Picasso será la pelea que encabece la cartelera del evento The Ring V, que se llevará a cabo en Arabia Saudita. El combate entre el japonés y el mexicano es válido por los cinturones CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo, que representan a las 122 libras. Ambos han dado el peso correspondiente y se espera un combate bastante entretenido, donde el japonés es el favorito en las apuestas.

A continuación, te dejo con el resultado oficial de la pelea entre Naoya Inoue vs. Alan Picasso . Recordemos que Inoue es el vigente campeón indiscutido de las 122 libras y no aparecen más rivales que puedan darle pelea al japonés, quien busca cerrar un año más como invicto en su categoría.

¿Quién ganó la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso?

Aquí te dejo con el resultado final de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso, que será el combate estelar de este evento catalogado The Ring V, que se llevó a cabo en Arabia Saudita. Revisa quién ganó esta mañana.

Pelea Resultado Naoya Inoue vs. Alan Picasso Por confirmar

Cartelera de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso

Reito Tsutsumi vs Leobardo Quintana

Taiga Imanaga vs Eridson García

Kenshiro Teraji vs Wilibaldo García (FIB peso mosca)

Junto Nakatani vs Sebastián Hernández

Naoya Inoue vs Alan Picasso