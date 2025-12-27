Conoce quién ganó y el resultado final de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso por la categoría supergallo, desde The Ring V en Arabia Saudita. (Foto: The Ring)
Conoce quién ganó y el resultado final de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso por la categoría supergallo, desde The Ring V en Arabia Saudita. (Foto: The Ring)
/ Piero Hatto

Este sábado 27 de noviembre, Naoya Inoue vs. Alan Picasso será la pelea que encabece la cartelera del evento The Ring V, que se llevará a cabo en Arabia Saudita. El combate entre el japonés y el mexicano es válido por los cinturones CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo, que representan a las 122 libras. Ambos han dado el peso correspondiente y se espera un combate bastante entretenido, donde el japonés es el favorito en las apuestas.

A continuación, te dejo con el resultado oficial de la pelea entre Naoya Inoue vs. Alan Picasso. Recordemos que Inoue es el vigente campeón indiscutido de las 122 libras y no aparecen más rivales que puedan darle pelea al japonés, quien busca cerrar un año más como invicto en su categoría.

¿Quién ganó la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso?

Aquí te dejo con el resultado final de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso, que será el combate estelar de este evento catalogado The Ring V, que se llevó a cabo en Arabia Saudita. Revisa quién ganó esta mañana.

PeleaResultado
Naoya Inoue vs. Alan PicassoPor confirmar

Cartelera de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso

  • Reito Tsutsumi vs Leobardo Quintana
  • Taiga Imanaga vs Eridson García
  • Kenshiro Teraji vs Wilibaldo García (FIB peso mosca)
  • Junto Nakatani vs Sebastián Hernández
  • Naoya Inoue vs Alan Picasso
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

Contenido sugerido

Contenido GEC