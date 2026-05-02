El boxeo japonés vivirá una jornada histórica este sábado 2 de mayo de 2026 (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT), cuando Naoya Inoue y Junto Nakatani se enfrenten en el Tokyo Dome Arena de Tokio, Japón. La pelea ha generado gran expectativa por tratarse de un combate entre dos campeones invictos con estilos explosivos y una gran reputación internacional.
¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo en Japón?
Previa de la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
Inoue pondrá en juego sus coronas mundiales del peso supergallo, específicamente los títulos del CMB, OMB, FIB y AMB, en una defensa que representa uno de los desafíos más exigentes de su carrera. El japonés buscará consolidar su dominio en una división donde ha impuesto respeto por su capacidad de definición y consistencia.
Junto Nakatani, por su parte, llega como un excampeón en tres divisiones distintas y con la confianza de haber superado con éxito cada reto que ha enfrentado. Su evolución como boxeador lo ha convertido en uno de los nombres más respetados del circuito, y su choque ante Inoue es visto como la gran oportunidad de su vida.
Ambos peleadores cuentan con récords perfectos y vienen de campañas sobresalientes, lo que eleva aún más la magnitud del enfrentamiento. Además, la diferencia física entre ellos añade un ingrediente atractivo, ya que Nakatani es más alto y presenta una ventaja de alcance que podría influir en el desarrollo del combate.
La pelea Inoue vs Nakatani es mucho más que una defensa de títulos: es un duelo entre dos figuras destinadas a dejar huella. Con el Tokyo Dome como escenario principal y el campeonato mundial indiscutido en disputa, el evento promete atraer la atención de aficionados, expertos y medios de todo el mundo.
Cartelera de la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
- Peso Supergallo — Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, 12 rounds, por el campeonato indiscutido de Peso Supergallo de Inoue.
- Peso Gallo — Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka, 12 rounds, por el título Peso Gallo del CMB.
- Peso Mosca — Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka, 10 rounds.
- Peso Pluma — Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe, 10 rounds.
- Peso Welter — Sora Tanaka vs. Jin Sasaki, 10 rounds.
- Peso Supermediano — Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki, 10 rounds.
- Peso Supergallo — Yoshiki Takei vs. DeKang Wang, 8 rounds.