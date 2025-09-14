El esperado enfrentamiento de boxeo entre dos de los mejores pesos súper gallo del mundo es ahora oficial. El campeón indiscutido, Naoya “El Monstruo” Inoue, y el monarca interino de la AMB, Murodjon Akhmadaliev, cumplieron con el peso en Nagoya, Japón, confirmando que su choque por los títulos mundiales se llevará a cabo. Aunque Inoue parte como el gran favorito, este duelo promete ser uno de los más complicados para el japonés, quien tendrá enfrente a un rival con un historial impresionante.

Akhmadaliev, conocido como “MJ”, no es un retador cualquiera. Con una exitosa carrera como amateur que incluyó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el púgil uzbeko se ha ganado el respeto por su inteligencia en el ring y su timing. A lo largo de su trayectoria profesional, rara vez ha sido puesto en apuros. A diferencia de otros rivales de Inoue, Akhmadaliev es un peleador natural de la división, lo que podría darle una ventaja crucial para enfrentar el poder de “El Monstruo”.

La gran pregunta es si Akhmadaliev podrá dar la sorpresa y arrebatarle los cinturones a Inoue o si, por el contrario, el campeón japonés demostrará por qué es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Este combate no solo definirá al campeón absoluto del peso súper gallo, sino que también será un espectáculo de estrategia y potencia, manteniendo a los aficionados al boxeo en vilo ante el desenlace de esta colosal contienda.

El campeón indiscutido del peso supergallo, Naoya Inoue, y el monarca interino de la AMB, Murodjon Akhmadaliev, marcaron por debajo del límite de las 122 libras en el pesaje previo a su anticipado choque mundial en el IG Arena de Nagoya, Japón. | Crédito: Top Rank Boxing / Facebook

¿Dónde y cómo puedo ver la pelea entre Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev?

La pelea entre Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev se transmitirá en vivo por diferentes plataformas, dependiendo de tu ubicación. En Japón, el combate estará disponible a través de Lemino. Para los aficionados en Estados Unidos, el Reino Unido y Filipinas, podrán seguir la acción en la página de Facebook de Top Rank. Mientras tanto, en toda Latinoamérica, la pelea se podrá ver en vivo a través de ESPN Knockout.

¿A qué hora es la pelea principal entre Inoue y Akhmadaliev?

La caminata hacia el ring para el evento principal entre Inoue y Akhmadaliev está programada para las 6:40 a.m. ET (hora del este de Estados Unidos) y a las 11:40 a.m. BST (hora de verano británica). Es importante que verifiques la hora local de tu país para no perderte este emocionante combate.

Inoue lució impecable en casa, registrando 121.7 libras en la báscula, en la que será su tercera presentación de 2025. Akhmadaliev también mostró una figura definida, deteniéndose en 121.3 libras, apenas media libra más ligero. | Crédito: toprank.com

¿Cuál es la cartelera completa del evento Inoue vs Akhmadaliev?

El evento cuenta con una cartelera emocionante más allá del combate principal. A continuación, te presentamos el resto de las peleas programadas:

Peleas de 12 asaltos:

Naoya Inoue (c) vs. Murodjon Akhmadaliev (Títulos indiscutidos del peso supergallo)

(Títulos indiscutidos del peso supergallo) Yoshiki Takei (c) vs. Christian Medina Jiménez (Título mundial gallo OMB)

(Título mundial gallo OMB) Ryusei Matsumoto vs. Yuni Takada (Peso mínimo)

(Peso mínimo) Taiga Imanaga vs. Yudai Murakami (Título ligero japonés JBC)

Peleas de 8 asaltos:

Toshiki Shimomachi vs. Han Sol Lee (Supergallo)

(Supergallo) Ei Go vs. Shumpei Ohata (Superpluma)

Peleas de 4 asaltos:

Taisei Ayano vs. Yusuke Nawa (Gallo)