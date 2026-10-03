El octágono de UFC regresa al Delta Center de Salt Lake City, Utah, este sábado 3 de octubre de 2026 con una nueva función numerada y un duelo estelar de pronóstico reservado. La brasileña Natália Silva y la peleadora china Wang Cong disputarán el campeonato mundial vacante de peso mosca femenino en la estelar del UFC 332. La faja de la división quedó disponible tras la desafortunada lesión de Valentina Shevchenko, lo que abrió la puerta para esta histórica oportunidad titular en un choque de alta intensidad técnica en la división de las 125 libras.
Silva salta al octágono como la gran favorita en las casas de apuestas respaldada por una impresionante racha de 14 victorias consecutivas, incluyendo un récord perfecto de 8-0 dentro de la organización. La peleadora sudamericana consolidó su ascenso a la élite tras superar de forma consecutiva a tres excampeonas de la categoría: Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas. Su propuesta de combate destaca por un striking sumamente dinámico, gran volumen de golpes y un peligroso juego de patadas giratorias. Con este bagaje, la brasileña busca coronar su carrera conquistando la corona mundial ante la afición norteamericana.
Por su parte, Wang, conocida en el mundo de las artes marciales mixtas como “The Joker”, representa la cara más peligrosa e impredecible de la nueva camada internacional. Con un récord profesional de 10-1 y cuatro victorias al hilo, la peleadora china presume un antecedente de alto valor: derrotó a Valentina Shevchenko bajo las reglas de kickboxing en el año 2015. A pesar de haber aceptado el combate con poco tiempo de preparación específica para disputar el cinturón, su contundente poder de puños y técnica de contragolpe la convierten en una amenaza latente para la favorita.
¿Quién ganó la pelea Islam Natalia Silva vs. Wang Cong por el UFC 332? Resultados en directo
El resultado de Silva vs. Wang y todos los combates de UFC 332 se actualizará en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera. La columna de resultado permanecerá con “—” hasta que cada pelea termine y el resultado oficial sea confirmado.
UFC 332: resultados completos
|Pelea
|División
|Resultado
|Natalia Silva vs. Wang Cong
|Peso mosca femenino – título
|—
|Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott
|Peso gallo
|—
|King Green vs. Esteban Ribovics
|Peso ligero
|—
|Roberto Soldić vs. Khaos Williams
|Peso wélter
|—
|Ateba Gautier vs. Roman Kopylov
|Peso mediano
|—
|Imanol Rodriguez vs. Alden Coria
|Peso mosca
|—
|Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev
|Peso mediano
|—
|Marcus McGhee vs. Anthony Romero
|Peso pluma
|—
|Anthony Wint vs. Lucas Armand
|Peso completo
|—
|Johnny Walker vs. Mick Parkin
|Peso completo
|—
|Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead
|Peso wélter
|—
|Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez
|Peso ligero
|—
|Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev
|Peso mediano
|—
|Court McGee vs. Eric Nolan
|Peso wélter
|—
El enfrentamiento plantea un fascinante contraste de estilos donde la gestión de la distancia y el ritmo marcarán la pauta del combate en Utah. Mientras Silva suele desplegar un desplazamiento fluido de entrada y salida para acumular puntos, Cong apostará por acortar el espacio para hacer valer su pegada pesada. La capacidad de adaptación en los asaltos iniciales resultará determinante para definir a la nueva reina de las 125 libras. Salt Lake City será el escenario donde la división femenina de peso mosca inicie formalmente un nuevo reinado en la empresa más importante de MMA.
UFC 332 tendrá además una cartelera estelar llena de esperados combates como los de Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott en la categoría de peso gallo; King Green vs. Esteban Ribovics en combate de peso ligero; Roberto Soldić vs. Khaos Williams en un duelo de peso wélter; y Ateba Gautier vs. Roman Kopylov en pelea de peso mediano. La función contará con 14 peleas en total y tendrá sus primeras preliminares desde las 4:00 p. m. ET, las preliminares desde las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal desde las 8:00 p. m. ET.
Todas las peleas de la cartelera del UFC 332: Makhachev vs. Machado Garry
Cartelera estelar
- Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino
- Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Pelea de peso gallo
- King Green vs. Esteban Ribovics - Pelea de peso ligero
- Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pelea de peso wélter
- Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Pelea de peso mediano
Cartelera preliminar
- Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Pelea de peso mosca
- Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Pelea de peso mediano
- Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Pela de peso pluma
- Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pelea de peso completo
Primeras preliminares
- Johnny Walker vs. Mick Parkin - Pelea de peso completo
- Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Pelea de peso wélter
- Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Pelea de peso ligero
- Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Pelea de peso mediano
- Court McGee vs. Eric Nolan - Pelea de peso wélter