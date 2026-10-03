El octágono de UFC regresa al Delta Center de Salt Lake City, Utah, este sábado 3 de octubre de 2026 con una nueva función numerada y un duelo estelar de pronóstico reservado. La brasileña Natália Silva y la peleadora china Wang Cong disputarán el campeonato mundial vacante de peso mosca femenino en la estelar del UFC 332. La faja de la división quedó disponible tras la desafortunada lesión de Valentina Shevchenko, lo que abrió la puerta para esta histórica oportunidad titular en un choque de alta intensidad técnica en la división de las 125 libras.

Silva salta al octágono como la gran favorita en las casas de apuestas respaldada por una impresionante racha de 14 victorias consecutivas, incluyendo un récord perfecto de 8-0 dentro de la organización. La peleadora sudamericana consolidó su ascenso a la élite tras superar de forma consecutiva a tres excampeonas de la categoría: Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas. Su propuesta de combate destaca por un striking sumamente dinámico, gran volumen de golpes y un peligroso juego de patadas giratorias. Con este bagaje, la brasileña busca coronar su carrera conquistando la corona mundial ante la afición norteamericana.

Por su parte, Wang, conocida en el mundo de las artes marciales mixtas como “The Joker”, representa la cara más peligrosa e impredecible de la nueva camada internacional. Con un récord profesional de 10-1 y cuatro victorias al hilo, la peleadora china presume un antecedente de alto valor: derrotó a Valentina Shevchenko bajo las reglas de kickboxing en el año 2015. A pesar de haber aceptado el combate con poco tiempo de preparación específica para disputar el cinturón, su contundente poder de puños y técnica de contragolpe la convierten en una amenaza latente para la favorita.

Guía de transmisión para ver en vivo la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong en el UFC 332. Consulte los horarios por país, la lista de canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para seguir todas las peleas de la cartelera principal. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

¿Quién ganó la pelea Islam Natalia Silva vs. Wang Cong por el UFC 332? Resultados en directo

El resultado de Silva vs. Wang y todos los combates de UFC 332 se actualizará en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera. La columna de resultado permanecerá con “—” hasta que cada pelea termine y el resultado oficial sea confirmado.

UFC 332: resultados completos

Pelea División Resultado Natalia Silva vs. Wang Cong Peso mosca femenino – título — Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott Peso gallo — King Green vs. Esteban Ribovics Peso ligero — Roberto Soldić vs. Khaos Williams Peso wélter — Ateba Gautier vs. Roman Kopylov Peso mediano — Imanol Rodriguez vs. Alden Coria Peso mosca — Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev Peso mediano — Marcus McGhee vs. Anthony Romero Peso pluma — Anthony Wint vs. Lucas Armand Peso completo — Johnny Walker vs. Mick Parkin Peso completo — Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead Peso wélter — Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez Peso ligero — Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev Peso mediano — Court McGee vs. Eric Nolan Peso wélter —

El enfrentamiento plantea un fascinante contraste de estilos donde la gestión de la distancia y el ritmo marcarán la pauta del combate en Utah. Mientras Silva suele desplegar un desplazamiento fluido de entrada y salida para acumular puntos, Cong apostará por acortar el espacio para hacer valer su pegada pesada. La capacidad de adaptación en los asaltos iniciales resultará determinante para definir a la nueva reina de las 125 libras. Salt Lake City será el escenario donde la división femenina de peso mosca inicie formalmente un nuevo reinado en la empresa más importante de MMA.

UFC 332 tendrá además una cartelera estelar llena de esperados combates como los de Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott en la categoría de peso gallo; King Green vs. Esteban Ribovics en combate de peso ligero; Roberto Soldić vs. Khaos Williams en un duelo de peso wélter; y Ateba Gautier vs. Roman Kopylov en pelea de peso mediano. La función contará con 14 peleas en total y tendrá sus primeras preliminares desde las 4:00 p. m. ET, las preliminares desde las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal desde las 8:00 p. m. ET.

Sintonice en directo el combate Natalia Silva vs. Wang Cong en el octágono del UFC 332. Consulte la guía de canales de televisión disponibles, la programación de la tarjeta completa y las opciones oficiales de streaming por internet para no perderse la velada de MMA. | Crédito: @ufc / Instagram / Depor

Todas las peleas de la cartelera del UFC 332: Makhachev vs. Machado Garry

Cartelera estelar

Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Pelea de peso gallo

King Green vs. Esteban Ribovics - Pelea de peso ligero

Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pelea de peso wélter

Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Pelea de peso mediano

Cartelera preliminar

Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Pelea de peso mosca

Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Pelea de peso mediano

Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Pela de peso pluma

Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pelea de peso completo

Primeras preliminares

Johnny Walker vs. Mick Parkin - Pelea de peso completo

Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Pelea de peso wélter

Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Pelea de peso ligero

Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Pelea de peso mediano

Court McGee vs. Eric Nolan - Pelea de peso wélter