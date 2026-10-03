Descubra a la ganadora del combate estelar entre Natalia Silva y Wang Cong en el evento UFC 332. Revise el resultado oficial en directo, las tarjetas de los jueces y el resumen con todos los ganadores de las peleas estelares y preliminares de la velada de artes marciales mixtas. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Descubra a la ganadora del combate estelar entre Natalia Silva y Wang Cong en el evento UFC 332. Revise el resultado oficial en directo, las tarjetas de los jueces y el resumen con todos los ganadores de las peleas estelares y preliminares de la velada de artes marciales mixtas. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

El octágono de UFC regresa al Delta Center de Salt Lake City, Utah, este sábado 3 de octubre de 2026 con una nueva función numerada y un duelo estelar de pronóstico reservado. La brasileña Natália Silva y la peleadora china Wang Cong disputarán el campeonato mundial vacante de peso mosca femenino en la estelar del UFC 332. La faja de la división quedó disponible tras la desafortunada lesión de Valentina Shevchenko, lo que abrió la puerta para esta histórica oportunidad titular en un choque de alta intensidad técnica en la división de las 125 libras.

Silva salta al octágono como la gran favorita en las casas de apuestas respaldada por una impresionante racha de 14 victorias consecutivas, incluyendo un récord perfecto de 8-0 dentro de la organización. La peleadora sudamericana consolidó su ascenso a la élite tras superar de forma consecutiva a tres excampeonas de la categoría: Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas. Su propuesta de combate destaca por un striking sumamente dinámico, gran volumen de golpes y un peligroso juego de patadas giratorias. Con este bagaje, la brasileña busca coronar su carrera conquistando la corona mundial ante la afición norteamericana.

Por su parte, Wang, conocida en el mundo de las artes marciales mixtas como “The Joker”, representa la cara más peligrosa e impredecible de la nueva camada internacional. Con un récord profesional de 10-1 y cuatro victorias al hilo, la peleadora china presume un antecedente de alto valor: derrotó a Valentina Shevchenko bajo las reglas de kickboxing en el año 2015. A pesar de haber aceptado el combate con poco tiempo de preparación específica para disputar el cinturón, su contundente poder de puños y técnica de contragolpe la convierten en una amenaza latente para la favorita.

Guía de transmisión para ver en vivo la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong en el UFC 332. Consulte los horarios por país, la lista de canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para seguir todas las peleas de la cartelera principal. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Guía de transmisión para ver en vivo la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong en el UFC 332. Consulte los horarios por país, la lista de canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para seguir todas las peleas de la cartelera principal. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

¿Quién ganó la pelea Islam Natalia Silva vs. Wang Cong por el UFC 332? Resultados en directo

El resultado de Silva vs. Wang y todos los combates de UFC 332 se actualizará en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera. La columna de resultado permanecerá con “—” hasta que cada pelea termine y el resultado oficial sea confirmado.

UFC 332: resultados completos

PeleaDivisiónResultado
Natalia Silva vs. Wang CongPeso mosca femenino – título
Deiveson Figueiredo vs. Payton TalbottPeso gallo
King Green vs. Esteban RibovicsPeso ligero
Roberto Soldić vs. Khaos WilliamsPeso wélter
Ateba Gautier vs. Roman KopylovPeso mediano
Imanol Rodriguez vs. Alden CoriaPeso mosca
Damian Pinas vs. Andrey PulyaevPeso mediano
Marcus McGhee vs. Anthony RomeroPeso pluma
Anthony Wint vs. Lucas ArmandPeso completo
Johnny Walker vs. Mick ParkinPeso completo
Jacobe Smith vs. Bruce WhiteheadPeso wélter
Rafael Dos Anjos vs. Alexander HernandezPeso ligero
Marvin Vettori vs. Ismail NaurdievPeso mediano
Court McGee vs. Eric NolanPeso wélter

El enfrentamiento plantea un fascinante contraste de estilos donde la gestión de la distancia y el ritmo marcarán la pauta del combate en Utah. Mientras Silva suele desplegar un desplazamiento fluido de entrada y salida para acumular puntos, Cong apostará por acortar el espacio para hacer valer su pegada pesada. La capacidad de adaptación en los asaltos iniciales resultará determinante para definir a la nueva reina de las 125 libras. Salt Lake City será el escenario donde la división femenina de peso mosca inicie formalmente un nuevo reinado en la empresa más importante de MMA.

UFC 332 tendrá además una cartelera estelar llena de esperados combates como los de Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott en la categoría de peso gallo; King Green vs. Esteban Ribovics en combate de peso ligero; Roberto Soldić vs. Khaos Williams en un duelo de peso wélter; y Ateba Gautier vs. Roman Kopylov en pelea de peso mediano. La función contará con 14 peleas en total y tendrá sus primeras preliminares desde las 4:00 p. m. ET, las preliminares desde las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal desde las 8:00 p. m. ET.

Sintonice en directo el combate Natalia Silva vs. Wang Cong en el octágono del UFC 332. Consulte la guía de canales de televisión disponibles, la programación de la tarjeta completa y las opciones oficiales de streaming por internet para no perderse la velada de MMA. | Crédito: @ufc / Instagram / Depor
Sintonice en directo el combate Natalia Silva vs. Wang Cong en el octágono del UFC 332. Consulte la guía de canales de televisión disponibles, la programación de la tarjeta completa y las opciones oficiales de streaming por internet para no perderse la velada de MMA. | Crédito: @ufc / Instagram / Depor

Todas las peleas de la cartelera del UFC 332: Makhachev vs. Machado Garry

Cartelera estelar

  • Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino
  • Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Pelea de peso gallo
  • King Green vs. Esteban Ribovics - Pelea de peso ligero
  • Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pelea de peso wélter
  • Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Pelea de peso mediano

Cartelera preliminar

  • Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Pelea de peso mosca
  • Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Pelea de peso mediano
  • Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Pela de peso pluma
  • Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pelea de peso completo

Primeras preliminares

  • Johnny Walker vs. Mick Parkin - Pelea de peso completo
  • Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Pelea de peso wélter
  • Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Pelea de peso ligero
  • Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Pelea de peso mediano
  • Court McGee vs. Eric Nolan - Pelea de peso wélter
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC