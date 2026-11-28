Este sábado 28 de noviembre, el Coliseo Eduardo Dibós se paraliza para un evento de boxeo de streamers que promete ser la sensación en Kick. Se vivirá la Noche Dorada 2 de El Zeein, que contará con la pelea coestelar de Shelao (Chile) vs. Piero Arenas (Perú), un combate entre dos titanes que prometen sacar chispas dentro del cuadrilátero. A continuación, te contaré quién ha sido el ganador de la pelea.

Shelao vs. Piero Arenas protagonizarán uno de los combates más esperados de la Noche Dorada 2, evento de boxeo que se celebra este sábado 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, Perú. El streamer chileno y el exchico reality peruano medirán fuerzas en la pelea coestelar de la velada organizada por ElZeein, en un enfrentamiento que promete emociones, intensidad y una gran rivalidad sobre el cuadrilátero. Ambos buscarán demostrar su preparación física y técnica para quedarse con la victoria ante miles de espectadores.

¿Quién ganó la pelea Shelao vs. Piero Arena por la Noche Dorada 2?

Shelao de Chile y Piero Arenas de Perú se enfrentaron en un combate de boxeo en el Coliseo Dibós, este sábado 28 de noviembre. A continuación, te dejaré con el resultado de la pelea que se ha vivido en Lima, quién ha sido el ganador y bajo qué modalidad.

Pelea Ganador Resultado Shelao vs. Piero Arenas

Esta fue la cartelera de la Noche Dorada 2 de El Zeein

Pepita vs. Pauchikita Emetsuki vs. Daniela Taquire Sacha Uzumaki vs. Neutro Pulsera vs. Ismael Sánchez El Jeque vs. Jota Shoy Bebote vs. Kingteka Shelao vs. Piero Arenas (pelea coestelar) JH de la Cruz vs. Cañita (pelea estelar)