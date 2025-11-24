El boxeo japonés vivirá un enfrentamiento de altísimo calibre cuando la exestrella del kickboxing Tenshin Nasukawa enfrente a Takuma Inoue, hermano menor de Naoya, por el vacante Campeonato Mundial Gallo del CMB. La pelea, programada para el lunes 24 de noviembre, se llevará a cabo en el Toyota Arena de Tokio como parte de la cartelera Prime Video Boxing 14. Este cinturón quedó disponible luego de que el anterior monarca, Junto Nakatani, decidiera subir a la división supergallo, abriendo la puerta a esta emocionante unificación entre los dos rankeados principales.

El invicto Tenshin Nasukawa (7-0, 2 KOs), que hizo su debut en el boxeo profesional en 2023, ha construido rápidamente un récord impresionante con victorias notables sobre rivales experimentados como Jason Moloney y Victor Santillán. Nasukawa, clasificado número uno por el CMB, busca consolidar su estatus como una figura global en el boxeo, dejando atrás su pasado en el kickboxing y MMA (incluida una exhibición contra Floyd Mayweather Jr. en 2018). Su rápido ascenso lo coloca como el favorito para llevarse el codiciado cinturón verde y oro.

Por su parte, Takuma Inoue (20-2, 5 KOs), clasificado número dos, busca recuperar el estatus de campeón mundial que perdió en 2024 ante Seiya Tsutsumi. Inoue fue previamente campeón gallo de la AMB tras vencer a Liborio Solís en 2023 y defendió exitosamente su título en dos ocasiones, incluyendo una victoria ante Jerwin Ancajas. Esta es su gran oportunidad para reafirmar su carrera y demostrar que sigue siendo una fuerza dominante en las 118 libras, en un combate que definirá la supremacía de la categoría en Japón.

La expectativa en Japón es máxima, no solo por el título en juego, sino porque el ganador se posicionará para futuros desafíos y se acercará al gran campeón unificado supergallo, Naoya Inoue. Los dos guerreros cumplieron con el pre-pesaje obligatorio de siete días del CMB, confirmando que la pelea definitoria por la corona del peso gallo está garantizada.

La leyenda japonesa del kickboxing Tenshin Nasukawa (7-0, 2 KO) aspira a su primer título mundial de boxeo cuando se enfrente a Takuma Inoue (20-2, 5 KO) por la corona vacante de peso gallo del CMB. | Crédito: Naoki Fukuda / boxingscene.com

¿Quién ganó la pelea Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue?

¿Dónde y cómo puedo ver la pelea entre Tenshin Nasukawa y Takuma Inoue?

La pelea entre Tenshin Nasukawa y Takuma Inoue se transmitirá en vivo por una sola plataforma, aunque podrás acceder a ella a través de varios modos. Para los fanáticos del boxeo en Japón, EE. UU. y el resto del mundo, la pelea estará disponible para streaming en el canal Top Rank Classics, accesible a través de aplicaciones como The Roku Channel, Tubi y Vizio apps.

¿A qué hora es la pelea principal entre Nasukawa e Inoue?

La transmisión del combate Nasukawa vs. Inoue comenzará el lunes 24 de noviembre a las 3:45 a.m. Hora del Este (ET) en Estados Unidos, lo que equivale a las 8:45 a.m. GMT. Es importante que verifiques la hora local de tu país para no perderte este emocionante combate.

Nasukawa e Inoue competirán por el título que dejó vacante Junto Nakatani, quien ahora compite en el peso pluma junior, el lunes 24 de noviembre en el Toyota Arena de Tokio, Japón. | Crédito: Prime Video Boxing

¿Cuál es la cartelera completa del evento Nasukawa vs Inoue?

El evento cuenta con una cartelera emocionante más allá del combate principal. A continuación, te presentamos el resto de las peleas programadas:

Peleas de 12 asaltos:

Tenshin Nasukawa vs. Takuma Inoue (Título vacante mundial del peso Gallo del CMB)

(Título vacante mundial del peso Gallo del CMB) Mikito Nakano vs. Ra’eese Aleem (Eliminatoria por el título de peso Pluma de la IBF)

Peleas de 10 asaltos:

Tomoya Tsuboi vs. Carlos Cuadras (Peso gallo júnior)

(Peso gallo júnior) Riku Masuda vs. Jose Miguel Calderon (Peso gallo)

Peleas de 4 asaltos:

Kakeru Sawada vs. Keii Tamegai (Peso mosca)

(Peso mosca) Ryuga Sato vs. Koji Kajiwara (Peso gallo)