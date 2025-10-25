Conoce el resultado final y quién ganó la pelea de Aspinall vs. Gane por el UFC 321, que se disputará el sábado 25 de octubre desde Abu Dhabi. (Foto: @happypunch)
Conoce el resultado final y quién ganó la pelea de Aspinall vs. Gane por el UFC 321, que se disputará el sábado 25 de octubre desde Abu Dhabi. (Foto: @happypunch)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Todo listo para un nuevo evento enumerado de la UFC. Aquí te dejo con los resultados completos del UFC 321: Aspinall vs. Gane, que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre desde Abu Dhabi, donde Tom Aspinall asumirá su primera defensa oficial como campeón de peso pesado, luego del sorpresivo retiro de Jon Jone hace algún tiempo. Gane tiene la chance, una vez más, de convertirse en campeón de la categoría.

Resultados de la cartelera estelar UFC 321: Aspinall vs. Gane

Consulta todos los resultados en directo de la cartelera estelar del UFC 321, que tendrá como pelea principal el combate entre Tom Aspinall vs. Ciryl Gane, por el título de la categoría de peso pesado.

PeleaResultado
Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane
Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern
Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista
Alexander Volkov vs. Jailton Almeida
Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov

Cartelera completa del UFC 321: Aspinall vs. Gane

Cartelera estelar

  • Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane — Campeonato de peso pesado.
  • Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern — Campeonato vacante de peso paja femenino.
  • Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista — Peso gallo.
  • Alexander Volkov vs. Jailton Almeida — Peso pesado.
  • Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov — Peso semipesado.

Cartelera preliminar

  • Ludovit Klein vs. Mateusz Rebecki — Peso ligero.
  • Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park — Peso mediano.
  • Abdul‑Kareem Al‑Selwady vs. Matheus Camilo — Peso ligero.
  • Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado — Peso pluma.
  • Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett — Peso pesado.
  • Azat Maksum vs. Mitch Raposo — Peso mosca.
  • Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue — Peso paja femenino.
  • Valter Walker vs. Louie Sutherland — Peso pesado.
  • Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld — Peso ligero.
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC