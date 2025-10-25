Todo listo para un nuevo evento enumerado de la UFC. Aquí te dejo con los resultados completos del UFC 321: Aspinall vs. Gane, que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre desde Abu Dhabi , donde Tom Aspinall asumirá su primera defensa oficial como campeón de peso pesado, luego del sorpresivo retiro de Jon Jone hace algún tiempo. Gane tiene la chance, una vez más, de convertirse en campeón de la categoría.

Resultados de la cartelera estelar UFC 321: Aspinall vs. Gane

Consulta todos los resultados en directo de la cartelera estelar del UFC 321, que tendrá como pelea principal el combate entre Tom Aspinall vs. Ciryl Gane, por el título de la categoría de peso pesado.

Pelea Resultado Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista Alexander Volkov vs. Jailton Almeida Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov

Cartelera completa del UFC 321: Aspinall vs. Gane

Cartelera estelar

Tom Aspinall (c) vs. Ciryl Gane — Campeonato de peso pesado.

Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern — Campeonato vacante de peso paja femenino.

Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista — Peso gallo.

Alexander Volkov vs. Jailton Almeida — Peso pesado.

Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov — Peso semipesado.

Cartelera preliminar

Ludovit Klein vs. Mateusz Rebecki — Peso ligero.

Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park — Peso mediano.

Abdul‑Kareem Al‑Selwady vs. Matheus Camilo — Peso ligero.

Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado — Peso pluma.

Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett — Peso pesado.

Azat Maksum vs. Mitch Raposo — Peso mosca.

Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue — Peso paja femenino.

Valter Walker vs. Louie Sutherland — Peso pesado.

Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld — Peso ligero.