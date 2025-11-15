Piero Hatto
Este sábado 15 de noviembre, el Madison Square Garden será el escenario de una de las mejores carteleras del año. Mira el evento UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev, que contará con la pelea coestelar de Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang por el título de la categoría de peso mosca. Aquí te dejo con los resultados completos de la noche y quién ganó el combate coestelar en Nueva York.

Resultados cartelera estelar del UFC 322

La cartelera estelar estará protagonizada por el enfrentamiento de Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por el cinturón de peso wélter, mientras que la coestelar es el combate de Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili por el título de peso mosca que ostenta la peleadora de Kirguistán. Aquí te dejo con todos los resultados completos y quién ganó esta pelea.

PeleaResultado
Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev
Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili
Leon Edwards vs. Carlos Prates
Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis
Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues

Cartelera completa del UFC 322

Cartelera principal

  • Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — campeonato de peso wélter
  • Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — campeonato de peso mosca
  • Leon Edwards vs. Carlos Prates — combate de peso wélter
  • Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — duelo en peso ligero
  • Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — pelea de peso mediano

Cartelera preliminar

  • Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — enfrentamiento en peso mediano
  • Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — combate de peso mediano
  • Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — pelea de peso mosca
  • Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — choque en peso mediano
  • Angela Hill vs. Fatima Kline — combate de peso paja
UFC 322 EN VIVO hoy — cómo ver peleas de Della Maddalena vs. Makhachev y Shevchenko vs. Zhang
La adrenalina y expectación alcanzan su punto máximo en el Madison Square Garden de Nueva York este sábado 15 de noviembre de 2025, cuando la UFC 322 reúna a las leyendas actuales y emergentes de las artes marciales mixtas en una velada histórica. El monarca welter Jack Della Maddalena se enfrenta al invicto Islam Makhachev en una batalla por dos cinturones, mientras Valentina Shevchenko y Weili Zhang prometen un combate épico por el título mosca femenino. La cartelera, compuesta por duelos estelares y preliminares que destilan técnica, poder y ambición, consolidará a la ciudad como el epicentro mundial del combate, con transmisión global y millones de fanáticos atentos a cada golpe decisivo. La transmisión del evento estará a cargo por ESPN Select, ESPN KnockOut, Disney Plus, HBO Max y FOX Sports Premium. (VIDEO: UFC.COM / TWITTER, X: @ufc)
