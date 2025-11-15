Este sábado 15 de noviembre, el Madison Square Garden será el escenario de una de las mejores carteleras del año. Mira el evento UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev, que contará con la pelea coestelar de Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang por el título de la categoría de peso mosca. Aquí te dejo con los resultados completos de la noche y quién ganó el combate coestelar en Nueva York.
Resultados cartelera estelar del UFC 322
La cartelera estelar estará protagonizada por el enfrentamiento de Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por el cinturón de peso wélter, mientras que la coestelar es el combate de Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili por el título de peso mosca que ostenta la peleadora de Kirguistán. Aquí te dejo con todos los resultados completos y quién ganó esta pelea.
|Pelea
|Resultado
|Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev
|Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili
|Leon Edwards vs. Carlos Prates
|Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis
|Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues
Cartelera completa del UFC 322
Cartelera principal
- Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — campeonato de peso wélter
- Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — campeonato de peso mosca
- Leon Edwards vs. Carlos Prates — combate de peso wélter
- Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — duelo en peso ligero
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — pelea de peso mediano
Cartelera preliminar
- Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — enfrentamiento en peso mediano
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — combate de peso mediano
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — pelea de peso mosca
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — choque en peso mediano
- Angela Hill vs. Fatima Kline — combate de peso paja