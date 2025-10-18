Este sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el Stream Fighters 4 en Colombia, una velada de streamers de diferentes partes de Latinoamérica, que organiza el famoso WestCol y que contará con un coliseo repleto para las diferentes luchas de la noche. En la pelea estelar tendremos el enfrentamiento entre Yina Calderón vs. Andrea Valdiri , que prometen entregarnos un duelo de pronóstico reservado, que incluso ha incluido una cláusula económica en caso alguna no se presente.

¿Quién ganó la pelea de Yina Calderón vs. Andrea Valdiri?

La pelea estelar del evento Stream Fighters 4 será entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, creadoras de contenido de Colombia que han generado alta expectativa para este combate, que será el que le ponga fin a la velada de la noche.

Cabe señalar que incluso este combate cuenta con una cláusula de penalización económica que firmaron ambas, debido a que se especuló con la inasistencia de una de ellas; si alguna no asiste al combate, deberá pagar 50 mil dólares americanos.

Aquí aparecerá el resultado oficial del combate Yina Calderón vs. Andrea Valdiri una vez finalice el evento

Cartelera del Stream Fighters 4

Yina Calderón vs La Valdiri (Pelea estelar)

Shelao vs Belosmaki

JH vs Cristorata

The Nino vs Byking

Milica vs May Osorio

Karina García vs Karely Ruiz

¿Dónde se puede ver Stream Fighters 4?

La única opción disponible para seguir la transmisión del evento Stream Fighters 4 será a través del canal de Kick de WestCol. Esta es la forma en la que podrás mirar la velada en su totalidad.

Cabe señalar que Cosculluela y Farruko estarán presentes en el evento, brindando el respectivo show musical que se ha hecho costumbre en este tipo de veladas, replicando lo que realiza Ibai en España. El Stream Fighters 4 empezará desde las 16:00 horas Colombia o 15:00 horas Centro de México.