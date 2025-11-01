Este sábado 1 de noviembre llega a su fin la Serie Mundial 2025 de la MLB, con el Juego 7 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays. El Rogers Centre de Toronto será el escenario de este vibrante duelo, donde los locales quieren celebrar ante su gente, pero tienen en frente a Ohtani y compañía, que van por el ansiado bicampeonato en las grandes ligas. Aquí te cuento el resultado final de la Serie Mundial 2025 y quién ganó el Juego 7 de Dodgers-Blue Jays .

Resultado EN DIRECTO - final Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

A continuación te dejo con el resultado en directo del Juego 7 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, que se desarrolla este sábado 1 de noviembre 2025 y será el último de esta vibrante Serie Mundial 2025 que nos ha llevado hasta el último game posible.

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C B E Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays

¿Cuántos títulos tienen Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial?

Los Angeles Dodgers son el cuarto equipo con mayor cantidad de títulos en la MLB y cuentan con 8 campeonatos, obtenidos en los años 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 2020 y 2024.

¿Cuántos títulos tienen Toronto Blue Jays en la Serie Mundial?

Toronto Blue Jays son el único equipo canadiense en haber ganado la Serie Mundial de la MLB y lo hicieron de forma consecutiva en los años 1992 y 1993, siendo estos sus únicos títulos en las grandes ligas de béisbol.

¿Cuál fue el último equipo que fue bicampeón de la Serie Mundial?

El último equipo que salió bicampeón de la Serie Mundial fueron los New York Yankees, en el histórico tricampeonato de los años 1998, 1999 y 2000. En aquella oportunidad, fue la última en la que una franquicia de la MLB pudo ser “back-to-back champions” en las grandes ligas.