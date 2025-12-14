Chile entra en la recta final de una tensa segunda vuelta presidencial, marcada por la polarización política y el cansancio ciudadano tras años de inestabilidad. El ultraderechista José Antonio Kast llega a la jornada electoral con ventaja en la mayoría de las encuestas, mientras que la izquierdista Jeannette Jara confía en movilizar a los indecisos y a la abstención para revertir los pronósticos. Aunque el ambiente en las calles parece frío, las repercusiones del resultado podrían ser profundas para el rumbo económico, social e institucional del país.

Más de 15 millones de chilenos están llamados a elegir al sucesor de Gabriel Boric en un contexto de desconfianza hacia la política y preocupación por la inflación, la delincuencia y la migración irregular. La participación electoral se perfila como un factor decisivo: los analistas coinciden en que una alta concurrencia favorecería a Jara, mientras que una votación más contenida podría consolidar la ventaja de Kast. Aun así, todos reconocen que el margen de diferencia sigue siendo la gran incógnita.

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile, Jeannette Jara vs. José Antonio Kast?

Candidatos Partido Resultado de votos Jeannette Jara Partido Comunista — José Antonio Kast Partido Republicano —

¿Cómo llega Jeannette Jara a la segunda vuelta presidencial?

Las posibilidades de Jeannette Jara se apoyan en su condición de candidata única de la coalición progresista, que reúne desde sectores de izquierda hasta el centro democristiano. Su campaña ha insistido en la defensa de los avances sociales de los últimos años, como el aumento del salario mínimo y las reformas laborales, y ha buscado instalar la idea de que un Gobierno de Kast implicaría un retroceso en derechos y libertades. Su desafío principal es despegarse de la impopularidad del actual Gobierno y convencer a los votantes moderados de que puede ofrecer estabilidad económica sin abandonar la agenda social.

En el terreno electoral, Jara apuesta por conquistar a quienes votaron en blanco, nulo o se abstuvieron en primera vuelta, así como a los electores de candidaturas de centroizquierda que no llegaron al balotaje. Sus asesores confían en que el miedo a un giro radical hacia la derecha movilice a sectores jóvenes, feministas y sindicales que en la primera ronda se mostraron apáticos. Sin embargo, el poco tiempo de campaña y la fuerte segmentación del electorado limitan su margen de crecimiento y obligan a un discurso más moderado que no espante al votante centrista.

¿Cómo llega José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial?

José Antonio Kast, por su parte, entra a la segunda vuelta con una ventaja estructural: la casi totalidad de la derecha tradicional y de la derecha más radical se alineó rápidamente detrás de su candidatura, entregándole una base superior al 50% del electorado si logra mantener unido ese bloque. Su mensaje de mano dura contra la delincuencia, control estricto de la migración y orden fiscal ha calado en amplios sectores que se sienten inseguros y desencantados con las promesas incumplidas del ciclo progresista. De mantenerse la disciplina de sus apoyos, Kast tiene un camino relativamente despejado hacia La Moneda.

Las posibilidades de Kast se refuerzan además por su capacidad para instalar la seguridad como tema central de la campaña, obligando a Jara a responder en su terreno. El candidato republicano ha prometido reforzar la presencia policial, endurecer las penas para el crimen organizado y acelerar las expulsiones de migrantes irregulares, propuestas que conectan con el clima de temor en muchas regiones. No obstante, su pasado pinochetista y sus vínculos con sectores ultraconservadores siguen generando resistencias en una parte del electorado urbano y más joven, que podría agruparse en torno a Jara si percibe un riesgo real para los derechos civiles.

El futuro de Chile

Sea cual sea el resultado, el próximo presidente gobernará con un Congreso fragmentado y sin mayorías claras, lo que limitará la capacidad de aplicar programas maximalistas. Si Kast gana por un amplio margen, sus posibilidades de impulsar una agenda ideológica más dura aumentan, pero aun así dependerá de acuerdos con la derecha tradicional. Si Jara logra una victoria ajustada, estará obligada a negociar con el centro y con fuerzas populistas para sostener sus reformas. En ambos escenarios, el equilibrio de poder en el Parlamento y la presión social en las calles serán factores decisivos que condicionarán las posibilidades reales de cada proyecto presidencial.

+La segunda vuelta presidencial en Chile de 2025 genera muchas dudas prácticas entre los votantes. A continuación, un listado de preguntas frecuentes con respuestas claras y breves.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre las elecciones en Chile 2025

¿Qué se elige en la segunda vuelta presidencial?

En la segunda vuelta solo se elige a la o el Presidente de la República entre las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta, ya que ninguna superó el 50% de los votos válidamente emitidos.​

¿Quiénes son las personas candidatas en esta segunda vuelta?

En la papeleta aparecen dos nombres: Jeannette Jara, candidata de una coalición progresista que incluye al Partido Comunista, y José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano apoyado por la derecha tradicional.​

¿El voto es obligatorio en la segunda vuelta?

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral definitivo, tanto en Chile como en el extranjero, con algunas excepciones legales.​

¿Las personas extranjeras también tienen obligación de votar?

Las personas extranjeras habilitadas para sufragar pueden votar, pero la multa por no hacerlo no se aplica a ellas; la sanción se dirige a chilenos que no justifiquen su inasistencia.​

¿Qué documento necesito para votar?

Se debe presentar cédula de identidad o pasaporte vigentes, o vencidos hasta por 12 meses antes del 14 de diciembre de 2025; sin esos documentos no se puede sufragar.​

¿Puedo cambiar mi local de votación para la segunda vuelta?

No es posible modificar el domicilio electoral ni el local de votación para el balotaje, porque el proceso de actualización cerró meses antes; se mantiene el mismo lugar de la primera vuelta.​

¿En qué horario funcionan las mesas?

Las mesas receptoras de sufragios abren a las 8:00 y cierran a las 18:00 horas, pero todas las personas que estén dentro del local o en la fila a las 18:00 podrán votar.​

¿Cómo saber dónde me toca votar?

Se deben revisar los datos electorales con RUN/RUT en el sitio oficial del servicio electoral, donde se informa local, mesa, habilitación para votar y designación como vocal de mesa si corresponde.​

¿Cómo se marca correctamente el voto en la segunda vuelta?

La papeleta tiene solo dos alternativas y se debe marcar claramente una sola preferencia; si se marcan ambas opciones o se hace una marca confusa, el voto será nulo.​

¿Qué pasa si me equivoco al marcar la papeleta?

Si la persona se equivoca al marcar, puede solicitar una nueva cédula electoral a la mesa, y la anterior se anula siguiendo el procedimiento establecido.​

¿Los votos nulos o blancos influyen en el resultado?

Los votos nulos y blancos se consideran como no emitidos y no cuentan para el resultado; el Presidente se define solo por los votos válidamente emitidos a favor de una de las dos candidaturas.​

¿Qué se considera un voto nulo?

Es nulo el voto en el que se marcan más de una preferencia o no queda clara la opción elegida, por contener múltiples marcas, leyendas o dibujos que impiden identificar una sola alternativa.​

¿Qué multa arriesgo si no voto sin justificación?

Quienes no voten sin una excusa válida se exponen a una multa que va aproximadamente entre 0,5 y 1,5 UTM, con el monto exacto determinado por el juzgado competente.​

¿En qué casos puedo justificar mi inasistencia?

Se puede justificar, por ejemplo, por estar a más de 200 km del local de votación, por enfermedad o discapacidad debidamente acreditada, o por cumplir funciones encomendadas por la ley electoral, entre otros impedimentos graves.​

¿Qué facilidades existen para personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad pueden optar al voto asistido, ya sea con apoyo de una persona de confianza o del presidente de mesa, e incluso votar fuera de la cámara secreta si utilizan silla de ruedas u otros implementos.​

¿Hay apoyo para personas con discapacidad visual?

Pueden solicitar plantillas o micas con sistema Braille o ranuras que permiten ubicar las opciones en la cédula, garantizando un voto secreto e independiente.​