Con el 99,9% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 al obtener alrededor del 43,7% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó cerca del 40,9% de las preferencias. La jornada electoral registró una alta participación ciudadana y confirmó una contienda mucho más reñida de lo que anticipaban algunos sondeos previos, dejando a ambos candidatos como los grandes protagonistas de la carrera por la Casa de Nariño.

Debido a que ninguno de los aspirantes logró superar el 50% más uno de los votos válidos necesarios para ser elegido presidente en primera vuelta, Colombia celebrará una segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio de 2026. En esa fecha, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién gobernará el país durante el período 2026-2030, en una elección que promete ser decisiva y que estará marcada por las alianzas y respaldos que logren sumar en las próximas semanas.

La previa de las votaciones del 31 de mayo

Lo que debes saber sobre la elección presidencial

Clave Información Fecha 31 de mayo de 2026 Electores habilitados 41.287.084 Cargo en disputa Presidente y vicepresidente Apertura de mesas 8:00 a.m. Cierre de mesas 4:00 p.m. Resultados preliminares Desde las 6:30 p.m. Segunda vuelta 21 de junio de 2026

Una elección que definirá el rumbo político de Colombia

Las elecciones presidenciales de 2026 son observadas como una de las más relevantes de las últimas décadas. Después de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, los colombianos decidirán si respaldan una propuesta que represente continuidad frente a algunas de las transformaciones impulsadas por el oficialismo o si optan por un cambio de dirección política.

La campaña estuvo dominada por temas como la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la generación de empleo, la inversión privada, la lucha contra la desigualdad y la estabilidad institucional. También evidenció la dificultad de construir consensos en un país donde la polarización sigue marcando buena parte del debate público.

En ese contexto, cinco nombres lograron concentrar la atención de los votantes.

Iván Cepeda: el candidato que llega al frente de los sondeos

El senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, inicia la jornada electoral como el candidato mejor posicionado según las encuestas previas.

Su candidatura se consolidó a partir del respaldo de sectores progresistas y de buena parte de las fuerzas que han acompañado al actual gobierno. Durante la campaña defendió la necesidad de profundizar reformas sociales y mantener políticas orientadas a reducir las desigualdades económicas.

El apoyo recibido por figuras y movimientos de izquierda que decidieron cerrar filas en torno a su candidatura fortaleció aún más su posición en la recta final.

Sin embargo, el principal desafío para Cepeda será demostrar que el liderazgo mostrado en los sondeos puede traducirse en una ventaja suficiente en las urnas y, eventualmente, en la capacidad de construir una mayoría nacional.

Sus principales fortalezas

Respaldo del oficialismo.

Amplio reconocimiento político.

Apoyo de sectores progresistas y de izquierda.

Organización electoral consolidada.

Sus desafíos

El desgaste natural de cualquier gobierno saliente.

Convencer a votantes moderados e independientes.

Mantener la ventaja observada en las encuestas.

Abelardo de la Espriella: el ascenso que cambió la campaña

Si existe una candidatura que alteró el tablero electoral durante las últimas semanas, esa fue la de Abelardo de la Espriella.

El abogado y candidato del Movimiento de Salvación Nacional protagonizó uno de los crecimientos más notorios de la campaña gracias a un discurso enfocado en seguridad, autoridad estatal y críticas al gobierno de Petro.

Su propuesta encontró respaldo entre votantes preocupados por la situación del orden público y entre sectores que consideran necesario un cambio más profundo en la conducción del país.

A medida que avanzó la campaña, De la Espriella logró posicionarse como una figura capaz de disputar seriamente el acceso a una eventual segunda vuelta.

Sus principales fortalezas

Crecimiento sostenido en la recta final.

Discurso claro sobre seguridad.

Capacidad de movilizar el voto inconforme.

Sus desafíos

Reducir el rechazo entre votantes moderados.

Ampliar su apoyo fuera de los sectores más conservadores.

Convertir el impulso mediático en votos efectivos.

Paloma Valencia y la apuesta del Centro Democrático

La candidatura de Paloma Valencia representa el intento del Centro Democrático por regresar a la Casa de Nariño después de cuatro años en la oposición.

La senadora construyó una campaña centrada en propuestas de crecimiento económico, fortalecimiento institucional y seguridad ciudadana. Además, apostó por la experiencia política de una colectividad que sigue siendo una de las más influyentes del país.

No obstante, el crecimiento de Abelardo de la Espriella generó una competencia inesperada por buena parte del electorado conservador.

Por ello, el resultado que obtenga Valencia será interpretado también como una medición de la vigencia política del uribismo dentro del escenario nacional.

Sus principales fortalezas

Estructura partidaria consolidada.

Amplio reconocimiento nacional.

Respaldo de dirigentes regionales.

Sus desafíos

Fragmentación del voto de derecha.

Competencia con nuevas figuras opositoras.

Captar electores independientes.

Sergio Fajardo y Claudia López buscan abrirse paso

Aunque las encuestas sitúan la atención sobre los tres candidatos mejor posicionados, Sergio Fajardo y Claudia López continúan desempeñando un papel relevante en la contienda.

Fajardo, candidato de Dignidad y Compromiso, volvió a centrar su mensaje en la educación, la institucionalidad y la búsqueda de acuerdos nacionales.

López, por su parte, intentó consolidarse como una alternativa independiente apoyada en su experiencia como exalcaldesa de Bogotá y en una agenda de transparencia y modernización del Estado.

Ambos buscan captar a votantes cansados de la polarización política.

Radiografía de los principales candidatos

Candidato Partido o movimiento Tendencia Iván Cepeda Pacto Histórico Izquierda Abelardo de la Espriella Movimiento de Salvación Nacional Ultraderecha Paloma Valencia Centro Democrático Derecha Sergio Fajardo Dignidad y Compromiso Centroizquierda Claudia López Imparables Centroizquierda

¿Qué está realmente en juego?

Más allá de elegir presidente, estas elecciones servirán para medir el respaldo ciudadano a diferentes visiones sobre el futuro de Colombia.

La votación permitirá conocer si los colombianos prefieren profundizar algunos de los cambios impulsados durante los últimos años o si optan por una alternativa orientada a corregir el rumbo político y económico del país.

También será una prueba para la capacidad de las fuerzas de centro de mantenerse relevantes en un escenario cada vez más dominado por discursos confrontacionales.

Cinco factores que podrían definir la elección

1. La participación electoral

Una movilización superior a la esperada podría alterar los pronósticos.

2. El comportamiento del voto joven

Millones de nuevos votantes participarán en la elección.

3. El resultado en las grandes ciudades

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran una parte decisiva del electorado.

4. El voto de los colombianos en el exterior

Más de 1,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar fuera del país.

5. La disputa por el segundo lugar

Podría convertirse en la principal historia política de la noche electoral.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los candidatos favoritos en las elecciones de Colombia

¿Quién lidera las encuestas antes de la elección?

Iván Cepeda aparece al frente de la mayoría de los sondeos previos.

¿Quiénes pelean por avanzar a una segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia figuran entre los principales aspirantes.

¿Puede definirse la elección este domingo?

Sí, siempre que un candidato obtenga más del 50% más uno de los votos válidos.

¿Cuándo sería la segunda vuelta?

El domingo 21 de junio de 2026.

¿Cuándo comenzarán a conocerse los resultados?

Los primeros reportes preliminares podrían difundirse desde las 6:30 p.m.

¿Qué papel juegan Sergio Fajardo y Claudia López?

Representan opciones de centro y podrían influir en futuras alianzas políticas.