Los socios del Real Madrid acuden este domingo 7 de junio a las urnas para elegir al presidente del club durante los próximos cuatro años. Florentino Pérez, actual mandatario de la entidad blanca, se enfrenta al empresario Enrique Riquelme en unas elecciones que han despertado una enorme expectativa entre los aficionados madridistas. La votación comenzó a las 9:00 horas (hora de Madrid) en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas y finalizará a las 20:00 horas, momento en el que arrancará el escrutinio oficial.

¿Quién ganó las elecciones del Real Madrid EN VIVO hoy, 7 de junio? Resultados entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Una vez cerradas las urnas, la Junta Electoral iniciará el recuento de los votos para determinar quién ocupará la presidencia del Real Madrid hasta 2030. Los resultados oficiales podrían conocerse entre las 22:00 y las 23:00 horas (hora de Madrid) de este domingo 7 de junio. El anuncio del ganador se realizará a través del comunicado oficial del club y de la programación especial de Real Madrid TV (RMTV), además de los canales digitales de la institución.

Candidato Votos Porcentaje Florentino Pérez Por confirmar Por confirmar Enrique Riquelme Por confirmar Por confirmar Votos en blanco Por confirmar Por confirmar Votos nulos Por confirmar Por confirmar

Florentino Pérez, de 79 años, busca revalidar una presidencia que ejerce sin oposición desde su regreso al cargo en 2009. Durante la campaña electoral puso en valor los éxitos deportivos alcanzados bajo su gestión, incluyendo múltiples títulos nacionales e internacionales, así como la modernización de las infraestructuras del club. Su candidatura apuesta por la continuidad de un modelo que ha marcado una de las etapas más exitosas en la historia reciente del Real Madrid.

Enrique Riquelme, empresario de 37 años especializado en energías renovables, se presenta como la principal alternativa al actual presidente. Su proyecto ha defendido una mayor participación de los socios en las decisiones estratégicas del club y una renovación en la gestión institucional. Más de 70.000 socios con derecho a voto fueron convocados para participar en esta jornada electoral celebrada en Valdebebas, considerada una de las más relevantes para el futuro del Real Madrid por tratarse de la primera gran contienda presidencial con oposición visible en casi dos décadas.

¿Dónde ver RM TV EN VIVO con los resultados de las elecciones del Real Madrid?

Los aficionados podrán seguir el anuncio oficial de los resultados de las elecciones presidenciales del Real Madrid a través de Real Madrid TV (RMTV), el canal oficial del club. La señal está disponible en la TDT de España, distintos operadores de televisión de pago y mediante las plataformas digitales de la institución, donde también se publicarán los comunicados oficiales y las reacciones posteriores al escrutinio.

Además de la cobertura televisiva, el Real Madrid informará sobre el resultado de la votación a través de su página web y de sus canales oficiales en redes sociales. Una vez confirmado el resultado por la Junta Electoral, se espera la comparecencia pública del presidente electo para valorar el respaldo recibido de los socios y exponer los principales objetivos de su nuevo mandato.

¿A qué hora dan los resultados de las elecciones en Real Madrid para saber quién fue el ganador?

País / Región Hora estimada de resultados España (Madrid) 22:00 - 23:00 Portugal 21:00 - 22:00 Reino Unido 21:00 - 22:00 Italia 22:00 - 23:00 Alemania 22:00 - 23:00 Francia 22:00 - 23:00 Estados Unidos (ET) 16:00 - 17:00 Estados Unidos (PT) 13:00 - 14:00 México 15:00 - 16:00 Guatemala 15:00 - 16:00 Honduras 15:00 - 16:00 El Salvador 15:00 - 16:00 Nicaragua 15:00 - 16:00 Costa Rica 16:00 - 17:00 Panamá 16:00 - 17:00 República Dominicana 16:00 - 17:00 Puerto Rico 16:00 - 17:00 Perú 16:00 - 17:00 Colombia 16:00 - 17:00 Ecuador 16:00 - 17:00 Bolivia 17:00 - 18:00 Venezuela 17:00 - 18:00 Paraguay 17:00 - 18:00 Chile 18:00 - 19:00 Argentina 18:00 - 19:00 Uruguay 18:00 - 19:00