El duelo entre Al Nassr y Al Ittihad por la Supercopa de Arabia Saudita 2025 enfrenta a dos de los clubes más poderosos del país, con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Este martes 19 de agosto de 2025, ambos equipos buscan la victoria para avanzar a la final del torneo.

El partido se juega en el Al Awwal Park de Riad y genera gran expectativa entre los fanáticos. Al Nassr, con refuerzos de talla mundial como João Félix, Kingsley Coman y Brozovic, intentará imponer su ofensiva, mientras que Al Ittihad, vigente campeón de liga, apuesta por su delantera liderada por Benzema y la experiencia táctica de Laurent Blanc.

¿Quieres conocer el resultado final y quiénes marcaron los goles del partido? Aquí encontrarás todos los detalles del encuentro por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita 2025.

Resultado, Al Nassr vs. Al Ittihad por la Supercopa de Asia 2025

Equipo Marcador Goles Al Nassr 1 Sadio Mané 10′ Al Ittihad 1 Steven Bergwijn 16′

Actualizado al entretiempo

Alineaciones del Al Nassr vs. Al Ittihad

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Íñigo Martínez, Ayman, Khaibari, Brozovic, João Félix, Coman, Mané y Cristiano Ronaldo.

Al Ittihad: Hameed Al-Shanquiti, Muhannad Al-Shanqiti, Al Mosa, Danilo, Mitaj, Diaby, Kanté, Fabinho, Bergwijn, Aouar y Benzema.

¿Cómo llegan Al Nassr vs. Al Ittihad?

El encuentro entre Al Nassr y Al Ittihad enfrenta a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, excompañeros en el Real Madrid, en una de las semifinales más esperadas de la Supercopa de Arabia Saudita 2025. El ganador avanzará a la final y disputará el primer título oficial de la temporada 2025/26.

Al Nassr llega al partido tras una pretemporada intensa en agosto de 2025, con victorias sobre Rio Ave (4-0), Toulouse (2-1) y St. Johann (5-2), y una derrota frente a Almería (3-2). El equipo ha mostrado una ofensiva potente liderada por Cristiano Ronaldo y ha trabajado en consolidar su estructura bajo la dirección de Jorge Jesus.

Por su parte, Al Ittihad tuvo una pretemporada con resultados mixtos: ganó 5-1 contra UD Leiria, pero perdió ante Portimonense SC (2-1), Fulham (4-2) y Fenerbahçe (4-0). El equipo se encuentra en proceso de ajuste físico y táctico, con Benzema adaptándose tras su recuperación. La última vez que se enfrentaron, el 7 de mayo, Al Ittihad se impuso 3-2 gracias a goles de Benzema, N’Golo Kanté y Houssem Aouar, tras los tantos iniciales de Sadio Mané y Ayman Yahya.