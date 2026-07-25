El esperado choque entre el creador de contenido español YoSoyPlex y la leyenda viva salvadoreña del Internet Fernanfloo se perfila como uno de los duelos más atractivos de La Velada del Año VI en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Ambos creadores de contenido llegan a esta cita con récords impecables en el boxeo de exhibición: Fernanfloo ostenta su victoria sobre el español Luzu en la tercera edición del evento de Ibai Llanos, mientras que Plex viene de coronarse tras superar al streamer mexicano El Mariana en un memorable asalto de desempate durante la cuarta entrega. Esta contienda pone en juego el invicto de dos titanes del entretenimiento digital en español, generando una enorme expectativa entre las audiencias hispanohablantes de Estados Unidos, México y Latinoamérica. La transmisión global en directo a través de los canales oficiales del organizador del evento pugilístico garantizará un seguimiento masivo de cada segundo de este histórico enfrentamiento sobre el cuadrilátero.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Hora y dónde ver la pelea Plex vs. Fernanfloo por la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quién ganó la pelea Yo Soy Plex vs. Fernanfloo en vivo hoy por La Velada del Año VI?

Pelea co-estelar de La Velada del Año VI Resultado final en directo Yo Soy Plex vs. Fernanfloo --

¿Cómo llegan Yo Soy Plex y Fernanfloo a La Velada del Año VI?

El enfrentamiento coestelar de La Velada del Año VI presenta un choque de invictos sumamente anticipado por los seguidores de los protagonistas, marcando el noveno combate en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Yo Soy Plex y Fernanfloo subirán al cuadrilátero compartiendo un historial impecable, aunque aterrizan en la arena bajo realidades físicas y estrategias deportivas completamente contrastantes. Este duelo captura la atención masiva debido a la intensa fricción generada en los últimos meses y la agresividad que ambos creadores prometen demostrar ante millones de espectadores. La expectativa por ver quién logra mantener su condición de imbatido añade un nivel de tensión innegable a uno de los eventos de entretenimiento digital más esperados de la temporada.

Por el lado del creador español, Yo Soy Plex llega a esta cita llevando su resistencia física al límite absoluto tras un exigente campamento de entrenamiento. Sus recientes bitácoras de video documentan auténticas marcas de guerra, luciendo severas secuelas en el rostro tras intensas sesiones de combate preparatorio junto al peso pesado Misho Amoli. A pesar de la dureza del castigo recibido en su preparación, se observa una evidente evolución técnica reflejada en mayor velocidad de manos, combinaciones fluidas y notoria soltura sobre el cuadrilátero. Además, su imponente estatura de casi dos metros representa una barrera de alcance ineludible que obligará a su adversario a tomar riesgos constantes para intentar entrar en la guardia corta.

En la esquina opuesta, el salvadoreño Fernanfloo asume el reto con una profunda autoconfianza tras calificar el estilo previo de su rival como un boxeo rudimentario y carente de movilidad. El centroamericano apoya su seguridad en una agilidad motriz cultivada mediante el deporte temprano, apostando a que la altura extrema de su oponente dificultará severamente su juego de piernas. Lejos de conformarse con las tarjetas de los jueces, su misión declarada es conseguir un nocaut fulminante y estético que borre las dudas dejadas por su actuación pasada frente a Luzu. Con este enfoque metódico, buscará implementar un ritmo de pelea cerebral y calculador para encontrar el hueco preciso que le permita definir el pleito por la vía rápida.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de la pelea entre Plex vs. Fernanfloo que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Cuál es la cartelera de La Velada del Año VI? Estas son las peleas confirmadas

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar

¿Quiénes son los favoritos de La Velada del Año VI? Predicciones

Fabiana Sevillano vs. La Parce : El origen del enfrentamiento está relacionado con sus exparejas Juan Guarnizo y Pablo Vera, un duelo entre streamers que no llegó a materializarse. La situación terminó dando un giro inesperado para ambas ya que heredaron dicha rivalidad y la trasladaron al ring; sin embargo, Fabiana Sevillano parte como la principal candidata al triunfo porque fungirá de local y recibirá el apoyo de la afición frente a La Parce, que viajará desde Medellín para este combate.

: El origen del enfrentamiento está relacionado con sus exparejas Juan Guarnizo y Pablo Vera, un duelo entre streamers que no llegó a materializarse. La situación terminó dando un giro inesperado para ambas ya que heredaron dicha rivalidad y la trasladaron al ring; sin embargo, Fabiana Sevillano parte como la principal candidata al triunfo porque fungirá de local y recibirá el apoyo de la afición frente a La Parce, que viajará desde Medellín para este combate. Clersss vs. Natalia MX : Ambas creadoras de contenido debutan en el evento de boxeo. El duelo generó gran atención mediática en redes sociales debido a la relación indirecta y pasada de Clersss con el streamer Juan Guarnizo, y la vinculación de Natalia MX con su círculo cercano, un trasfondo personal del que ninguna ha hecho declaraciones oficiales. Al igual que su compatriota Fabiana Sevillano, Clersss parte como la gran favorita debido a que peleará en casa y recibirá el apoyo local de la afición.

: Ambas creadoras de contenido debutan en el evento de boxeo. El duelo generó gran atención mediática en redes sociales debido a la relación indirecta y pasada de Clersss con el streamer Juan Guarnizo, y la vinculación de Natalia MX con su círculo cercano, un trasfondo personal del que ninguna ha hecho declaraciones oficiales. Al igual que su compatriota Fabiana Sevillano, Clersss parte como la gran favorita debido a que peleará en casa y recibirá el apoyo local de la afición. Edu Aguirre vs. Gastón Edul : Esta rivalidad periodística simboliza los cruces de debate entre España y Argentina, sumado al trasfondo de figuras como Cristiano Ronaldo (afín a Aguirre) y Lionel Messi (cercano a Edul) asi como la reciente final del Mundial 2026 en la que se impuso La Roja. En cuanto a su preparación física, ambos combinaron sus intensas rutinas de cobertura internacional y medios con meses de entrenamiento en boxeo y fuerza. El favorito para hacerse con la victoria es Edu Aguirre debido a su condición de local frente al hombre de prensa argentino.

: Esta rivalidad periodística simboliza los cruces de debate entre España y Argentina, sumado al trasfondo de figuras como Cristiano Ronaldo (afín a Aguirre) y Lionel Messi (cercano a Edul) asi como la reciente final del Mundial 2026 en la que se impuso La Roja. En cuanto a su preparación física, ambos combinaron sus intensas rutinas de cobertura internacional y medios con meses de entrenamiento en boxeo y fuerza. El favorito para hacerse con la victoria es Edu Aguirre debido a su condición de local frente al hombre de prensa argentino. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer : Con una estatura y peso muy similares, estas creadoras de contenido españolas protagonizarán uno de los duelos más parejos y comentados de la reciente edición del evento pugilístico de Ibai Llanos. La previa se caldeó durante la presentación oficial cuando Marta Díaz lanzó un comentario picante hacia otra influencer relacionada con el entorno de su rival Tatiana Kaer. Si bien ambas fungirán de local en La Cartuja, la balanza del favoritismo se inclina hacia Díaz.

: Con una estatura y peso muy similares, estas creadoras de contenido españolas protagonizarán uno de los duelos más parejos y comentados de la reciente edición del evento pugilístico de Ibai Llanos. La previa se caldeó durante la presentación oficial cuando Marta Díaz lanzó un comentario picante hacia otra influencer relacionada con el entorno de su rival Tatiana Kaer. Si bien ambas fungirán de local en La Cartuja, la balanza del favoritismo se inclina hacia Díaz. Gero Arias vs. by Viruzz : La tensión entre ambos creció desde la presentación. Gero Arias llega tras vencer en el evento Párense de Manos III, mientras que byViruzz cuenta con la mayor experiencia histórica en La Velada, habiendo ganado su última pelea en la edición previa frente a Tomás Mazza; sin embargo, el favorito para llevarse el triunfo en su enfrentamiento es el argentino.

: La tensión entre ambos creció desde la presentación. Gero Arias llega tras vencer en el evento Párense de Manos III, mientras que byViruzz cuenta con la mayor experiencia histórica en La Velada, habiendo ganado su última pelea en la edición previa frente a Tomás Mazza; sin embargo, el favorito para llevarse el triunfo en su enfrentamiento es el argentino. Alondrissa vs. Angie Velasco : Alondrissa y Angie eran amigas muy cercanas en la vida real. Inicialmente, Angie Velasco rechazó la propuesta de pelear porque no quería golpear a su amiga, pero cambió de opinión al enterarse de que Alondrissa sí había aceptado el enfrentamiento. Durante una transmisión en vivo, Alondrissa usó la expresión “te voy a romper la salud” mientras pisaba una foto de Angie, aunque aclaró en el posterior cara a cara que se trataba de una jerga típica de Puerto Rico. Tras el malentendido y la filtración de mensajes privados, ambas confirmaron que dejaron de hablarse por completo durante los meses de preparación. Durante el tenso cara a cara oficial, admitieron que su relación está rota y que tienen una conversación privada pendiente una vez que termine el evento. La favorita para llevarse el triunfo es la boricua.

: Alondrissa y Angie eran amigas muy cercanas en la vida real. Inicialmente, Angie Velasco rechazó la propuesta de pelear porque no quería golpear a su amiga, pero cambió de opinión al enterarse de que Alondrissa sí había aceptado el enfrentamiento. Durante una transmisión en vivo, Alondrissa usó la expresión mientras pisaba una foto de Angie, aunque aclaró en el posterior cara a cara que se trataba de una jerga típica de Puerto Rico. Tras el malentendido y la filtración de mensajes privados, ambas confirmaron que dejaron de hablarse por completo durante los meses de preparación. Durante el tenso cara a cara oficial, admitieron que su relación está rota y que tienen una conversación privada pendiente una vez que termine el evento. La favorita para llevarse el triunfo es la boricua. Lit Killah vs. Kidd Keo : Lit Killah ha mostrado una preparación física muy exigente enfocada en la velocidad y el cardio para contrarrestar la envergadura del español. Por su parte, Keo confía en su pegada y en mantener la distancia con el jab. Si bien Keo supera en altura y alcance de brazos a Killah de manera notoria, el argentino se verá obligado a buscar una estrategia de pelea en corta distancia. A diferencia de otros combates de esta edición, ambos artistas del género urbano han mantenido un tono de respeto mutuo en las conferencias, enfocando la rivalidad estrictamente en lo deportivo y musical. El favorito para quedarse con la victoria es el español Lit Killan.

: Lit Killah ha mostrado una preparación física muy exigente enfocada en la velocidad y el cardio para contrarrestar la envergadura del español. Por su parte, Keo confía en su pegada y en mantener la distancia con el jab. Si bien Keo supera en altura y alcance de brazos a Killah de manera notoria, el argentino se verá obligado a buscar una estrategia de pelea en corta distancia. A diferencia de otros combates de esta edición, ambos artistas del género urbano han mantenido un tono de respeto mutuo en las conferencias, enfocando la rivalidad estrictamente en lo deportivo y musical. El favorito para quedarse con la victoria es el español Lit Killan. Samy Rivers vs. Roro : Ambas peleadoras ya tienen historial en el evento. La streamer mexicana Samy Rivers cuenta con un récord de 2-0 cosechado en la tercera edición, mientras que la creadora de contenido de estilo de vida española Roro busca redimirse tras su derrota previa ante Abby mostrando un impactante cambio físico tras meses de estricto entrenamiento de fuerza y masa muscular. Durante las dinámicas previas, Roro superó a Rivers en la máquina de medición de fuerza, registrando los golpes más potentes con la mano derecha, lo que ha equilibrado las apuestas aunque mostrando un ligero favoritismo hacia Rivers para llevarse el triunfo.

: Ambas peleadoras ya tienen historial en el evento. La streamer mexicana Samy Rivers cuenta con un récord de 2-0 cosechado en la tercera edición, mientras que la creadora de contenido de estilo de vida española Roro busca redimirse tras su derrota previa ante Abby mostrando un impactante cambio físico tras meses de estricto entrenamiento de fuerza y masa muscular. Durante las dinámicas previas, Roro superó a Rivers en la máquina de medición de fuerza, registrando los golpes más potentes con la mano derecha, lo que ha equilibrado las apuestas aunque mostrando un ligero favoritismo hacia Rivers para llevarse el triunfo. Yo Soy Plex vs. Fernanfloo : Fernanfloo, uno de los pioneros y mayores iconos de la historia de YouTube en español, regresa a los reflectores para enfrentarse a Plex, quien representa la cúspide del formato diario y los retos extremos de la nueva generación. Plex cuenta con una ventaja física considerable debido a su gran estatura y alcance de brazos (mide cerca de 1.95 m), lo que obligará a Fernanfloo a plantear una estrategia muy móvil para romper la distancia. Ambos conocen lo que es ganar en este evento. Fernanfloo venció a Luzu en la tercera edición, mientras que Plex se consagró ganador tras una épica batalla contra El Mariana en la cuarta edición. Ambos llegan invictos con un récord de 1-0, pero el favorito para quedarse con el triunfo es el salvadoreño.

: Fernanfloo, uno de los pioneros y mayores iconos de la historia de YouTube en español, regresa a los reflectores para enfrentarse a Plex, quien representa la cúspide del formato diario y los retos extremos de la nueva generación. Plex cuenta con una ventaja física considerable debido a su gran estatura y alcance de brazos (mide cerca de 1.95 m), lo que obligará a Fernanfloo a plantear una estrategia muy móvil para romper la distancia. Ambos conocen lo que es ganar en este evento. Fernanfloo venció a Luzu en la tercera edición, mientras que Plex se consagró ganador tras una épica batalla contra El Mariana en la cuarta edición. Ambos llegan invictos con un récord de 1-0, pero el favorito para quedarse con el triunfo es el salvadoreño. IlloJuan vs. TheGrefg: TheGrefg vuelve al cuadrilátero tras su aplastante victoria contra el streamer chileno Shelao en la edición anterior, buscando consolidarse como el peleador más dominante del evento. Tras años rechazando participar por problemas de salud o desinterés, IlloJuan aceptó el reto de pelear en su tierra natal (Andalucía), lo que desató la locura de los aficionados. A pesar de tener una relación cordial, los careos previos han mostrado chispas debido a las constantes provocaciones de Grefg en redes y la estricta disciplina física que ambos españoles han mantenido en secreto. El favorito para llevarse el triunfo en el estelar de La Velada del Año VI es Illojuan.