El mundo del boxeo pone su mirada en Las Vegas este sábado 13 de septiembre de 2025: Canelo Álvarez defiende sus cinturones del peso supermediano ante Terence Crawford, en un combate histórico que será transmitido a nivel mundial. El escenario será el Allegiant Stadium y la pelea será clave no solo por lo que representan ambos púgiles, sino también porque Crawford subirá dos divisiones para buscar la hazaña. Millones de fanáticos en México, Estados Unidos y España ya quieren saber el horario y dónde ver en vivo Canelo vs Crawford, la pelea más esperada del año.
Horario de la pelea Canelo Álvarez vs Crawford
- México: 21:00 horas (CDMX)
- Estados Unidos: 22:00 horas ET / 19:00 horas PT
- España: 04:00 horas del domingo 14 de septiembre
Dónde ver la pelea en vivo por TV y online
- México: Azteca 7 y Canal Space
- Estados Unidos: ESPN PPV y DAZN
- España: DAZN
Cartelera completa de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
- Peso supermediano — Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (12): Favorito: Canelo Álvarez. Ventaja por tamaño natural en 168 lb, experiencia defendiendo el trono indiscutido y ligera preferencia en líneas que lo listan alrededor de favorito corto; el duelo apunta a decisión en la mayoría de pronósticos.
- Peso superwelter — Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10): Favorito: Callum Walsh. Prospecto con empuje en 154 lb y emparejado para lucir en cartel estelar, llega mejor posicionado en proyección y ritmo competitivo.
- Peso supermediano — Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12): Favorito: Christian Mbilli. Top contendiente en 168 lb por presión, volumen y ranking, suele abrir como favorito ante rivales en ascenso.
- Peso superpluma — Mohammed Alakel vs. John Ornelas (6): Favorito: Mohammed Alakel. Prospecto invicto y pegador temprano, emparejado a seis asaltos donde su inicio rápido pesa.
- Peso superwelter — Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (10): Favorito: Serhii Bohachuk. Poder constante y alta producción de golpes ante un rival más intermitente en actividad reciente.
- Peso pesado — Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. (10): Favorito: Ivan Dychko. Enorme envergadura y pegada frente a un Franklin técnico pero con menor poder de nocaut; duelo a 10 asaltos favorece control con jab.
- Peso supermediano — Steven Nelson vs. Raiko Santana (10): Favorito: Steven Nelson. Experiencia, calidad de oposición y boxeo más completo en las 168 lb.
- Peso superpluma — Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (6): Favorito: Reito Tsutsumi. Promesa con motor alto a distancias cortas, ventajas en ritmo y escuela.
- Peso ligero — Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (4): Favorito: Sultan Almohamed. Prospecto en desarrollo, cuatro asaltos favorecen su agresividad inicial.