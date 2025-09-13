El mundo del boxeo pone su mirada en Las Vegas este sábado 13 de septiembre de 2025: Canelo Álvarez defiende sus cinturones del peso supermediano ante Terence Crawford, en un combate histórico que será transmitido a nivel mundial. El escenario será el Allegiant Stadium y la pelea será clave no solo por lo que representan ambos púgiles, sino también porque Crawford subirá dos divisiones para buscar la hazaña. Millones de fanáticos en México, Estados Unidos y España ya quieren saber el horario y dónde ver en vivo Canelo vs Crawford, la pelea más esperada del año.

Horario de la pelea Canelo Álvarez vs Crawford

México : 21:00 horas (CDMX)

: 21:00 horas (CDMX) Estados Unidos : 22:00 horas ET / 19:00 horas PT

: 22:00 horas ET / 19:00 horas PT España: 04:00 horas del domingo 14 de septiembre

Dónde ver la pelea en vivo por TV y online

México : Azteca 7 y Canal Space

: Azteca 7 y Canal Space Estados Unidos : ESPN PPV y DAZN

: ESPN PPV y DAZN España: DAZN

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford posan cara a cara durante la rueda de prensa celebrada el 27 de junio, de la presentación del combate del 13 de septiembre en Las Vegas. Foto de Octavio Guzmán para EFE / Octavio Guzmán

Cartelera completa de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Peso supermediano — Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (12) : Favorito: Canelo Álvarez. Ventaja por tamaño natural en 168 lb, experiencia defendiendo el trono indiscutido y ligera preferencia en líneas que lo listan alrededor de favorito corto; el duelo apunta a decisión en la mayoría de pronósticos.

: Favorito: Canelo Álvarez. Ventaja por tamaño natural en 168 lb, experiencia defendiendo el trono indiscutido y ligera preferencia en líneas que lo listan alrededor de favorito corto; el duelo apunta a decisión en la mayoría de pronósticos. Peso superwelter — Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10) : Favorito: Callum Walsh. Prospecto con empuje en 154 lb y emparejado para lucir en cartel estelar, llega mejor posicionado en proyección y ritmo competitivo.

: Favorito: Callum Walsh. Prospecto con empuje en 154 lb y emparejado para lucir en cartel estelar, llega mejor posicionado en proyección y ritmo competitivo. Peso supermediano — Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12) : Favorito: Christian Mbilli. Top contendiente en 168 lb por presión, volumen y ranking, suele abrir como favorito ante rivales en ascenso.

: Favorito: Christian Mbilli. Top contendiente en 168 lb por presión, volumen y ranking, suele abrir como favorito ante rivales en ascenso. Peso superpluma — Mohammed Alakel vs. John Ornelas (6) : Favorito: Mohammed Alakel. Prospecto invicto y pegador temprano, emparejado a seis asaltos donde su inicio rápido pesa.

: Favorito: Mohammed Alakel. Prospecto invicto y pegador temprano, emparejado a seis asaltos donde su inicio rápido pesa. Peso superwelter — Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (10) : Favorito: Serhii Bohachuk. Poder constante y alta producción de golpes ante un rival más intermitente en actividad reciente.

: Favorito: Serhii Bohachuk. Poder constante y alta producción de golpes ante un rival más intermitente en actividad reciente. Peso pesado — Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. (10) : Favorito: Ivan Dychko. Enorme envergadura y pegada frente a un Franklin técnico pero con menor poder de nocaut; duelo a 10 asaltos favorece control con jab.

: Favorito: Ivan Dychko. Enorme envergadura y pegada frente a un Franklin técnico pero con menor poder de nocaut; duelo a 10 asaltos favorece control con jab. Peso supermediano — Steven Nelson vs. Raiko Santana (10) : Favorito: Steven Nelson. Experiencia, calidad de oposición y boxeo más completo en las 168 lb.

: Favorito: Steven Nelson. Experiencia, calidad de oposición y boxeo más completo en las 168 lb. Peso superpluma — Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (6) : Favorito: Reito Tsutsumi. Promesa con motor alto a distancias cortas, ventajas en ritmo y escuela.

: Favorito: Reito Tsutsumi. Promesa con motor alto a distancias cortas, ventajas en ritmo y escuela. Peso ligero — Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (4): Favorito: Sultan Almohamed. Prospecto en desarrollo, cuatro asaltos favorecen su agresividad inicial.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC