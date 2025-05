El Fatal Fury dejó gratas impresiones en el Time Square de Nueva York con el inesperado triunfo del estadounidense Rolly Romero sobre su compatriota Ryan García para llevarse el cinturón AMB de los pesos wélter, pero la acción del Fatal Fury está lejos de terminar y continúa hoy, sábado 3 de mayo, en el ring del ANB Arena de Arabia Saudita donde el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez enfrenta al cubano William Scull en 12 rounds por el título indiscutido de la división peso supermediano.

En esa misma línea, Jaime Munguía buscará mantener en alto el orgullo de los aztecas en el boxeo en su combate contra el francés Bruno Surace. Esta será la coestelar previo a la pelea del Canelo. A pocos días del Cinco de Mayo, fecha de la conmemoración de la batalla de Puebla, México tendrá a dos de sus mejores exponentes en un mismo cuadrilátero.

La transmisión oficial de la velada Canelo vs. Scull será televisado en vivo y en directo por DAZN en PPV. No obstante, ESPN KnockOut, Disney Plus, ViX Premium, TUDN, Azteca 7, TV Azteca Deportes, Azteca Uno, ADN 40 y Canal 5 (Televisa Deportes) lo pasarán en diferido con una hora de diferencia.

El evento de boxeo inicio a partir de las 17:00 horas del Tiempo de Centro de México, 7 pm ET y 4 pm PT en los Estados Unidos, 18:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador, 19:00 en Cuba, Chile, Puerto Rico, Canadá, República Dominicana, Venezuela y Bolivia; 20:00 horas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Y el domingo 4 de mayo, será el turno del estadounidense Ramón Cárdenas frente al japonés Naoya Inoue. Ambos se medirán un intenso combate por el cinturón indiscutido de la categoría peso supergallo.

Canelo Álvarez (México) vs. William Scull (Cuba) - peso supermediano

Jaime Munguía (México) vs. Bruno Surace (Francia) - peso supermediano

Martin Bakole (República Democrática del Congo) vs. Efe Ajagba (Nigeria) - peso pesado

Badou Jack (Suecia) vs. Ryan Rozicki (Canadá) - peso crucero

Marco Verde (México) vs. Michel Polina (México) - peso mediano

Brayan Leon (Cuba) vs. Aarón Guerrero (México) - peso pesado

