El boxeo internacional tendrá como principal atractivo este sábado 31 de octubre la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, quienes se enfrentarán en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano volverá al ring después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, mientras que el francés de raíces camerunesas defenderá su condición de invicto y buscará la victoria más importante de su carrera.

La función, denominada México vs. el Mundo, también contará con otros nombres destacados del boxeo mexicano, entre ellos Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso. La cartelera se realizará en el Kingdom Arena, en Riad, y podrá seguirse internacionalmente mediante DAZN PPV. En México, los aficionados también tendrán la opción de ver los combates por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Qué peleas de boxeo hay hoy, sábado 31 de octubre de 2026?

La pelea estelar será Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, pero antes subirán al cuadrilátero varios contendientes que disputarán títulos mundiales y otros combates de la cartelera principal y preliminar. Entre los enfrentamientos destacados figuran Munguía vs. Nikita Zon, Espinoza vs. Lorenzo Parra y David Picasso vs. Carl Jammes Martin.

Estos son los combates anunciados para la función:

Pelea Categoría o título Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Campeonato mundial supermediano del CMB Jaime Munguía vs. Nikita Zon Campeonato supermediano de la AMB Rafael ‘Divino’ Espinoza vs. Lorenzo Parra Campeonato mundial pluma de la OMB Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov Campeonato superligero vacante de la FIB David Picasso vs. Carl Jammes Martin Peso supergallo Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi Cartelera principal Erick Villegas vs. Sultan Almohammed Cartelera preliminar Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet Cartelera preliminar Carlos Rojo vs. Flavius Biea Cartelera preliminar Héctor Aguirre vs. Brayan León Cartelera preliminar

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

El combate entre Canelo y Mbilli está programado para este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En México, la cartelera de Box Azteca comenzará a las 11:00 a. m., mientras que la pelea estelar está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m., hora del centro del país. El horario puede variar según la duración de los enfrentamientos anteriores.

Estos son los horarios de referencia para seguir el combate en distintas regiones:

País o región Horario de Canelo vs. Mbilli Estados Unidos (hora del Este) 8:00 p. m. México 6:00 p. m. España 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 7:00 p. m. Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana 8:00 p. m. Argentina, Chile y Uruguay 9:00 p. m.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO?

En Estados Unidos, España y otros mercados internacionales, la función estará disponible a través de DAZN mediante pago por evento (PPV). En México, la transmisión se podrá seguir por Azteca 7, Box Azteca y las plataformas digitales de Azteca Deportes. La disponibilidad y las condiciones de acceso de DAZN dependen del país.

La pelea por el título supermediano del CMB será el cierre de una cartelera que reúne a campeones, aspirantes y prospectos internacionales. Canelo buscará regresar a la senda del triunfo después de su derrota ante Crawford; Mbilli, por su parte, tendrá la oportunidad de consolidarse en la élite del boxeo mundial con una victoria frente a uno de los nombres más reconocidos de la división.