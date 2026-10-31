RIAD (ARABIA SAUDITA), 31/10/2026.- Sigue la jornada de boxeo del sábado 31 de octubre con Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, Jaime Munguía y otros combates. Consulta horarios y transmisión en vivo. FOTO DE DAZN.COM
RIAD (ARABIA SAUDITA), 31/10/2026.- Sigue la jornada de boxeo del sábado 31 de octubre con Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, Jaime Munguía y otros combates. Consulta horarios y transmisión en vivo. FOTO DE DAZN.COM
/ DAZN.COM
Noé Yactayo
Noé Yactayo
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

El boxeo internacional tendrá como principal atractivo este sábado 31 de octubre la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, quienes se enfrentarán en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano volverá al ring después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, mientras que el francés de raíces camerunesas defenderá su condición de invicto y buscará la victoria más importante de su carrera.

La función, denominada México vs. el Mundo, también contará con otros nombres destacados del boxeo mexicano, entre ellos Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso. La cartelera se realizará en el Kingdom Arena, en Riad, y podrá seguirse internacionalmente mediante DAZN PPV. En México, los aficionados también tendrán la opción de ver los combates por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Qué peleas de boxeo hay hoy, sábado 31 de octubre de 2026?

La pelea estelar será Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, pero antes subirán al cuadrilátero varios contendientes que disputarán títulos mundiales y otros combates de la cartelera principal y preliminar. Entre los enfrentamientos destacados figuran Munguía vs. Nikita Zon, Espinoza vs. Lorenzo Parra y David Picasso vs. Carl Jammes Martin.

Estos son los combates anunciados para la función:

PeleaCategoría o título
Canelo Álvarez vs. Christian MbilliCampeonato mundial supermediano del CMB
Jaime Munguía vs. Nikita ZonCampeonato supermediano de la AMB
Rafael ‘Divino’ Espinoza vs. Lorenzo ParraCampeonato mundial pluma de la OMB
Lindolfo Delgado vs. Arthur BiyarslanovCampeonato superligero vacante de la FIB
David Picasso vs. Carl Jammes MartinPeso supergallo
Raymundo Rojas vs. Reito TsutsumiCartelera principal
Erick Villegas vs. Sultan AlmohammedCartelera preliminar
Marcos Vázquez vs. Bek NurmaganbetCartelera preliminar
Carlos Rojo vs. Flavius BieaCartelera preliminar
Héctor Aguirre vs. Brayan LeónCartelera preliminar

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

El combate entre Canelo y Mbilli está programado para este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En México, la cartelera de Box Azteca comenzará a las 11:00 a. m., mientras que la pelea estelar está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m., hora del centro del país. El horario puede variar según la duración de los enfrentamientos anteriores.

Estos son los horarios de referencia para seguir el combate en distintas regiones:

País o regiónHorario de Canelo vs. Mbilli
Estados Unidos (hora del Este)8:00 p. m.
México6:00 p. m.
España2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá7:00 p. m.
Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana8:00 p. m.
Argentina, Chile y Uruguay9:00 p. m.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO?

En Estados Unidos, España y otros mercados internacionales, la función estará disponible a través de DAZN mediante pago por evento (PPV). En México, la transmisión se podrá seguir por Azteca 7, Box Azteca y las plataformas digitales de Azteca Deportes. La disponibilidad y las condiciones de acceso de DAZN dependen del país.

La pelea por el título supermediano del CMB será el cierre de una cartelera que reúne a campeones, aspirantes y prospectos internacionales. Canelo buscará regresar a la senda del triunfo después de su derrota ante Crawford; Mbilli, por su parte, tendrá la oportunidad de consolidarse en la élite del boxeo mundial con una victoria frente a uno de los nombres más reconocidos de la división.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC