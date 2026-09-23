El Mr. Olympia es uno de los títulos más importantes del culturismo profesional y, a lo largo de sus más de seis décadas de historia, varios de los nombres más reconocidos de este deporte han conseguido inscribir su nombre en el palmarés. Como estamos a puertas de que se desarrolle el Mr. Olympia 2026, en esta nota descubrirás quién tiene más títulos de la competición y podrás consultar la lista histórica completa de ganadores, desde la primera edición celebrada en 1965 hasta la actualidad.

La competición ha reunido a diferentes generaciones de culturistas que marcaron una época, desde Larry Scott y Arnold Schwarzenegger hasta Lee Haney, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Jay Cutler, Phil Heath y los campeones más recientes. El registro histórico también permite apreciar cómo ha ido cambiando el dominio del certamen con el paso de los años y qué atletas consiguieron prolongar durante más tiempo su reinado sobre el escenario del Olympia.

Con los resultados de la edición 2025 ya incorporados al historial, y a pocos días de que se dispute el Mr. Olympia 2026 en Las Vegas, es momento de repasar el palmarés y responder una de las preguntas más habituales entre los seguidores del culturismo: ¿quién es el atleta que más veces ha conquistado el título de Mr. Olympia? A continuación, el récord y todos los campeones año por año.

¿Quién es el máximo ganador en la historia del Mr. Olympia?

Ronnie Coleman y Lee Haney son los máximos ganadores históricos del Mr. Olympia, con 8 títulos cada uno. Haney estableció primero el récord al ganar consecutivamente entre 1984 y 1991, mientras que Coleman igualó esa marca con ocho victorias consecutivas entre 1998 y 2005. La propia organización del Olympia identifica a ambos como campeones de ocho títulos.

Además, Arnold Schwarzenegger y Phil Heath ocupan el siguiente escalón, con 7 títulos cada uno. Schwarzenegger ganó en 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1980; Heath se coronó entre 2011 y 2017.

Lista histórica de ganadores del Mr. Olympia

A lo largo de las décadas, el Mr. Olympia ha sido conquistado por algunas de las figuras más importantes de la historia del culturismo. A continuación, repasamos todos los ganadores de la competición, año por año, desde su primera edición en 1965 hasta el último campeón coronado.

Año Ganador 1965 Larry Scott 1966 Larry Scott 1967 Sergio Oliva 1968 Sergio Oliva 1969 Sergio Oliva 1970 Arnold Schwarzenegger 1971 Arnold Schwarzenegger 1972 Arnold Schwarzenegger 1973 Arnold Schwarzenegger 1974 Arnold Schwarzenegger 1975 Arnold Schwarzenegger 1976 Franco Columbu 1977 Frank Zane 1978 Frank Zane 1979 Frank Zane 1980 Arnold Schwarzenegger 1981 Franco Columbu 1982 Chris Dickerson 1983 Samir Bannout 1984 Lee Haney 1985 Lee Haney 1986 Lee Haney 1987 Lee Haney 1988 Lee Haney 1989 Lee Haney 1990 Lee Haney 1991 Lee Haney 1992 Dorian Yates 1993 Dorian Yates 1994 Dorian Yates 1995 Dorian Yates 1996 Dorian Yates 1997 Dorian Yates 1998 Ronnie Coleman 1999 Ronnie Coleman 2000 Ronnie Coleman 2001 Ronnie Coleman 2002 Ronnie Coleman 2003 Ronnie Coleman 2004 Ronnie Coleman 2005 Ronnie Coleman 2006 Jay Cutler 2007 Jay Cutler 2008 Dexter Jackson 2009 Jay Cutler 2010 Jay Cutler 2011 Phil Heath 2012 Phil Heath 2013 Phil Heath 2014 Phil Heath 2015 Phil Heath 2016 Phil Heath 2017 Phil Heath 2018 Shawn Rhoden 2019 Brandon Curry 2020 Mamdouh Elssbiay (Big Ramy) 2021 Mamdouh Elssbiay (Big Ramy) 2022 Hadi Choopan 2023 Derek Lunsford 2024 Samson Dauda 2025 Derek Lunsford