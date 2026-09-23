El Mr. Olympia es uno de los títulos más importantes del culturismo profesional y, a lo largo de sus más de seis décadas de historia, varios de los nombres más reconocidos de este deporte han conseguido inscribir su nombre en el palmarés. Como estamos a puertas de que se desarrolle el Mr. Olympia 2026, en esta nota descubrirás quién tiene más títulos de la competición y podrás consultar la lista histórica completa de ganadores, desde la primera edición celebrada en 1965 hasta la actualidad.
La competición ha reunido a diferentes generaciones de culturistas que marcaron una época, desde Larry Scott y Arnold Schwarzenegger hasta Lee Haney, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Jay Cutler, Phil Heath y los campeones más recientes. El registro histórico también permite apreciar cómo ha ido cambiando el dominio del certamen con el paso de los años y qué atletas consiguieron prolongar durante más tiempo su reinado sobre el escenario del Olympia.
Con los resultados de la edición 2025 ya incorporados al historial, y a pocos días de que se dispute el Mr. Olympia 2026 en Las Vegas, es momento de repasar el palmarés y responder una de las preguntas más habituales entre los seguidores del culturismo: ¿quién es el atleta que más veces ha conquistado el título de Mr. Olympia? A continuación, el récord y todos los campeones año por año.
¿Quién es el máximo ganador en la historia del Mr. Olympia?
Ronnie Coleman y Lee Haney son los máximos ganadores históricos del Mr. Olympia, con 8 títulos cada uno. Haney estableció primero el récord al ganar consecutivamente entre 1984 y 1991, mientras que Coleman igualó esa marca con ocho victorias consecutivas entre 1998 y 2005. La propia organización del Olympia identifica a ambos como campeones de ocho títulos.
Además, Arnold Schwarzenegger y Phil Heath ocupan el siguiente escalón, con 7 títulos cada uno. Schwarzenegger ganó en 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1980; Heath se coronó entre 2011 y 2017.
Lista histórica de ganadores del Mr. Olympia
A lo largo de las décadas, el Mr. Olympia ha sido conquistado por algunas de las figuras más importantes de la historia del culturismo. A continuación, repasamos todos los ganadores de la competición, año por año, desde su primera edición en 1965 hasta el último campeón coronado.
|Año
|Ganador
|1965
|Larry Scott
|1966
|Larry Scott
|1967
|Sergio Oliva
|1968
|Sergio Oliva
|1969
|Sergio Oliva
|1970
|Arnold Schwarzenegger
|1971
|Arnold Schwarzenegger
|1972
|Arnold Schwarzenegger
|1973
|Arnold Schwarzenegger
|1974
|Arnold Schwarzenegger
|1975
|Arnold Schwarzenegger
|1976
|Franco Columbu
|1977
|Frank Zane
|1978
|Frank Zane
|1979
|Frank Zane
|1980
|Arnold Schwarzenegger
|1981
|Franco Columbu
|1982
|Chris Dickerson
|1983
|Samir Bannout
|1984
|Lee Haney
|1985
|Lee Haney
|1986
|Lee Haney
|1987
|Lee Haney
|1988
|Lee Haney
|1989
|Lee Haney
|1990
|Lee Haney
|1991
|Lee Haney
|1992
|Dorian Yates
|1993
|Dorian Yates
|1994
|Dorian Yates
|1995
|Dorian Yates
|1996
|Dorian Yates
|1997
|Dorian Yates
|1998
|Ronnie Coleman
|1999
|Ronnie Coleman
|2000
|Ronnie Coleman
|2001
|Ronnie Coleman
|2002
|Ronnie Coleman
|2003
|Ronnie Coleman
|2004
|Ronnie Coleman
|2005
|Ronnie Coleman
|2006
|Jay Cutler
|2007
|Jay Cutler
|2008
|Dexter Jackson
|2009
|Jay Cutler
|2010
|Jay Cutler
|2011
|Phil Heath
|2012
|Phil Heath
|2013
|Phil Heath
|2014
|Phil Heath
|2015
|Phil Heath
|2016
|Phil Heath
|2017
|Phil Heath
|2018
|Shawn Rhoden
|2019
|Brandon Curry
|2020
|Mamdouh Elssbiay (Big Ramy)
|2021
|Mamdouh Elssbiay (Big Ramy)
|2022
|Hadi Choopan
|2023
|Derek Lunsford
|2024
|Samson Dauda
|2025
|Derek Lunsford