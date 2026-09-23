Revisa esta nota para que sepas quién tiene más títulos del Mr. Olympia. (Foto: @dereklunsford_ / @arnoldsports / Instagram y Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas quién tiene más títulos del Mr. Olympia. (Foto: @dereklunsford_ / @arnoldsports / Instagram y Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

El Mr. Olympia es uno de los títulos más importantes del culturismo profesional y, a lo largo de sus más de seis décadas de historia, varios de los nombres más reconocidos de este deporte han conseguido inscribir su nombre en el palmarés. Como estamos a puertas de que se desarrolle el Mr. Olympia 2026, en esta nota descubrirás quién tiene más títulos de la competición y podrás consultar la lista histórica completa de ganadores, desde la primera edición celebrada en 1965 hasta la actualidad.

La competición ha reunido a diferentes generaciones de culturistas que marcaron una época, desde Larry Scott y Arnold Schwarzenegger hasta Lee Haney, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Jay Cutler, Phil Heath y los campeones más recientes. El registro histórico también permite apreciar cómo ha ido cambiando el dominio del certamen con el paso de los años y qué atletas consiguieron prolongar durante más tiempo su reinado sobre el escenario del Olympia.

Con los resultados de la edición 2025 ya incorporados al historial, y a pocos días de que se dispute el Mr. Olympia 2026 en Las Vegas, es momento de repasar el palmarés y responder una de las preguntas más habituales entre los seguidores del culturismo: ¿quién es el atleta que más veces ha conquistado el título de Mr. Olympia? A continuación, el récord y todos los campeones año por año.

¿Quién es el máximo ganador en la historia del Mr. Olympia?

Ronnie Coleman y Lee Haney son los máximos ganadores históricos del Mr. Olympia, con 8 títulos cada uno. Haney estableció primero el récord al ganar consecutivamente entre 1984 y 1991, mientras que Coleman igualó esa marca con ocho victorias consecutivas entre 1998 y 2005. La propia organización del Olympia identifica a ambos como campeones de ocho títulos.

Además, Arnold Schwarzenegger y Phil Heath ocupan el siguiente escalón, con 7 títulos cada uno. Schwarzenegger ganó en 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1980; Heath se coronó entre 2011 y 2017.

Lista histórica de ganadores del Mr. Olympia

A lo largo de las décadas, el Mr. Olympia ha sido conquistado por algunas de las figuras más importantes de la historia del culturismo. A continuación, repasamos todos los ganadores de la competición, año por año, desde su primera edición en 1965 hasta el último campeón coronado.

AñoGanador
1965Larry Scott
1966Larry Scott
1967Sergio Oliva
1968Sergio Oliva
1969Sergio Oliva
1970Arnold Schwarzenegger
1971Arnold Schwarzenegger
1972Arnold Schwarzenegger
1973Arnold Schwarzenegger
1974Arnold Schwarzenegger
1975Arnold Schwarzenegger
1976Franco Columbu
1977Frank Zane
1978Frank Zane
1979Frank Zane
1980Arnold Schwarzenegger
1981Franco Columbu
1982Chris Dickerson
1983Samir Bannout
1984Lee Haney
1985Lee Haney
1986Lee Haney
1987Lee Haney
1988Lee Haney
1989Lee Haney
1990Lee Haney
1991Lee Haney
1992Dorian Yates
1993Dorian Yates
1994Dorian Yates
1995Dorian Yates
1996Dorian Yates
1997Dorian Yates
1998Ronnie Coleman
1999Ronnie Coleman
2000Ronnie Coleman
2001Ronnie Coleman
2002Ronnie Coleman
2003Ronnie Coleman
2004Ronnie Coleman
2005Ronnie Coleman
2006Jay Cutler
2007Jay Cutler
2008Dexter Jackson
2009Jay Cutler
2010Jay Cutler
2011Phil Heath
2012Phil Heath
2013Phil Heath
2014Phil Heath
2015Phil Heath
2016Phil Heath
2017Phil Heath
2018Shawn Rhoden
2019Brandon Curry
2020Mamdouh Elssbiay (Big Ramy)
2021Mamdouh Elssbiay (Big Ramy)
2022Hadi Choopan
2023Derek Lunsford
2024Samson Dauda
2025Derek Lunsford
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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