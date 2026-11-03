Minnesota celebra este martes 3 de noviembre unas elecciones de medio mandato con dos contiendas que concentran la atención estatal: la carrera por el Senado de Estados Unidos y la elección para gobernador. Los sondeos previos sitúan a la demócrata Peggy Flanagan por delante de la republicana Michele Tafoya en la disputa senatorial, mientras que Amy Klobuchar mantiene una ventaja sobre Lisa Demuth en la competencia por la gobernación. Los resultados de las urnas determinarán si los demócratas conservan su peso político en el estado.

Los votantes también elegirán a los representantes de Minnesota en la Cámara de Representantes federal y renovarán cargos legislativos y locales. La jornada tiene una dimensión nacional: el resultado de la carrera al Senado puede influir en el control de la Cámara Alta, mientras que la gobernación definirá la sucesión de Tim Walz, quien decidió no buscar otro mandato.

¿Quién va ganando las elecciones en Minnesota 2026?

Los sondeos previos favorecen a los candidatos demócratas en las dos principales contiendas estatales. En la carrera al Senado, Peggy Flanagan llega con ventaja sobre Michele Tafoya. El promedio de encuestas publicado por US Polling Data el 1 de noviembre situaba a Flanagan con 47,7 % y a Tafoya con 44,1 %, una diferencia de 3,6 puntos.

En la elección para gobernador, Amy Klobuchar presenta una ventaja más amplia frente a Lisa Demuth. El promedio de On Point Politics, actualizado el 1 de noviembre, ubicaba a Klobuchar en 51,9 % y a Demuth en 40,2 %. Una encuesta de Research Co. realizada entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre también mostraba una ventaja demócrata de 53 % frente a 40 %.

Estos resultados son estimaciones de intención de voto y no representan votos contabilizados. La participación del electorado y el comportamiento de los votantes que todavía no habían decidido su elección pueden influir en el desenlace.

Resultados de Minnesota 2026: candidatos al Senado y a gobernador

La tabla reúne a los principales candidatos de las dos carreras estatales. Los resultados oficiales deben actualizarse a medida que avance el escrutinio.

Cargo Candidato Partido Resultado Senado de EE. UU. Peggy Flanagan Demócrata (D) Pendiente Senado de EE. UU. Michele Tafoya Republicano (R) Pendiente Gobernadora Amy Klobuchar Demócrata (D) Pendiente Gobernadora Lisa Demuth Republicano (R) Pendiente

¿Quién puede ganar el Senado por Minnesota?

Peggy Flanagan busca ocupar el escaño que deja vacante la senadora demócrata Tina Smith. La vicegobernadora de Minnesota llega a la elección con el respaldo de sectores progresistas y una campaña centrada, entre otros asuntos, en la política migratoria y el costo de vida.

Michele Tafoya, excomentarista deportiva, representa al Partido Republicano con una plataforma enfocada en seguridad, corrupción y aplicación de la ley. La candidata ha buscado movilizar a los votantes conservadores y cuestionar la gestión demócrata del estado.

La diferencia entre ambas candidatas es menor que la ventaja que registra Klobuchar en la carrera por la gobernación. El promedio de US Polling Data, construido con los sondeos más recientes de seis encuestadoras, refleja una competencia que todavía puede cambiar durante el conteo.

¿Quién va ganando la elección para gobernador de Minnesota?

Amy Klobuchar, senadora federal demócrata, se presenta como la favorita en los sondeos frente a Lisa Demuth, presidenta de la Cámara de Representantes estatal. La contienda definirá al sucesor de Tim Walz y puede convertir a Minnesota en uno de los estados que elijan por primera vez a una mujer para ocupar la gobernación.

El promedio de On Point Politics publicado el 1 de noviembre otorgaba a Klobuchar una ventaja de 11,7 puntos. Entre las encuestas incluidas aparecen Research Co., State Navigate, KSTP/SurveyUSA y New York Times/Siena. Aunque los sondeos apuntan a una ventaja demócrata, la victoria solo podrá confirmarse con el recuento electoral.

¿Qué otros cargos se eligen en Minnesota?

Además de las carreras al Senado y a gobernador, los electores votan por los ocho integrantes de la delegación estatal en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También se disputan escaños legislativos estatales y distintos cargos locales.

Uno de los distritos congresionales observados es el segundo, donde el republicano Eric Pratt se enfrenta al demócrata Matt Little por un escaño que quedó vacante tras la salida de Angie Craig. La contienda puede tener relevancia para la distribución de fuerzas en la Cámara Baja, aunque el resultado de un distrito no determina por sí solo el control nacional.

Entre las claves de la elección figuran:

La disputa por el escaño senatorial que deja Tina Smith.

La sucesión del gobernador Tim Walz.

El resultado de los ocho distritos congresionales.

La participación en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul y en las zonas rurales.

El impacto de los debates sobre inmigración, seguridad y economía.

¿A qué hora cierran las urnas en Minnesota?

Los centros de votación de Minnesota cierran a las 8 p. m. hora central (CT). Los votantes que se encuentren en la fila antes del cierre pueden emitir su sufragio. Los primeros resultados se publicarán después del cierre, conforme los condados procesen y reporten los votos.

Las cifras iniciales pueden cambiar a medida que se incorporen los votos anticipados, por correo y emitidos durante la jornada. Una proyección de los medios tampoco equivale a la certificación oficial del resultado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre las elecciones de Minnesota 2026

¿Quiénes son los candidatos al Senado por Minnesota?

Los principales candidatos son la demócrata Peggy Flanagan y la republicana Michele Tafoya.

¿Quiénes compiten por la gobernación de Minnesota?

Amy Klobuchar, por el Partido Demócrata, y Lisa Demuth, por el Partido Republicano.

¿Quién parte como favorita para ganar en Minnesota?

Los sondeos previos favorecen a Flanagan en la carrera al Senado y a Klobuchar en la elección para gobernador. Las encuestas no determinan el resultado final.

¿Cuántos representantes elige Minnesota para el Congreso?

Minnesota elige ocho integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.