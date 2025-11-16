Chile acude a las urnas este domingo 16 de noviembre para elegir al sucesor del mandatario Gabriel Boric en un ambiente marcado por la inseguridad y el debate migratorio. Más de 15,6 millones de ciudadanos están convocados para sufragar en unos comicios donde la polarización domina el escenario político. En la contienda destacan dos favoritos de polos opuestos: la izquierdista Jeannette Jara, representante de una coalición de centro-izquierda, y el ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Ambos encabezan las encuestas, aunque sin el margen suficiente para evitar un balotaje previsto para el 14 de diciembre.

Consulta los resultados de las elecciones en Chile en vivo y en directo con los favoritos Jeannette Jara, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Previa de las elecciones en Chile

Pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, el aumento de la criminalidad en los últimos años cambió las prioridades de los votantes. El temor al crimen organizado y a la migración irregular se transformó en el eje de la campaña electoral, impulsando el discurso de mano dura de la derecha. Los homicidios se incrementaron un 140% en una década, mientras los casos de secuestro crecieron 76% solo el año pasado, según datos oficiales. Estos números, aún bajos comparados con estándares regionales, han sido suficientes para encender las alarmas en una ciudadanía que percibe una erosión en su tradicional sensación de seguridad.

Las votaciones comenzaron a las 08:00 hora local (11:00 GMT) con la apertura de más de 40.000 mesas que funcionarán por diez horas. Este domingo, el voto es obligatorio y quienes no concurran arriesgan multas de hasta 100 dólares. Se espera una participación masiva en este país de 20 millones de habitantes, conocido por su estabilidad institucional y su potencia en la producción de cobre y litio. Además de elegir presidente, los chilenos renovarán la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, en una jornada con implicaciones políticas profundas para el futuro inmediato.

¿Quién es Jeannette Jara?

La candidata Jeannette Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Boric, ha insistido en un enfoque equilibrado entre la seguridad pública y la justicia social. A sus 51 años, propone endurecer el combate al crimen organizado mediante medidas como el levantamiento del secreto bancario y, al mismo tiempo, reforzar los programas de protección social. Sin embargo, analistas políticos advierten que, en un eventual balotaje, la representante de centro-izquierda perdería frente a cualquier candidato opositor, según las encuestas más recientes.

¿Quién José Antonio Kast?

José Antonio Kast, de 59 años, afronta su tercera postulación presidencial con una retórica centrada en el control migratorio y la lucha contra la delincuencia. Su discurso ha ganado fuerza tras la irrupción del “Tren de Aragua”, una organización criminal de origen venezolano vinculada a homicidios, secuestros y extorsiones en territorio chileno. En respuesta, el candidato promete deportaciones masivas, un “escudo fronterizo” con cercas metálicas y mayor despliegue militar en las calles. Los migrantes sin papeles, afirma, “no tendrán regularizaciones masivas”. Su mensaje conecta con los electores más preocupados por el orden y la seguridad.

Johannes Kaiser quiere dar la sorpresa

En paralelo, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, se posiciona como la figura más radical del espectro derechista. Admirador declarado de Javier Milei y del modelo de seguridad de Nayib Bukele, ha planteado enviar a delincuentes extranjeros a cárceles de máxima seguridad similares a las de El Salvador. Con este panorama, las elecciones de hoy no solo definirán el rumbo del país en materia de seguridad y migración, sino también si Chile estará dispuesto a girar hacia la extrema derecha por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

Preguntas frecuentes sobre las elecciones en Chile 2025

¿Cuándo se realizan las elecciones presidenciales en Chile 2025?

Las elecciones son el domingo 16 de noviembre de 2025. Si ningún candidato logra mayoría suficiente, habría una segunda vuelta el 14 de diciembre.​

¿Qué se vota además del presidente?

Se elige presidente, diputados en todo el país y senadores en siete regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.​

¿Es obligatorio votar?

Sí, el voto es obligatorio para los ciudadanos chilenos en Chile. Quien no vote sin justificación válida puede recibir multas desde 30 mil a 103 mil pesos chilenos (hasta 100 dólares).​​

¿Qué documentos se necesitan para votar?

Se debe portar la cédula de identidad o pasaporte vigente. El voto extranjero sólo requiere el documento válido para votar en su país de residencia.​​

¿Quiénes pueden votar?

Todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años con derecho a sufragio, incluyendo quienes viven en el extranjero para elegir presidente.​

¿Qué medidas de seguridad se toman durante la votación?

Habrá resguardo policial y voluntario en los locales de votación para garantizar una jornada segura. Se implementan protocolos adicionales para facilitar el transporte y seguridad de los votantes.​​

¿Qué pasa si no voy a votar?

Si no asistes y no justificas, te arriesgas a recibir una multa. Las excepciones incluyen enfermedad, ausencia del país o fuerza mayor documentada.​

¿Cómo saber dónde votar?

Puedes consultar tu mesa y local de votación en consulta.servel.cl o llamando al 600 6000 166.​

¿Hay voto asistido para personas con discapacidad?

Sí, existe voto asistido y plantillas especiales para personas con discapacidad visual, incluyendo material en Braille, disponible en los locales de votación.​

¿Cuál es el contexto político de la elección?

La elección está marcada por la competencia entre una candidata comunista (Jeannette Jara) y dos candidatos de extrema derecha (José Antonio Kast y Johannes Kaiser), en un ambiente polarizado por la inseguridad ciudadana y la migración irregular.​​