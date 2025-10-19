Este domingo 19 de octubre se realizarán las votaciones de las Elecciones 2025 en Bolivia, donde Jorge Quiroga y Rodrigo Paz lucharán por quedarse con la preferencia del pueblo boliviano, para asumir el mandato del periodo 2025-2029. En las encuestas previas, se aprecia una ligera preferencia sobre Jorge Quiroga, pero ante la sorpresiva victoria de Paz en la primera vuelta, todas las expectativas continúan hasta el día final previo a las votaciones. Aquí te cuento quién va ganando las Elecciones en Bolivia 2025 para este domingo 19 .

¿Dónde ver los resultados de las Elecciones 2025 en Bolivia?

La Sala Plena del Tribunal Suprema Electoral (TSE) es el órgano encargado de brindar de manera oficial los resultados en Bolivia. El vocal del órgano electoral, Francisco Vargas, ha confirmado que el mismo día de la segunda vuelta se darán a conocer los resultados oficiales.

El Sirepre lanzará los resultados al 90% del conteo rápido el domingo 19 de octubre a las 21:00 horas de Bolivia, mientras que los resultados finales de la segunda vuelta, se darán a conocer al 100% a más tardar el día miércoles 22 de octubre.

“El resultado final, el cómputo final esperamos tenerlo dentro de las 72 horas (desde el día de la votación), hasta el miércoles 22 a más tardar tendríamos el cómputo oficial de los nueve tribunales departamentales como también del voto en el exterior”, señaló el vocal de TSE.

Quién va ganando en las Elecciones Presidenciales de Bolivia 2025: Esto dicen las encuestas sobre el balotaje del 19 de octubre | Composición EC: Rodrigo Paz Pereira / Jorge Tuto Quiroga Ramirez / Facebook

¿Quién va ganando en las encuentas, Jorge Quiroga o Rodrigo Paz?

Acorde a las últimas encuestas que ha desarrollado Ipsos-Ciesmori a través de Unitel, Jorge Quiroga es el favorito entre los encuestados con un total de 47%, por encima de Rodrigo Paz quien obtiene un 39.3% en estas encuestas, que cuentan con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,2 %.

Cabe señalar que Jorge Quiroga ya fue presidente de Bolivia, entre los años 2001 y 2002 cuando ocupó el cargo brevemente tras reemplazar a Hugo Banzer.

Sin embargo, en la primera vuelta de las Elecciones 2025 en Bolivia dejó sorprendidos a todos. Rodrigo Paz fue el candidato que mayor porcentaje de votos alcanzó el pasado 17 de agosto, con un total de 32.02%, superando a Jorge Quiroga, quien alcanzó 26.70% en aquella oportunidad.

Para aquella ocasión, en Bolivia los votos indecisos, blancos o nulos, alcanzaban un total del 33.1%, lo que podría ser crucial en esta segunda vuelta para cambiar completamente el panorama.