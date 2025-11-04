En la noche de este martes 4 de noviembre, las luces de Nueva York se preparan para una jornada de alta tensión política en la que la atención nacional recae sobre la alcaldía de la ciudad, disputada por Zohran Mamdani (demócrata), Andrew Cuomo (independiente) y Curtis Sliwa (republicano), mientras que la gobernación vecina de Nueva Jersey enfrenta una contienda entre Mikie Sherrill (demócrata) y Jack Ciattarelli (republicano). Más allá de definir liderazgos locales, estos comicios se leen como un termómetro del clima político del país, marcado por una inflación persistente y el creciente desencanto con el Partido Demócrata; los resultados preliminares empezarán a conocerse poco después de las 9:00 p.m., una vez cierren las urnas y los centros de votación finalicen el escrutinio inicial en ambos estados.​

¿Quién va ganando las elecciones de Nueva York en vivo? Mandani vs. Cuomo

Consulta los resultados en vivo y en directo sobre las elecciones en Nueva York que se realizarán este martes 4 de noviembre.

Neoyorquinos eligen entre Mamdani y Cuomo

En la Gran Manzana, toda la mirada se centra sobre Zohran Mamdani, el joven asambleísta demócrata que ha sacudido las estructuras tradicionales del partido. Su triunfo sobre el veterano Andrew Cuomo en las primarias desató un terremoto político: un socialista declarado disputando la alcaldía más influyente del país. Mamdani, de apenas 34 años, podría convertirse en el alcalde más joven y el primero musulmán desde finales del siglo XIX. A pesar de contar con un presupuesto modesto, su campaña ha encendido el entusiasmo de los votantes jóvenes, que lo ven como la posibilidad real de una nueva era para la ciudad.

Frente a él, Cuomo intenta un regreso por la puerta grande con una candidatura independiente respaldada por fortunas de izquierda y derecha por igual. Mientras el presidente Donald Trump lo observa desde la distancia, calificando a Mamdani de “comunista”, la contienda ha adquirido tintes de una batalla ideológica sobre el futuro de la ciudad. Las encuestas, sin embargo, indican que la ventaja del demócrata se ha estrechado: según AtlasIntel, Mamdani aventaja a Cuomo por apenas siete puntos, mientras el republicano Curtis Sliwa se mantiene rezagado pero con un impulso que preocupa a los estrategas progresistas.

El programa de Mamdani ha encendido tanto la esperanza como las alarmas. Propone transporte y guarderías gratuitos, control de alquileres y subsidios a los alimentos básicos, financiados mediante un aumento de impuestos a los millonarios y grandes corporaciones. Sus críticos lo acusan de populista, mientras Cuomo insiste en que le falta experiencia para administrar una metrópoli tan compleja. Pese a las dudas, su capacidad para movilizar multitudes y atraer apoyos del ala izquierda —encabezada por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez— ha transformado su candidatura en un fenómeno político y social.

Mientras tanto, al otro lado del Hudson, Nueva Jersey vive su propia contienda ajustada entre la demócrata Mickie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli. Sherrill, que busca mantener a flote su ventaja en los últimos días, proyecta su campaña en torno a la crisis del coste de vida y los derechos de las mujeres. Ciattarelli, en cambio, apuesta por recortes fiscales y una política migratoria alineada con Trump. Con las encuestas mostrando un empate técnico, lo que ocurra este martes podría marcar el inicio de una nueva etapa política para todo el noreste del país.

¿Quién es el favorito para ganar la alcaldía de Nueva York, según las últimas encuestas?

Candidato del partido Demócrata, Mamdani, un musulmán estadounidense naturalizado que representa a Queens en la legislatura estatal, lidera por encima del exgobernador Andrew Cuomo, acusado de agresión sexual y quien se postula como independiente tras perder las primarias de su partido.

En tercer lugar en las encuestas está el candidato del partido Republicano Curtis Sliwa, de 71 años, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, prolífico locutor y amante de los gatos.

La más reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac realizada del 23 al 27 de octubre otorga a Mamdani el 43% de la preferencia, seguido por Cuomo con 33% y Sliwa con el 14%.

La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y como cada candidato podrá manejar a Trump, quien ha amenazado con retener fondos federales de la ciudad.

“Mamdani es una figura política inusual y realmente captura el espíritu del momento. Este es el momento en que una voz fuerte contra Trump en la ciudad más grande de Estados Unidos va a recibir atención”, dijo a la AFP Lincoln Mitchell, profesor de política en la universidad de Columbia.

“Francamente, un candidato musulmán para alcalde de Nueva York es una historia enorme”, agregó.

Mamdani, de solo 34 años, ha criticado a sus rivales por su retórica islamófobica y difamaciones, y ha señalado tanto a republicanos como a demócratas por el “sentimiento anti-musulmán que se ha vuelto tan endémico” en la ciudad.

¿Cuántas personas votan en Nueva York para las elecciones a la alcaldía?

Los datos de la Junta Electoral de Nueva York muestran que 275.006 demócratas registrados han emitido ya sus votos, al igual que 46.115 republicanos y 42.383 votantes no afiliados a ningún partido en los primeros cinco días de votación anticipada, que finaliza el 2 de noviembre.

El ascenso de Mamdani ha resaltado la brecha entre sectores de izquierda y de centroderecha en el Partido Demócrata.

La gobernadora del estado de Nueva York, la centrista Kathy Hochul, apareció en un mitin de Mamdani el 26 de octubre, pero fue silenciada por cánticos de “impuestos a los ricos”, constató un reportero de la agencia AFP.

Hochul criticó antes a Mamdani por sus propuestas de un impuesto a la renta del 2% a los neoyorquinos que ganen más de un millón de dólares anuales.

Encuestas en Nueva York

Lista de los resultados de las últimas encuestas sobre la elección a la alcaldía de Nueva York, con sus fuentes correspondientes:

Zohran Mamdani : 44% de intención de voto (Universidad de Suffolk, 23-26 de octubre).​

: 44% de intención de voto (Universidad de Suffolk, 23-26 de octubre).​ Andrew Cuomo : 34% de intención de voto (Universidad de Suffolk, 23-26 de octubre).​

: 34% de intención de voto (Universidad de Suffolk, 23-26 de octubre).​ Curtis Sliwa : 19% de apoyo (Universidad de Suffolk, 23-26 de octubre).​

: 19% de apoyo (Universidad de Suffolk, 23-26 de octubre).​ Otras encuestas a lo largo de octubre (Patriot Polling y AARP Nueva York) dan a Mamdani entre 41% y 43% y a Cuomo entre 32% y 36%.​

Fox News ha reportado diferencias anteriores de hasta 24 puntos a favor de Mamdani, aunque la brecha se redujo en las últimas semanas.​

Las fuentes principales incluyen Universidad de Suffolk, Patriot Polling, AARP Nueva York y Fox News.​