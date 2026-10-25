Brasil celebra este domingo 25 de octubre la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, con el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidatos. La votación definirá quién ocupará la jefatura del Estado durante el próximo mandato, en una contienda que llega a las urnas con encuestas ajustadas. El Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los primeros resultados oficiales después del cierre de los colegios electorales, previsto para las 17:00, hora de Brasilia. Esta página seguirá el escrutinio y actualizará la información a medida que se publiquen nuevos datos.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN BRASIL EN VIVO

Según la actualización del Tribunal Superior Electoral (TSE) del 25 de octubre de 2026, a las 17:06:27, hora local de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva registra el 57,66 % de los votos válidos contabilizados, frente al 42,34 % de Flávio Bolsonaro. El escrutinio alcanza el 0,25 % de las secciones electorales.

Candidatos Partido Votos contabilizados Porcentaje de votos Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) 142.169 42,34 % Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) 193.574 57,66 %

Escrutinio completado: 0,25 % de las secciones electorales totalizadas (1.225 de 499.248).

Votos válidos contabilizados: 335.743.

Participación registrada en el corte: 345.054 votantes.

Resultados oficiales: Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE).

PREVIA

El último sondeo de Datafolha, difundido el sábado 24 de octubre, situó a Bolsonaro con el 51 % de los votos válidos y a Lula con el 49 %, con un margen de error de dos puntos porcentuales. La encuesta entrevistó a 4.050 electores los días 23 y 24 de octubre. Genial/Quaest también registró un 51 % para Bolsonaro y un 49 % para Lula, dentro de su margen de error de dos puntos. Ambos estudios reflejan un empate técnico, no una ventaja estadísticamente concluyente para alguno de los candidatos. Las encuestas miden preferencias antes de la votación y no determinan el resultado electoral.

Los candidatos presentan propuestas diferentes en materia económica, social y de seguridad pública. El programa oficial de Lula prioriza la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento de la protección social, la valorización real del salario mínimo, la generación de empleo y la continuidad de las inversiones en infraestructura y desarrollo industrial.

El plan de Bolsonaro pone el acento en la seguridad pública, la reducción de impuestos, una administración federal más compacta, el equilibrio fiscal y medidas para impulsar el emprendimiento y el crecimiento económico. Estas líneas generales proceden de los programas registrados ante el TSE; su mención no implica una evaluación independiente de su viabilidad.

La segunda vuelta llega después de la primera ronda, celebrada el 4 de octubre. Según los resultados del TSE, Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, equivalentes a 56.104.268 sufragios, mientras que Lula alcanzó el 45,16 %, con 53.876.617 votos. Los últimos días de campaña estuvieron marcados por concentraciones en las principales ciudades, debates televisivos y cruces entre los candidatos. Lula defendió el balance de su Gobierno y sus políticas sociales, mientras que Bolsonaro presentó su candidatura como una apuesta por el cambio político y económico. El resultado determinará quién encabezará el Gobierno federal durante el próximo mandato presidencial.

Los colegios electorales de Brasil abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 17:00, hora de Brasilia. El cierre corresponderá a las 16:00 en la costa este de Estados Unidos, las 15:00 en la zona central estadounidense, las 14:00 en Ciudad de México, las 15:00 en Colombia y Perú, las 17:00 en Argentina y Chile continental, y las 21:00 en la España peninsular. En las Islas Canarias serán las 20:00. Estas conversiones corresponden al 25 de octubre de 2026; conviene comprobar la zona horaria aplicable a cada localidad.

La siguiente tabla se actualizará cuando el TSE publique los resultados oficiales. Incluirá el número de votos contabilizados y el porcentaje obtenido por cada candidato, además del avance del escrutinio cuando esa cifra esté disponible. Antes de la primera publicación oficial, los totales permanecerán pendientes.

El candidato con mayor porcentaje de votos contabilizados podrá aparecer como líder del recuento parcial, pero eso no equivale a un resultado definitivo. La cobertura identificará al ganador cuando los datos oficiales disponibles permitan sostener esa conclusión.

Elecciones en Brasil 2026: horarios de cierre de las urnas en el mundo

País o zona Hora local de cierre Brasilia, Brasil 17:00 Estados Unidos — costa este 16:00 Estados Unidos — zona central 15:00 Estados Unidos — zona de montaña 14:00 Estados Unidos — costa del Pacífico 13:00 Ciudad de México 14:00 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 14:00 Colombia, Perú y Ecuador 15:00 Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 16:00 Argentina, Uruguay y Chile continental 17:00 España peninsular e Islas Baleares 21:00 Islas Canarias 20:00

Los horarios se convierten a partir del cierre previsto para las 17:00 en Brasilia el 25 de octubre de 2026. La tabla indica cuándo cierran las urnas en Brasil según la hora local de cada región, no el horario de cierre electoral de los demás países.