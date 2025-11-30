El panorama electoral hondureño se caracteriza por una competencia en tercios entre Libre, Nacional y Liberal, lo que refleja un sistema de partidos en transición y con fuerte desgaste del bipartidismo tradicional. Libre llega con la ventaja de controlar el gobierno y una estructura territorial en expansión, mientras que los partidos Nacional y Liberal intentan capitalizar el descontento acumulado contra la gestión de Xiomara Castro y el temor a una deriva autoritaria. La ausencia de segunda vuelta vuelve cada punto porcentual crucial, porque un ganador puede imponerse con una mayoría relativa estrecha, lo que incrementa el riesgo de impugnaciones y disputas postelectorales.​

Desde el punto de vista programático, la candidatura de Rixi Moncada encarna la continuidad del proyecto de “refundación” del Estado impulsado por Libre, con un discurso de ruptura frente al narcoestado y a las élites tradicionales, pero cuestionado por prácticas iliberales y concentración de poder. Nasry Asfura y Salvador Nasralla, en cambio, se presentan como opciones de “normalización” institucional y recuperación económica, aunque arrastran el lastre de estructuras partidarias asociadas históricamente a corrupción, pactos de impunidad y redes clientelares. Para un electorado golpeado por pobreza e inseguridad, la elección se configura menos como un debate ideológico y más como una decisión entre continuidad de un cambio incompleto o regreso a un orden conocido pero desacreditado.​

¿Quién es favorito para ganar las elecciones generales en Honduras 2025?

Las encuestas revelan un escenario abierto, donde ninguno de los tres favoritos logra consolidar una ventaja estructural y las mediciones ofrecen resultados incluso contradictorios. Algunos estudios sitúan a Moncada a la cabeza, apoyada en el voto duro de Libre y en el rechazo al viejo bipartidismo, mientras otros muestran a Nasralla o Asfura liderando por márgenes mínimos, lo que sugiere que el voto útil opositor podría definirse recién en los últimos días de campaña. Esta fragmentación del apoyo, sumada a un porcentaje significativo de indecisos y al alto abstencionismo histórico, refuerza la percepción de que el resultado dependerá más de la movilización efectiva que de las preferencias declaradas.​​

Trump pide votar por Nasry Asfura

El respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Nasry Asfura introduce una dimensión geopolítica que tiene efectos ambivalentes en el electorado. Para una parte de los votantes, la bendición de Washington puede interpretarse como garantía de estabilidad, inversión y cooperación en seguridad; para otra, confirma la continuidad de un modelo subordinado a intereses externos que ya avaló gobiernos vinculados al narcotráfico. Este tipo de pronunciamientos refuerza el relato de Libre sobre la injerencia extranjera, pero también alimenta los temores de sectores moderados ante un eventual aislamiento internacional si se percibe un giro excesivo hacia alianzas con proyectos como el chavismo.​

El pronóstico tras los resultados oficiales

La arquitectura institucional con la que se llega a los comicios es uno de los factores más críticos para evaluar las probabilidades reales de cada favorito. El Consejo Nacional Electoral aparece partidizado, presionado por investigaciones judiciales y con una credibilidad erosionada, de modo que la confianza en el conteo rápido y en la transmisión de resultados se convierte en un variable central para evitar un conflicto poselectoral. En este contexto, el candidato que logre combinar ventaja numérica con una percepción de triunfo “claro” en las primeras horas tendrá más margen para legitimar su victoria, mientras que un resultado cerrado abre la puerta a narrativas de fraude desde cualquiera de los bandos.​

Los retos para el nuevo presidente de Honduras

Finalmente, el próximo gobierno —sea encabezado por Moncada, Asfura o Nasralla— enfrentará una correlación de fuerzas compleja, con un Congreso previsiblemente fragmentado y una sociedad civil desconfiada. La gobernabilidad dependerá de la capacidad de construir coaliciones legislativas y pactos mínimos sobre lucha anticorrupción, reforma electoral y seguridad, temas que hoy se usan como armas de campaña pero que ningún actor puede resolver en solitario. En ese sentido, más que un mandato plebiscitario para un proyecto, estas elecciones parecen encaminarse a otorgar un mandato condicionado, donde el ganador estará obligado a negociar desde el primer día o se arriesgará a profundizar la crisis de legitimidad que ha marcado la política hondureña en las últimas décadas.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre las elecciones generales en Honduras 2025

1. ¿Cuándo se celebran las elecciones generales en Honduras 2025?

Las elecciones generales están programadas para el domingo 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario electoral oficial.​

2. ¿Qué cargos se eligen en estas elecciones?

Se elige a la persona que será presidenta de Honduras para el periodo 2026-2030, a los 128 diputados del Congreso Nacional, a las corporaciones municipales (298 alcaldías) y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano.​

3. ¿Qué partidos y candidatos presidenciales participan?

Participan cinco partidos con candidatura presidencial: Libre (Rixi Moncada), Partido Nacional (Nasry Asfura), Partido Liberal (Salvador Nasralla), Democracia Cristiana y PINU-SD, cada uno con su fórmula presidencial y designados.​

4. ¿Cuáles son los requisitos básicos para poder votar en Honduras?

Es necesario estar inscrito en el censo electoral, presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y acudir al centro de votación asignado por el CNE.​

5. ¿Cómo saber en qué centro y mesa me toca votar?

Se debe consultar el censo en línea del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se indica el centro de votación, la Junta Receptora de Votos (JRV) y el número de línea asignado al elector.​

6. ¿Cuál es el horario de votación el día de las elecciones?

Los centros de votación abren, en principio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., aunque en procesos anteriores el horario se ha extendido de forma excepcional en algunos lugares.​

7. ¿Cómo es el procedimiento para votar paso a paso?

La persona debe presentarse con su DNI, pasar por la verificación biométrica, recibir las papeletas, marcar la opción de su preferencia, depositar las papeletas en las urnas, firmar el cuaderno y finalmente recibir la tinta indeleble en el dedo.​

8. ¿Qué marcas son válidas y qué puede anular mi voto?

Son válidas las marcas claras dentro del recuadro del candidato o partido; los errores frecuentes que generan votos nulos son marcar fuera del recuadro, hacer múltiples marcas donde solo se permite una o dejar la papeleta en blanco.​

9. ¿Pueden votar los hondureños que viven en el extranjero?

Sí, los hondureños registrados en el censo electoral del exterior pueden votar en consulados y centros habilitados en países como Estados Unidos, siguiendo los mismos requisitos básicos de identificación.​

10. ¿Quién organiza y supervisa el proceso electoral?

El proceso está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), apoyado por observación nacional e internacional de organizaciones como la OEA, la Unión Europea y otros mecanismos de monitoreo.​