Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebran este martes 3 de noviembre de 2026 con una disputa nacional que puede cambiar el equilibrio de poder en Washington. Los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras que los republicanos intentan conservar las mayorías que respaldan la agenda del presidente Donald Trump. Los sondeos previos muestran un escenario favorable para la oposición en la competencia nacional por el Congreso, aunque varias contiendas senatoriales permanecen abiertas.
La jornada electoral definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, además de 36 gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales. Los primeros resultados se conocerán después del cierre de las urnas en cada jurisdicción. Sin embargo, el desenlace nacional dependerá especialmente de los distritos competitivos de la Cámara Baja y de las carreras senatoriales en estados como Texas, Michigan, Georgia, Ohio, Maine y Carolina del Norte.
¿Quién va ganando las elecciones de medio término 2026?
Las elecciones senatoriales de 2026 comprenden 35 estados. La siguiente tabla reúne las principales candidaturas demócratas y republicanas, además de los independientes en los estados donde no aparece una candidatura demócrata en la referencia consultada.
|Estado
|Candidato demócrata (D)
|Candidato republicano (R)
|Resultado
|Alabama
|Everett Wess
|Barry Moore
|Pendiente
|Alaska
|Mary Peltola
|Dan Sullivan
|Pendiente
|Arkansas
|Hallie Shoffner
|Tom Cotton
|Pendiente
|Colorado
|John Hickenlooper
|Mark Baisley
|Pendiente
|Delaware
|Chris Coons
|Michael Katz
|Pendiente
|Florida*
|Angie Nixon
|Ashley Moody
|Pendiente
|Georgia
|Jon Ossoff
|Mike Collins
|Pendiente
|Idaho
|—
|Jim Risch
|Pendiente
|Illinois
|Juliana Stratton
|Don Tracy
|Pendiente
|Iowa
|Josh Turek
|Ashley Hinson
|Pendiente
|Kansas
|Adam Hamilton
|Roger Marshall
|Pendiente
|Kentucky
|Charles Booker
|Andy Barr
|Pendiente
|Luisiana
|Jamie Davis
|Julia Letlow
|Pendiente
|Maine
|Troy Jackson
|Susan Collins
|Pendiente
|Massachusetts
|Ed Markey
|John Deaton
|Pendiente
|Michigan
|Abdul El-Sayed
|Mike Rogers
|Pendiente
|Minnesota
|Peggy Flanagan (DFL)
|Michele Tafoya
|Pendiente
|Misisipi
|Scott Colom
|Cindy Hyde-Smith
|Pendiente
|Montana
|Alani Bankhead
|Kurt Alme
|Pendiente
|Nebraska
|—
|Pete Ricketts
|Pendiente
|Nuevo Hampshire
|Chris Pappas
|John Sununu
|Pendiente
|Nueva Jersey
|Cory Booker
|Justin Murphy
|Pendiente
|Nuevo México
|Ben Ray Luján
|Larry Marker
|Pendiente
|Carolina del Norte
|Roy Cooper
|Michael Whatley
|Pendiente
|Ohio*
|Sherrod Brown
|Jon Husted
|Pendiente
|Oklahoma
|N’Kiyla Jasmine Thomas
|Kevin Hern
|Pendiente
|Oregón
|Jeff Merkley
|David Brock Smith
|Pendiente
|Rhode Island
|Jack Reed
|Ray McKay
|Pendiente
|Carolina del Sur
|Annie Andrews
|Darline Graham
|Pendiente
|Dakota del Sur
|—
|Mike Rounds
|Pendiente
|Tennessee
|Marquita Bradshaw
|Bill Hagerty
|Pendiente
|Texas
|James Talarico
|Ken Paxton
|Pendiente
|Virginia
|Mark Warner
|Bert Mizusawa
|Pendiente
|Virginia Occidental
|Rachel Fetty Anderson
|Shelley Moore Capito
|Pendiente
|Wyoming
|James Byrd
|Harriet Hageman
|Pendiente
Florida y Ohio celebran elecciones senatoriales especiales para completar los periodos que quedaron vacantes. D: Partido Demócrata; R: Partido Republicano; DFL: Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota. La tabla identifica las principales candidaturas de ambos partidos, no la totalidad de aspirantes independientes y de partidos minoritarios.
California amenaza con detener a agentes del ICE que interfieran en los centros de votación
El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió este martes que las autoridades estatales localizarán, arrestarán y procesarán a cualquier agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ingrese sin autorización a los centros de votación para interferir en las elecciones. El enfrentamiento comenzó después de que ICE publicara un mensaje en redes sociales en el que amenazaba con detener a quienes emitieran votos sin estar autorizados. Newsom respondió con una advertencia dirigida a los agentes federales y aseguró que California actuará contra cualquier intento de obstaculizar el proceso electoral, independientemente de quién haya ordenado la intervención.
Newsom despliega observadores electorales en medio del enfrentamiento con Trump
La disputa entre California y la Administración de Donald Trump se intensificó después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda para retirar más de 20.000 papeletas enviadas por correo a personas cuya ciudadanía cuestionaba el Gobierno federal. Varios tribunales, incluida la Corte Suprema, rechazaron las solicitudes de la Administración. Ante la tensión, Newsom desplegó equipos de abogados electorales y más de 1.000 observadores en centros de votación estratégicos. El gobernador también recordó que promulgó leyes estatales para perseguir penalmente a quienes interfieran en las elecciones, incluso si actúan en nombre del Gobierno federal. California cuenta con más de 23 millones de votantes registrados y tres distritos de la Cámara de Representantes actualmente en manos republicanas están en disputa.
Fallas en las máquinas de votación de Westchester ponen en riesgo la rapidez del escrutinio en Nueva York
Problemas técnicos en los centros de votación del condado de Westchester, al norte de Nueva York, encendieron las alarmas este martes después de que varias máquinas dejaran de aceptar papeletas. La falla obligó a los funcionarios electorales a utilizar bolsas selladas para resguardar los votos y podría retrasar el escrutinio en el distrito 17, donde el republicano Mike Lawler busca conservar su escaño frente a la demócrata Cait Conley. La incidencia llevó al ejecutivo del condado, Ken Jenkins, a disculparse con los electores y pedirles que permanezcan en las filas para ejercer su derecho al sufragio. También exigió una investigación y dispuso la supervisión del proceso para garantizar que todas las papeletas sean contabilizadas.
Westchester busca garantizar el conteo de votos en una contienda clave para el Congreso
La Junta Electoral de Westchester atribuyó inicialmente el problema al grosor del papel de las papeletas, aunque posteriormente eliminó esa explicación de su comunicado, según el medio Gothamist. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, confirmó que su oficina sigue de cerca la situación y aseguró que los votos emitidos conservarán su validez mientras se resuelven los inconvenientes técnicos. Tanto Lawler como Conley pidieron a los ciudadanos que no abandonen las filas. El incidente adquiere relevancia nacional porque el resultado del distrito 17 podría influir en la disputa por el control de la Cámara de Representantes, actualmente dominada por los republicanos.
Alaska vota entre la polémica: un candidato desaparecido y otro encarcelado figuran en las papeletas
Las elecciones de este martes 3 de noviembre en Alaska están marcadas por dos candidaturas inusuales que han generado controversia nacional. Daniel S. Sullivan Jr., un maestro jubilado que compite como independiente, ha despertado sospechas entre los republicanos por compartir apellido con el senador Dan Sullivan, quien busca la reelección frente a la demócrata Mary Peltola. La preocupación es que los electores puedan confundir ambos nombres y dividir el voto. La polémica aumentó después de que The New York Times publicara una investigación sobre supuestos mensajes de integrantes de la campaña de Peltola que discutían el reclutamiento de candidatos con el mismo apellido del senador. Tanto la campaña demócrata como el Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) negaron estar involucrados. Donald Trump también cuestionó públicamente la candidatura, mientras que Sullivan Jr. no se ha pronunciado.
Un candidato preso y otro que no aparece en público complican la votación
La segunda controversia involucra a Erick Hafner, candidato registrado como demócrata para la Cámara de Representantes, aunque su propio partido ha pedido a los votantes que no respalden su candidatura. Hafner permanece en una prisión federal de Nueva York tras declararse culpable en 2022 de amenazar a funcionarios federales y no se espera que salga en libertad hasta 2036. Su inclusión en la papeleta también plantea interrogantes sobre los requisitos constitucionales para ocupar un escaño en el Congreso. Ante este escenario, los demócratas de Alaska respaldan al independiente Bill Hill frente al republicano Nick Begich, actual representante. Incluso han distribuido carteles con un mensaje directo: «¡No se dejen engañar! Erick Hafner está en prisión en Nueva York». Las dos candidaturas han convertido a Alaska en uno de los focos más singulares de estas elecciones, especialmente porque su resultado podría influir en el control republicano del Senado y la composición de la Cámara Baja.
50 estados, 50 sistemas electorales
En Estados Unidos, la organización de las elecciones está descentralizada. Los 50 estados y el Distrito de Columbia tienen sus propias autoridades electorales, mientras que los condados y municipios se encargan de distintas etapas del proceso.
Las reglas sobre identificación de votantes, sufragio anticipado, voto por correo y escrutinio varían según la jurisdicción. Por esa razón, los resultados no se conocen simultáneamente en todo el país y el conteo oficial puede extenderse durante varios días o semanas.
¿Cómo pasan los votos de las urnas a los resultados?
Después del cierre de los centros de votación, las autoridades verifican las papeletas y comienzan a contabilizarlas mediante sistemas electrónicos o procedimientos manuales, según las normas de cada jurisdicción.
Los resultados se envían a los centros electorales de los condados y se publican conforme avanza el escrutinio. En paralelo, Associated Press (AP) y las principales cadenas estadounidenses, como ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News, trabajan con equipos especializados que analizan los datos para determinar quién tiene posibilidades reales de ganar cada contienda.
¿Por qué CNN, Fox News y AP pueden anunciar ganadores antes del conteo final?
Los medios no necesitan esperar a que se contabilice el 100 % de los votos para proyectar un ganador. Sus equipos de análisis comparan los resultados disponibles con encuestas a pie de urna, patrones históricos de votación y estimaciones sobre los sufragios que todavía faltan por procesar.
La decisión de proyectar una victoria depende de que los votos pendientes no tengan posibilidades razonables de cambiar el desenlace de la elección. Si la diferencia entre los candidatos es estrecha o todavía quedan suficientes papeletas por contabilizar, los medios mantienen la contienda sin un ganador proyectado.
Por tanto, una proyección electoral no equivale a una certificación oficial. La responsabilidad de validar los resultados corresponde a las autoridades electorales de cada estado.
Una tradición que comenzó hace casi dos siglos
La historia de las proyecciones electorales en Estados Unidos se remonta a 1848, cuando Associated Press utilizó el telégrafo para informar sobre la victoria presidencial de Zachary Taylor. Décadas después, las cadenas de televisión incorporaron sus propios equipos de análisis y convirtieron los anuncios de resultados en una de las principales características de las noches electorales.
No obstante, la rapidez de estas proyecciones también ha generado controversias. En las elecciones presidenciales de 2020, Fox News proyectó la victoria de Joe Biden en Arizona antes que otros medios. Aunque el pronóstico terminó siendo acertado, el anuncio provocó el rechazo de Donald Trump y abrió un debate sobre los criterios utilizados para declarar ganadores.
¿Qué puede ocurrir durante la noche electoral?
Los cierres de los centros de votación se producirán de manera escalonada, por lo que las primeras proyecciones aparecerán conforme cada estado termine su jornada electoral y publique los resultados iniciales.
En las contiendas con diferencias amplias, los medios podrían anunciar ganadores durante las primeras horas de la noche. En cambio, las disputas más ajustadas por el Senado y otros cargos estatales podrían permanecer sin una proyección durante varias horas o incluso días.
El ritmo del escrutinio dependerá también de la cantidad de votos anticipados y por correo que deban verificarse y contabilizarse. Así, el mapa electoral que presenten las cadenas será una fotografía provisional de la jornada, no necesariamente el resultado definitivo.
La clave para interpretar la noche electoral será distinguir entre tres momentos: los primeros resultados del escrutinio, las proyecciones de los medios y la certificación oficial de los votos.
¿Cuándo cerrarán los centros de votación y a qué hora se conocerán los primeros resultados?
La jornada electoral de este martes 3 de noviembre tendrá distintos horarios de cierre según el estado. Las primeras casillas dejarán de recibir votantes a las 6 p. m. (hora del este), mientras que los últimos centros cerrarán a la 1 a. m. Georgia, Carolina del Sur y Virginia concluirán la votación a las 7 p. m.; Florida, Maine, Nuevo Hampshire y Pensilvania lo harán a las 8 p. m.; Arizona, Texas y Wisconsin, a las 9 p. m.; y California y Washington, a las 11 p. m.
Los primeros reportes del escrutinio empezarán a difundirse poco después del cierre de las urnas. Sin embargo, conocer a los ganadores no será inmediato: las proyecciones dependerán del volumen de votos contabilizados y de los márgenes entre los candidatos. En Georgia, Carolina del Sur y Virginia, el conteo podría avanzar con mayor rapidez, mientras que en Michigan, Pensilvania y Nuevo Hampshire algunos resultados podrían conocerse durante la madrugada.
En la costa oeste, especialmente en California y Washington, el escrutinio podría prolongarse durante varios días debido al procesamiento de las papeletas enviadas por correo. Por ello, los primeros resultados no necesariamente determinarán quién gana una contienda: la confirmación dependerá del avance del conteo oficial y de las autoridades electorales de cada estado.
Resultados de las elecciones de medio mandato 2026: candidatos al Senado por estado
Los demócratas llegan a la jornada electoral con ventaja en los promedios nacionales de intención de voto para la Cámara de Representantes. El promedio de On Point Politics, actualizado el 2 de noviembre con 369 encuestas públicas, situaba a los demócratas en 53,4 % y a los republicanos en 41,5 %, una diferencia de 11,9 puntos. Otro promedio, publicado por ElectionsUSA el 3 de noviembre, mostraba una ventaja demócrata de 50,2 % frente a 42,1 %.
La encuesta Reuters/Ipsos publicada el 2 de noviembre también reflejó un escenario favorable para los demócratas: 46 % de apoyo frente a 38 % para los republicanos cuando se preguntó a los votantes qué partido deberían elegir para el Congreso. El mismo sondeo situó la aprobación de Trump en 32 %.
Estas cifras reflejan preferencias nacionales y no determinan directamente cuántos escaños conseguirá cada partido. La distribución geográfica del voto, la participación electoral y el comportamiento de los votantes independientes serán factores decisivos.
Claves de las elecciones de medio término 2026:
- Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego.
- Se celebran 35 elecciones senatoriales: 33 ordinarias y dos especiales.
- Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para controlar el Senado.
- Los republicanos buscan conservar sus mayorías en ambas cámaras.
- También se eligen gobernadores en 36 estados.
- Las contiendas de Texas, Michigan, Georgia, Ohio y Carolina del Norte concentran buena parte de la atención nacional.
¿Cuáles son las carreras senatoriales más importantes?
- Texas: James Talarico vs. Ken Paxton. La contienda texana es una de las más observadas de 2026. El demócrata James Talarico busca conquistar un escaño en un estado tradicionalmente republicano, mientras que Ken Paxton representa al Partido Republicano. Una victoria demócrata tendría consecuencias importantes para el equilibrio del Senado.
- Michigan: Abdul El-Sayed vs. Mike Rogers. El demócrata Abdul El-Sayed se enfrenta al republicano Mike Rogers. La disputa es especialmente relevante porque Michigan es uno de los estados que pueden inclinar la mayoría de la Cámara Alta.
- Carolina del Norte: Roy Cooper vs. Michael Whatley. El exgobernador demócrata Roy Cooper busca llegar al Senado frente al republicano Michael Whatley. La carrera representa una de las oportunidades más importantes para los demócratas.
- Ohio: Sherrod Brown vs. Jon Husted. El exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted, en una elección especial que también puede influir en el control del Senado.
- Georgia: Jon Ossoff vs. Mike Collins. El senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al republicano Mike Collins. La contienda es relevante para ambos partidos por el peso electoral de Georgia.
- Maine: Troy Jackson vs. Susan Collins. La demócrata Troy Jackson intenta derrotar a la republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas del Senado.
- Alaska: Mary Peltola vs. Dan Sullivan. La excongresista demócrata Mary Peltola desafía al senador republicano Dan Sullivan. La elección utiliza un sistema de votación por orden de preferencia, por lo que el resultado definitivo podría tardar más en conocerse.
¿Qué partido puede controlar la Cámara de Representantes?
Los 435 escaños de la Cámara Baja están en juego y el partido que alcance 218 representantes tendrá la mayoría. Los demócratas buscan recuperar el control de la institución, mientras que los republicanos intentan conservar la ventaja que obtuvieron en las elecciones anteriores.
Los sondeos nacionales favorecen a los demócratas en el voto genérico para el Congreso. Sin embargo, el resultado dependerá de la distribución territorial de los votos, especialmente en los distritos competitivos de estados como California, Nueva York, Pensilvania, Virginia, Arizona y Carolina del Norte.
Entre los factores que pueden definir la Cámara están:
- El desempeño demócrata en los distritos suburbanos y competitivos.
- La participación de votantes independientes y jóvenes.
- La capacidad republicana para movilizar a su base electoral.
- La evaluación de la economía y el costo de vida.
- La aprobación de Donald Trump y el impacto de su agenda política.
Una mayoría demócrata permitiría a la oposición controlar las comisiones legislativas, impulsar investigaciones y ejercer mayor supervisión sobre el Gobierno federal. Para Trump, perder la Cámara supondría un obstáculo para avanzar con su programa legislativo durante los dos últimos años de su mandato.
¿Quién puede ganar el Senado de Estados Unidos?
El Senado comienza la jornada con 53 republicanos frente a un bloque de 47 integrantes demócratas e independientes que se alinean con la oposición. Para obtener el control de la Cámara Alta, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.
La oposición tiene oportunidades en estados donde los republicanos defienden puestos competitivos, aunque también debe proteger sus propios escaños en Georgia y Michigan. Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Alaska aparecen entre las disputas que pueden modificar el equilibrio de poder.
Las dos elecciones especiales de Florida y Ohio también forman parte del calendario de renovación. Sus resultados permitirán determinar quién ocupará los puestos durante el periodo restante de los mandatos correspondientes.
El resultado del Senado no dependerá únicamente del voto nacional. Cada estado tiene una dinámica electoral propia y los márgenes estrechos pueden hacer que el ganador tarde en conocerse.
¿Cuáles son los estados que pueden definir las elecciones de medio término?
Texas, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Maine y Alaska concentran buena parte de la atención por sus elecciones senatoriales. En la Cámara de Representantes, los distritos competitivos de California, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Arizona también pueden resultar decisivos.
Texas representa una oportunidad especialmente importante para los demócratas por el tamaño de su electorado y la posibilidad de disputar un escaño republicano. Michigan y Georgia, por su parte, son territorios donde los demócratas defienden posiciones que pueden resultar determinantes para conservar su presencia en el Senado.
Iowa también merece atención por sus contiendas senatoriales, legislativas y para gobernador. En Maine, la carrera entre Collins y Jackson será una de las referencias para evaluar el desempeño de los republicanos en estados con votantes independientes.
¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de medio mandato 2026?
Los primeros resultados comenzarán a publicarse después del cierre de los centros de votación en cada estado. No existe una hora nacional única para conocer a los ganadores: los horarios varían según la zona horaria y las autoridades electorales necesitan tiempo para contabilizar los votos anticipados, por correo y emitidos presencialmente.
Las primeras proyecciones pueden aparecer durante la noche del martes 3 de noviembre. Sin embargo, las carreras más ajustadas podrían prolongarse durante el miércoles y los días siguientes, dependiendo del volumen de votos pendientes y de las reglas de escrutinio de cada jurisdicción.
También es importante distinguir tres conceptos:
- Resultados preliminares: cifras difundidas mientras continúa el conteo.
- Proyecciones electorales: anuncios de medios de comunicación que consideran que un candidato ya no puede ser alcanzado por su rival.
- Resultados oficiales: cifras verificadas y certificadas por las autoridades electorales correspondientes.
Una proyección periodística no equivale a la certificación oficial del resultado.
FAQ: preguntas frecuentes sobre las elecciones de medio término 2026
¿Qué se vota el 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos?
Se eligen los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 senadores, 36 gobernadores y numerosos cargos estatales y locales. También se celebran elecciones legislativas y consultas en diferentes jurisdicciones.
¿Cuántos estados celebran elecciones al Senado en 2026?
Son 35 estados. Se disputan 33 escaños en elecciones ordinarias y dos puestos mediante elecciones especiales en Florida y Ohio.
¿Cuántos escaños necesita un partido para controlar la Cámara de Representantes?
Se necesitan 218 de los 435 escaños para alcanzar la mayoría de la Cámara Baja.
¿Cuántos escaños necesitan los demócratas para controlar el Senado?
Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, tomando como referencia la composición de partida de 53 republicanos y un bloque opositor de 47 integrantes.
¿Las encuestas determinan quién ganó las elecciones?
No. Las encuestas estiman las preferencias de los votantes antes de la jornada electoral. Los ganadores se determinan mediante el conteo de votos y la certificación de los resultados por las autoridades correspondientes.
¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?
Depende de cada estado y de la diferencia entre los candidatos. Algunas carreras pueden proyectarse durante la noche electoral, mientras que otras podrían necesitar varios días de escrutinio, recuentos o procesos adicionales de verificación.
¿Por qué son importantes las elecciones de medio término para Donald Trump?
Porque determinarán si el presidente conserva el respaldo legislativo de ambas cámaras o debe gobernar con una o dos cámaras controladas por la oposición. El resultado influirá en la aprobación de leyes, el presupuesto federal, las investigaciones del Congreso y la supervisión de su administración.
Washington DC elige en las elecciones de EE.UU., pero sus habitantes siguen sin representación plena en el Congreso
Los residentes de Washington DC participan este martes en las elecciones legislativas de Estados Unidos, aunque no tienen los mismos derechos de representación que los ciudadanos de los 50 estados. La capital estadounidense no cuenta con senadores y su único delegado en la Cámara de Representantes puede intervenir en debates y comisiones, pero carece de voto en la aprobación de leyes en el pleno. Esta situación afecta a cerca de 700.000 habitantes que pagan impuestos federales y están sujetos a las decisiones del Congreso, pero no pueden elegir representantes con plenos derechos. La particularidad tiene su origen en la decisión de los fundadores del país de establecer una capital federal independiente de cualquier estado.
El movimiento para convertir la capital en el estado número 51 sigue sin avanzar
Washington DC consiguió participar en las elecciones presidenciales en 1961, cuando la Enmienda 23 le otorgó tres votos en el Colegio Electoral, y obtuvo un régimen de autogobierno en 1973 que permitió elegir alcalde y consejo municipal. Sin embargo, la demanda de convertirse en el estado número 51 continúa pendiente. En un referéndum no vinculante celebrado en 2016, el 85 % de los votantes respaldó esa posibilidad. La Cámara de Representantes aprobó proyectos de estadidad en 2020 y 2021, pero ninguno consiguió avanzar en el Senado. La iniciativa también enfrenta la oposición de Donald Trump y del Partido Republicano, que cuestionan una reforma que podría modificar el equilibrio político de la Cámara Alta, dado el predominio demócrata en la capital.